කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීපොපෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂිත ඉන්දීය ජාතිකයන් දෙදෙනෙකුට ආරංචි පත්ර නිකුත් කරන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කරමින්, අධි-ප්රචලිත කෘෂ් ව්යාපෘති ගනුදෙනු නඩුවේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ගෙන ඇත.
විදේශ සාක්ෂිකරු ක්රියාවලිය යටතේ ආරංචි පත්ර නිකුත් කෙරේ
ඊයේ කොළඹ මහාධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම නියෝගය, විදේශ රටවල පදිංචි සාක්ෂිකරුවන් කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරන ලද ස්ථාපිත절차නුකූලව ක්රියාත්මක වේ. මතභේදාත්මක කෘෂ් නිශ්චල දේපළ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු절차ත්මක이정표කයක් ලෙස මෙම ක්රමවේදය සනිටුහන් වේ.
කෘෂ් ව්යාපෘති නඩුවේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් වූ ඉන්දීය නිශ්චල දේපළ ව්යාපෘතියක් වන කෘෂ් ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ මතභේදාත්මක මූල්ය ගනුදෙනුවක් මෙම නඩුවේ කේන්ද්රය වේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන සහ ශ්රීපොපෙ තුළ ප්රමුඛ චරිතයක් වන නාමල් රාජපක්ෂ, එම ව්යාපෘතිය වටා ඇති ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවරවල නම් කර ඇත.
කෘෂ් ව්යාපෘතිය ඊට පෙර ද පුළුල් අවධානයට හා විවාදයට භාජනය වූ අතර, පෙර රජය සමයේ ඇතිකරගත් ගිවිසුම් හා ගනුදෙනුවල ස්වභාවය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු විය.
නඩුව ඉදිරියට ගමන් කරයි
මහාධිකරණය දැන් සුදුසු නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන් නඩු කටයුතුවලට සම්බන්ධ කර ගැනීමට ක්රියා කිරීමත් සමඟ, ඉදිරි සතිවල දී නඩුව තවදුරටත් වේගවත් ගතියක් ගනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති. විදේශ සාක්ෂිකරුවන් ස්වාධීනව කැඳවීම, මෙම කාරණයේ දේශසීමා ඉක්මවූ මානයන් ඉස්මතු කරන අතර, ඉදිරිපත් වී ඇති කරුණු සম්පූර්ණ ලෙස විමර්ශනය කිරීමේ අධිකරණ අභිප්රාය ද ඒ ඔස්සේ ප්රකාශ වේ.
අභියෝගයට ලක් වූ පුද්ගලයාගේ ප්රකට පෞරුෂය හා ද, එය මතු කරන වගවීම පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න හේතුවෙන්, නීති විශ්ලේෂකයන් මෙන් ම සාමාන්ය මහජනතාව ද මෙම නඩුව ළඟදීම දෙස නොඇල්ලෙන ඇස් ගලවා නරඹමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.