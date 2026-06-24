Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ දිගුකාලීන සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයේ වැදගත්이정표ක් සනිටුහන් කරයි.

යළි ගොඩනැගීම හා වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික සන්ධානයක්

මෙම හවුල්කාරිත්ව රාමුව, ලෝක බැංකුව ඉදිරි වසර කිහිපය පුරා ශ්‍රී ලංකාව වෙත සැලකිය යුතු මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සහාය යොමු කරනු ලබන ව්‍යූහගත සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරයි. ආධුනික ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් යළි නඟා සිටිනු ලබන රටේ ප්‍රධාන ආර්ථික අංශ ශක්තිමත් කිරීම සහ රටට සහාය වීම මෙම මුලපිරීමේ අරමුණයි.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලයේ ලැබූ වඩාත්ම සැලකිය යුතු බහුපාර්ශ්වීය සංවර්ධන කැපවීම් අතරට මෙම රාමුව ඇතුළත් වන අතර, එය රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රයත්නයන් කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව සංඥා කරයි.

රාමුවේ අවධාන යොමු කෙරෙන ක්ෂේත්‍ර

වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ විස්තර පියවරෙන් පියවර ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන අතර, රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුව පහත සඳහන් තීරණාත්මක සංවර්ධන ප්‍රමුඛතා පරාසයක් ඉලක්ක කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:

  • ආර්ථික ස්ථායීකරණය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය තිරසාරත්වය
  • රාජ්‍ය සේවා සැපයීම සහ පාලනය ශක්තිමත් කිරීම
  • සමාජ ආරක්ෂාව සහ දරිද්‍රතා තුරන් කිරීම
  • දේශගුණික ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සහ තිරසාර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
  • පෞද්ගලික අංශ වර්ධනය සහ රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයට ලැබෙන විශ්වාස ඡන්දයක්

දීර්ඝ කාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහනක් යටතේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින්, ඒ සමගම ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවර කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රයත්න දරන තීරණාත්මක මොහොතකදී මෙම රාමුව දියත් කෙරේ.

ලෝක බැංකුවේ ඩොලර් බිලියන දෙකේ කැපවීම, හවුල්කාරිත්වයේ කාලය පුරා බහුවිධ ව්‍යාපෘති හා මූල්‍යකරණ යාන්ත්‍රණ හරහා ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රට ලබා ගනු ලබන අනෙකුත් බහුපාර්ශ්වීය හා ද්විපාර්ශ්වීය සහාය සඳහා අනුපූරක වන ස්ථාවර සංවර්ධන අරමුදල් නාලිකාවක් සපයයි.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම හවුල්කාරිත්වය රාජ්‍ය සේවාවල, ආර්ථික අවස්ථාවල සහ අනාගත කම්පනවලට එරෙහි ස්ථිතිස්ථාපකත්වයේ ස්පර්ශ කළ හැකි දියුණුවක් ඉටු කිරීමේ පොරොන්දුව දරයි — රජය ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් අඛණ්ඩ සහාය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සලකන ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ස්වකීය කැපවීම පවත්වා ගන්නේ නම්.

රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරට ඇතුළු වත්ම, නිශ්චිත ව්‍යාපෘති සහ ලබා දීමේ කාල නිර්ණය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී Sinhala

සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී

අනවසර තැන්පතු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් CBSL දෘඪ නියෝගයක් නිකුත් කරයි සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම රටේ බැංකු හා මූල්‍ය සේවා නීතිවලට සෘජුවම පටහැනිව…

24 Jun 2026 Discuss