Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත කණ්ඩායමක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අතර, දිවයිනේ සක්‍රිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය සමඟ ඇති සබඳතා දිගටම පවත්වාගෙන යන රට තුළ ජූනි 30 දක්වා රැඳී සිටීමට නියමිතව ඇත.

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසුව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ රාජ්‍ය උත්සාහයන් සඳහා කේන්ද්‍රීය වී ඇති IMF සහය ලත් බේරාගැනීමේ ගිවිසුම හා බැඳි ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය සකස් කිරීම් මාලාවක් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර මෙම සංචාරය සිදු වේ.

නියෝජිත කණ්ඩායමේ අරමුණ

මෙවැනි IMF කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත සංචාර සාමාන්‍යයෙන් රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයන් සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ තාක්ෂණික සාකච්ඡා සහ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන මාලාවක් ඇතුළත් වේ. කණ්ඩායම, එකඟ වූ ප්‍රතිසංස්කරණ සංධිස්ථාන සඳහා ලබා ඇති ප්‍රගතිය තක්සේරු කරන අතර, වැඩසටහනේ ඉදිරි මාර්ගය හැඩගැස්වීමට දායක වන සාකච්ඡාවල නිරත වේ.

ශ්‍රී ලංකාව 2023 වර්ෂයේදී IMF සමඟ වසර හතරක දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමක් ලබා ගත් අතර, රට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරද්දී එය ජීවත් කරවන ශක්‍යතාවක් ලෙස ක්‍රියා කළේය. එතැන් සිට, අඛණ්ඩ සමාලෝචන නියෝජිත කණ්ඩායම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කිරීම නිරීක්ෂණය කර ඇත.

ක්‍රියාත්මකව පවතින යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ ප්‍රයත්නය

IMF කණ්ඩායමේ සිටීම, ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ ගමනේ ගතිවේගය පවත්වාගෙන යාමේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ආදායම් ඉලක්ක සපුරාලීමට, විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට සහ ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම් ඉදිරියට ගෙන යාමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

මෙම නියෝජිත සංචාරයේ ප්‍රතිඵල, ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහනේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ IMF හි පුළුල් තක්සේරුවට ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සොයාගැනීම් මගින් පහසුකම යටතේ අනාගත ගෙවීම් සම්බන්ධ තීරණ දැනුවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන්, මාසය අවසානයේ නියෝජිත සංචාරය නිම වීමෙන් පසු අරමුදල විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම ප්‍රකාශ හෝ නිගමන ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු විශ්මය ජනක ශතකයක් ලබා දෙමින් සිය කණ්ඩායමේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු ජීවමාන කරවූ…

24 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි

බිහිවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිනෙන් දින අඩපණ වෙමින් පවතින රටේ මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල…

24 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් TH-57 සී රේන්ජර් හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට නිල වශයෙන් හස්තාන්තර කර ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ…

24 Jun 2026 Discuss