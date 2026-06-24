IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත කණ්ඩායමක් දැනට ශ්රී ලංකාවේ සිටින අතර, දිවයිනේ සක්රිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය සමඟ ඇති සබඳතා දිගටම පවත්වාගෙන යන රට තුළ ජූනි 30 දක්වා රැඳී සිටීමට නියමිතව ඇත.
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසුව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ රාජ්ය උත්සාහයන් සඳහා කේන්ද්රීය වී ඇති IMF සහය ලත් බේරාගැනීමේ ගිවිසුම හා බැඳි ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ රාජ්ය මූල්ය සකස් කිරීම් මාලාවක් ශ්රී ලංකාව ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර මෙම සංචාරය සිදු වේ.
නියෝජිත කණ්ඩායමේ අරමුණ
මෙවැනි IMF කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත සංචාර සාමාන්යයෙන් රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයන් සහ අනෙකුත් ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ තාක්ෂණික සාකච්ඡා සහ ප්රතිපත්ති සමාලෝචන මාලාවක් ඇතුළත් වේ. කණ්ඩායම, එකඟ වූ ප්රතිසංස්කරණ සංධිස්ථාන සඳහා ලබා ඇති ප්රගතිය තක්සේරු කරන අතර, වැඩසටහනේ ඉදිරි මාර්ගය හැඩගැස්වීමට දායක වන සාකච්ඡාවල නිරත වේ.
ශ්රී ලංකාව 2023 වර්ෂයේදී IMF සමඟ වසර හතරක දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමක් ලබා ගත් අතර, රට ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමට සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරද්දී එය ජීවත් කරවන ශක්යතාවක් ලෙස ක්රියා කළේය. එතැන් සිට, අඛණ්ඩ සමාලෝචන නියෝජිත කණ්ඩායම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි ක්රියාත්මක කිරීම නිරීක්ෂණය කර ඇත.
ක්රියාත්මකව පවතින යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ ප්රයත්නය
IMF කණ්ඩායමේ සිටීම, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ ගමනේ ගතිවේගය පවත්වාගෙන යාමේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ආදායම් ඉලක්ක සපුරාලීමට, විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට සහ ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම් ඉදිරියට ගෙන යාමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.
මෙම නියෝජිත සංචාරයේ ප්රතිඵල, ශ්රී ලංකාවේ වැඩසටහනේ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ IMF හි පුළුල් තක්සේරුවට ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සොයාගැනීම් මගින් පහසුකම යටතේ අනාගත ගෙවීම් සම්බන්ධ තීරණ දැනුවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලාංකිකයන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන්, මාසය අවසානයේ නියෝජිත සංචාරය නිම වීමෙන් පසු අරමුදල විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම ප්රකාශ හෝ නිගමන ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.