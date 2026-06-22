Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

රක්වාන ප්‍රදේශයේදී 78වන පොසොන් පෙරහැරට සහභාගි කිරීම සඳහා ගෙන ආ ඇතෙකු විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රාණඝාතක පහරදීමකින් අනූරා සහ ඔහුගේ සහකරු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මිය ගිය පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීම

ඇතාගේ මාවතේ සහ ඔහුගේ සහකරු වූ දෙදෙනා, හදිසි හා ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමක් ලෙස නිලධාරීන් විස්තර කළ ආකාරයට ඇතා විසින් පහර දෙනු ලැබිණ. දෙදෙනාම මාරාන්තික තුවාල ලබා, පහරදීමෙන් අනතුරුව මිය ගිය බව ප්‍රකාශ කෙරිණ.

ආගමික පෙරහැර සඳහා ගෙන ආ ඇතා

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් බෞද්ධ ආගමික උත්සවවලින් එකක් වන 78වන පොසොන් පෙරහැරට සහභාගි කිරීම සඳහාම විශේෂයෙන් ඇතා රක්වාන ප්‍රදේශයට ගෙන ආ බව සඳහන් වේ. පොසොන් පොහොය දිවයිනට බුදු දහම හඳුන්වාදීම සිහිපත් කරන අතර, සෑම වර්ෂයකම දිවයින පුරා වර්ණවත් පෙරහැර හා ආගමික ක්‍රියාකාරකම් සමඟ එය සැමරේ.

ආරක්ෂාව තීව්‍ර කළ යුතු බවට ඉල්ලීම්

මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආගමික හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා යොදාගනු ලබන වශී ඇතුන් වටා පවතින ආරක්ෂක ප්‍රොතෝකෝල පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල නැවතත් මතු කර ඇත. අනූරාවරුන් සහ මෙම බලගතු සතුන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන අය මුහුණදෙන අන්තරායන් ඉස්මතු කරමින්, ඇතුන් විසින් සිදු කරන පහරදීම් සාමාන්‍ය නොවන නමුත් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී.

පහරදීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ තවත් ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ Sinhala

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ තවත් ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 22 දිනය සඳහා වන කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වැසියන්ට දිවා කාලය පුරාම විරාමීව වැසි සහ…

22 Jun 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර වසර 40ක් සපිරෙයි — ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සංචාරක හා වෙළඳ සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර වසර 40ක් සපිරෙයි — ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සංචාරක හා වෙළඳ සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි සහ කොළඹ අතර අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් දශක හතරක් සම්පූර්ණ කරමින් සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇත — සුළු ආරම්භයකින් පණ ගෙන දකුණු ආසියාවේ…

22 Jun 2026 Discuss
වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss