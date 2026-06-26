එස්.ජේ.බී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චමින්ද විජේසිරිගේ දඬුවම් නියම කිරීම ජූලි අග දක්වා බදුල්ල මහාධිකරණය කල් දමයි
සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චමින්ද විජේසිරි සහ සහ-අභියෝගලාභියෙකුගේ දඬුවම් නියම කිරීම බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් කල් දමනු ලැබූ අතර, නඩු විභාගය ජූලි 28 වනදා නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.
දඬුවම් නියම කිරීම කල් දැමීමේ තීරණය බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ අතර, දැනට සේවය කරන මෙම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා සම්බන්ධ නඩුවේ අපේක්ෂිත තීරණය ඉදිරියට කල් ගිය තතු දක්වයි.
නඩුවේ පසුබිම
පාර්ලිමේන්තුවේ එස්.ජේ.බී. නියෝජනය කරන මන්ත්රී චමින්ද විජේසිරි, ජාරීව පවතින නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තවත් අභියෝගලාභියෙකු සමඟ බදුල්ල මහාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. දඬුවම් අදියර ජූලි 28 දක්වා කල් තබමින් ගත් අධිකරණ තීරණය නිසා, යන දෙදෙනාම තම නඩු තීන්දුව සඳහා තවත් සති කිහිපයක් බලා සිටීමට සිදු වේ.
මන්ත්රීවරයාට ඇති ඇඟවුම්
මෙම කල් දැමීම, එස්.ජේ.බී. නීතිඥ මන්ත්රීවරයා වටා පවතින දිගු නීතිමය අවිනිශ්චිතතාවයට තවත් එකතු වේ. දැනට සේවය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස, දඬුවම් නියම කිරීමේ ප්රතිඵලය සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරන අතර, රට පුරා නීතිඥ නිරීක්ෂකයන්ගේ සහ දේශපාලන කවයන්ගේ අවධානය මෙම නඩුව කෙරෙහි යොමු වී ඇත.
ජූලි 28 වනදා බදුල්ල මහාධිකරණය ඉදිරියේ නැවතත් මෙම කරුණ ගනු ලැබූ විට වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.