Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එස්.ජේ.බී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිගේ දඬුවම් නියම කිරීම ජූලි අග දක්වා බදුල්ල මහාධිකරණය කල් දමයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එස්.ජේ.බී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිගේ දඬුවම් නියම කිරීම ජූලි අග දක්වා බදුල්ල මහාධිකරණය කල් දමයි

සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි සහ සහ-අභියෝගලාභියෙකුගේ දඬුවම් නියම කිරීම බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් කල් දමනු ලැබූ අතර, නඩු විභාගය ජූලි 28 වනදා නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

දඬුවම් නියම කිරීම කල් දැමීමේ තීරණය බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ අතර, දැනට සේවය කරන මෙම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධ නඩුවේ අපේක්ෂිත තීරණය ඉදිරියට කල් ගිය තතු දක්වයි.

නඩුවේ පසුබිම

පාර්ලිමේන්තුවේ එස්.ජේ.බී. නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි, ජාරීව පවතින නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තවත් අභියෝගලාභියෙකු සමඟ බදුල්ල මහාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. දඬුවම් අදියර ජූලි 28 දක්වා කල් තබමින් ගත් අධිකරණ තීරණය නිසා, යන දෙදෙනාම තම නඩු තීන්දුව සඳහා තවත් සති කිහිපයක් බලා සිටීමට සිදු වේ.

මන්ත්‍රීවරයාට ඇති ඇඟවුම්

මෙම කල් දැමීම, එස්.ජේ.බී. නීතිඥ මන්ත්‍රීවරයා වටා පවතින දිගු නීතිමය අවිනිශ්චිතතාවයට තවත් එකතු වේ. දැනට සේවය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස, දඬුවම් නියම කිරීමේ ප්‍රතිඵලය සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරන අතර, රට පුරා නීතිඥ නිරීක්ෂකයන්ගේ සහ දේශපාලන කවයන්ගේ අවධානය මෙම නඩුව කෙරෙහි යොමු වී ඇත.

ජූලි 28 වනදා බදුල්ල මහාධිකරණය ඉදිරියේ නැවතත් මෙම කරුණ ගනු ලැබූ විට වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හොරණ සංවිධායකගේ අල්ලස් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එස්.ජේ.බී. විනය පියවර ගැනීමට එළඹේ Sinhala

හොරණ සංවිධායකගේ අල්ලස් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එස්.ජේ.බී. විනය පියවර ගැනීමට එළඹේ

හොරණ ඡන්ද කොට්ඨාශයේ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) සංවිධායක චරිත් අබේසිංහ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (සිඅබොක්)…

26 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති අකද් මාස කිහිපයක් තුළ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට පොරොන්දු වෙයි — වසර 46ක් පැරණි නීතියකට අවසානයක් Sinhala

ජනාධිපති අකද් මාස කිහිපයක් තුළ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට පොරොන්දු වෙයි — වසර 46ක් පැරණි නීතියකට අවසානයක්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, මුලින් තාවකාලික පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබූව ද වසර 46ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක කෙටුම්පත්වල පැවතෙන ත්‍රස්තවාදය…

26 Jun 2026 Discuss
කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令 Sinhala

කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීපොපෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂිත ඉන්දීය ජාතිකයන්…

26 Jun 2026 Discuss