ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම ශ්රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්යාපාරයට හමුදාව යොදවයි
තීව්ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම්
දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන ඩෙංගු උණ අර්බුදයට එරෙහිව පෙරමුණේ සටනට හමුදා බලකා සම්බන්ධ කර ගැනීමට ශ්රී ලංකාව තීරණය කර ඇත. හමුදාව යොදවීමේ තීරණය, සිවිල් සෞඛ්ය සේවාවන් හරහා පමණක් තවදුරටත් විසඳාගත නොහැකි මට්ටමට පත් වී ඇති ජනාරෝග්ය ස්ථානයේ ක්ෂිප්ර බරපතලකම පිළිබිඹු කරයි.
හැඩගැසෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ඩෙංගු උණ රෝගය Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් සම්ප්රේෂණය වන අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම පැවතුම් ගතිය දක්වන සහ මාරාන්තික ෘතු කාලීන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී. අධික වර්ෂාව අතරතුර හා ඉන් පසු, රැඳී සිටින ජලය මදුරුවන්ට සුදුසු බෝ වීමේ තත්ත්වයන් සකස් කරන අවස්ථාවල රෝගය වඩාත් තීව්ර ලෙස පහර දෙයි. රෝගීන් සංඛ්යාව කනස්සල්ලට පත් කරවන ආකාරයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, ක්ෂිප්ර හා සම්බන්ධිත මැදිහත් වීමක් අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
හමුදාවේ සහභාගීත්වය, දිස්ත්රික් කිහිපයක් හරහා එකවරම විශාල පරිමාණයෙන් ක්රමානුකූල ක්රියාමාර්ග ගැනීම අවශ්ය ව්යාපාරයකට ශ්රම බලය සහ සංවිධානාත්මක විනය ගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ.
හමුදා යෙදවීම ඇතුළත් කරන්නේ කුමක්ද
හමුදා භටයන් මදුරු පාලනය හා මහජන දැනුවත් කිරීමේ ක්රියාකාරකම් රාශියකට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එයට ඇතුළත් විය හැක්කේ:
- නේවාසික හා මහජන ප්රදේශවල මදුරු බෝ වීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීම හා ඉවත් කිරීම
- රැඳී සිටින ජල ප්රභවයන් සොයා ගැනීම සඳහා නිවාස නිවාස පරීක්ෂා කිරීම
- අවදානම් සහිත ප්රජාවන්හි දුම් ගැසීම් හා මීදුම් ව්යාපාරවලට සහාය වීම
- ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරවලදී දේශීය සෞඛ්ය කාර්යාංශවලට සහාය වීම
බලධාරීන් මහජන සහයෝගය ඉල්ලා සිටිති
රජය සන්නද්ධ හමුදාව බලගැන්වීමේ තීරණාත්මක පියවර ගෙන ඇතත්, රාජ්ය සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරන්නේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ සහයෝගය අත්යවශ්ය බවය. ඩෙංගු වැළැක්වීම රාජ්යය සතුව පමණක් රැඳෙන වගකීමක් නොවේ — ගෘහස්ථ, ව්යාපාරික සහ ප්රජා සංවිධාන සියල්ලටම මදුරුවන් බෝ වීමට ඉඩ සලසන තත්ත්වයන් තුරන් කිරීමේදී භූමිකාවක් ඇත.
වැසියන් දිරිමත් කෙරෙන්නේ වර්ෂාජලය එකතු වන භාජන නිතිපතා හිස් කිරීමට, ජලනාල නිදහස්ව තබා ගැනීමට, සහ අධික උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව හෝ සම පිළිකුළ වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන විට ක්ෂිප්රයෙන් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමටය.
නැවත නැවත පැනනගින ජාතික අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාව තිස්සේ නැවත නැවත ඇතිවන සහ සමහර විට විනාශකාරී ඩෙංගු වසංගතයන්ට එරෙහිව සටන් කර ඇති අතර, ඇතැම් කාල පරිච්ඡේදවල දහස් ගණනක් රෝගීන් සහ සැලකිය යුතු මරණ සංඛ්යාවක් වාර්තා විය. ජනගහන ඝනත්වය සම්ප්රේෂණය වේගවත් කරන බස්නාහිර පළාතේ විශේෂයෙන්, රෝගය රෝහල් හා සෞඛ්ය සේවා කාර්මිකයන් මත අතිමහත් බරක් පටවයි. රෝගීන් සංඛ්යාවේ වත්මන් ඉහළ යෑම නැවත වරක් ජාතික සෞඛ්ය න්යාය පත්රයේ ශීර්ෂස්ථානයට ගෙනවිත් ඇති අතර, මේ දක්වා ඔවුන් ගෙන ඇති දෘශ්යමාන මැදිහත් වීම්වලින් එකක් සඳහා බලධාරීන් ප්රතිචාර දක්වන්නට පෙළඹ ඇත.
ජනාරෝග්ය කණ්ඩායම් සමඟ ක්ෂේත්රයට බැසීමට හමුදාව සූදානම් වන අතර, සම්බන්ධිත දිවයින් ව්යාප්ත උත්සාහයකට ප්රවණතාව ආපසු හැරවිය හැකි බවත්, අවස්ථාව සම්පූර්ණ වසංගතයක් දක්වා උත්සන්න වීම වැළැක්විය හැකි බවත් යන බලාපොරොත්තු
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.