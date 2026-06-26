ADB විසින් ශ්රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි
පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්ය ආධාරයක්
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 57.4ක ඓතිහාසික ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ශක්ති පංතිය වඩාත් පිරිසිදු හා තිරසාර මූලාශ්ර දෙසට යොමු කිරීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ශක්ති සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීම
මෙම මූල්යාධාරය ශ්රී ලංකාවට ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක ලැබෙන්නකි. මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කර ගැනීමටත්, ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය වඩාත් ස්ථිතිස්ථාපක ලෙස ගොඩනැගීමටත් රට දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙමින් සිටී. දිගුකාලීන ශක්ති සුරක්ෂිතතාව ළඟා කර ගනිමින් කාබන් විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා සෞරශක්තිය පුළුල් කිරීම වඩාත්ම ප්රවීණ මාර්ගයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
මෙම ආයෝජනයෙන් ශ්රී ලංකාවට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ADB මූල්යාධාරය ජාතික ප්රමුඛතා කිහිපයකට අර්ථවත් ලෙස දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා අතර:
- ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත විදුලිශක්ති ජනනයේ පුනර්ජනනීය ශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීම
- ජාතික ආර්ථිකයට ඉන්ධන ආනයනයෙන් දැනෙන මූල්ය බර සැහැල්ලු කිරීම
- රටේ පුළුල් දේශගුණ ප්රතිශ්රුතිවලට හා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවලට සහාය වීම
- රට පුරා හරිත ශක්ති සංවර්ධනය සඳහා නව අවස්ථා විවෘත කිරීම
කලාපීය බලවතෙකුගෙන් විශ්වාසයේ ඡන්දයක්
මෙම සැලකිය යුතු ණය අනුමත කිරීමේ ADB තීරණය ශ්රී ලංකාවේ ශක්ති ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය ක්රමයෙන් ගොඩනැගෙමින් ඇති බව පිළිබිඹු කරයි. රට ආර්ථික ය立直නැගිටීමේ ගමන් කරන අතරතුර, ADB වැනි බහුපාර්ශ්වීය ආයතනවලින් සහන මූල්යාධාර ලබා ගැනීම, ජාතික අයවැයට බරක් වනු ඇති විශාල පරිමාණ යටිතල සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා මූල්ය සැපයීමට අත්යවශ්ය ලෙස සැලකේ.
මෙම පියවර ආසියාව හා පැසිෆික් කලාපය හරහා පුනර්ජනනීය ශක්තිය දෙසට සංක්රමණය වේගවත් කිරීමේ ADB කලාපීය උපාය මාර්ගය සමඟ සමගාමී වන අතර, එම උත්සාහයේ වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස ශ්රී ලංකාව මතු වෙමින් සිටී.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
මෙම නව මූල්ය ආධාරය ලැබීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සෞරශක්ති අංශය අර්ථවත් වර්ධනයකට සූදානම් ව සිටී. ඉදිරි වසරවල රට පුරා ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික ප්රජාවන්ට ප්රත්යක්ෂ ප්රතිලාභ ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කරමින්, ආයෝජනය ක්රියාත්මක කරන ආකාරය ප්රතිපත්ති立案 නිර්මාතෘන්, ශක්ති විශේෂඥයන් හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.