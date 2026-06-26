Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 57.4ක ඓතිහාසික ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ශක්ති පංතිය වඩාත් පිරිසිදු හා තිරසාර මූලාශ්‍ර දෙසට යොමු කිරීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.

ශක්ති සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීම

මෙම මූල්‍යාධාරය ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක ලැබෙන්නකි. මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කර ගැනීමටත්, ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය වඩාත් ස්ථිතිස්ථාපක ලෙස ගොඩනැගීමටත් රට දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙමින් සිටී. දිගුකාලීන ශක්ති සුරක්ෂිතතාව ළඟා කර ගනිමින් කාබන් විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා සෞරශක්තිය පුළුල් කිරීම වඩාත්ම ප්‍රවීණ මාර්ගයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.

මෙම ආයෝජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ADB මූල්‍යාධාරය ජාතික ප්‍රමුඛතා කිහිපයකට අර්ථවත් ලෙස දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා අතර:

  • ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත විදුලිශක්ති ජනනයේ පුනර්ජනනීය ශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීම
  • ජාතික ආර්ථිකයට ඉන්ධන ආනයනයෙන් දැනෙන මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීම
  • රටේ පුළුල් දේශගුණ ප්‍රතිශ්‍රුතිවලට හා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවලට සහාය වීම
  • රට පුරා හරිත ශක්ති සංවර්ධනය සඳහා නව අවස්ථා විවෘත කිරීම

කලාපීය බලවතෙකුගෙන් විශ්වාසයේ ඡන්දයක්

මෙම සැලකිය යුතු ණය අනුමත කිරීමේ ADB තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්ති ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය ක්‍රමයෙන් ගොඩනැගෙමින් ඇති බව පිළිබිඹු කරයි. රට ආර්ථික ය立直නැගිටීමේ ගමන් කරන අතරතුර, ADB වැනි බහුපාර්ශ්වීය ආයතනවලින් සහන මූල්‍යාධාර ලබා ගැනීම, ජාතික අයවැයට බරක් වනු ඇති විශාල පරිමාණ යටිතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා මූල්‍ය සැපයීමට අත්‍යවශ්‍ය ලෙස සැලකේ.

මෙම පියවර ආසියාව හා පැසිෆික් කලාපය හරහා පුනර්ජනනීය ශක්තිය දෙසට සංක්‍රමණය වේගවත් කිරීමේ ADB කලාපීය උපාය මාර්ගය සමඟ සමගාමී වන අතර, එම උත්සාහයේ වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මතු වෙමින් සිටී.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

මෙම නව මූල්‍ය ආධාරය ලැබීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති අංශය අර්ථවත් වර්ධනයකට සූදානම් ව සිටී. ඉදිරි වසරවල රට පුරා ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිලාභ ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කරමින්, ආයෝජනය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ප්‍රතිපත්ති立案 නිර්මාතෘන්, ශක්ති විශේෂඥයන් හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
කුප්‍රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ Sinhala

කුප්‍රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ

'මාටියා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන, අපරාධ ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධ භයානක වෙඩි තබන්නෙකු ලෙස සැලකෙන සැකකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර…

26 Jun 2026 Discuss