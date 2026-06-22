රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට
රක්වාන ප්රදේශයේදී 78වන පොසොන් පෙරහැරට සහභාගි කිරීම සඳහා ගෙන ආ ඇතෙකු විසින් සිදු කරන ලද ප්රාණඝාතක පහරදීමකින් අනූරා සහ ඔහුගේ සහකරු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
මිය ගිය පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීම
ඇතාගේ මාවතේ සහ ඔහුගේ සහකරු වූ දෙදෙනා, හදිසි හා ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීමක් ලෙස නිලධාරීන් විස්තර කළ ආකාරයට ඇතා විසින් පහර දෙනු ලැබිණ. දෙදෙනාම මාරාන්තික තුවාල ලබා, පහරදීමෙන් අනතුරුව මිය ගිය බව ප්රකාශ කෙරිණ.
ආගමික පෙරහැර සඳහා ගෙන ආ ඇතා
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් බෞද්ධ ආගමික උත්සවවලින් එකක් වන 78වන පොසොන් පෙරහැරට සහභාගි කිරීම සඳහාම විශේෂයෙන් ඇතා රක්වාන ප්රදේශයට ගෙන ආ බව සඳහන් වේ. පොසොන් පොහොය දිවයිනට බුදු දහම හඳුන්වාදීම සිහිපත් කරන අතර, සෑම වර්ෂයකම දිවයින පුරා වර්ණවත් පෙරහැර හා ආගමික ක්රියාකාරකම් සමඟ එය සැමරේ.
ආරක්ෂාව තීව්ර කළ යුතු බවට ඉල්ලීම්
මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්රී ලංකාව පුරා ආගමික හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා යොදාගනු ලබන වශී ඇතුන් වටා පවතින ආරක්ෂක ප්රොතෝකෝල පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල නැවතත් මතු කර ඇත. අනූරාවරුන් සහ මෙම බලගතු සතුන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන අය මුහුණදෙන අන්තරායන් ඉස්මතු කරමින්, ඇතුන් විසින් සිදු කරන පහරදීම් සාමාන්ය නොවන නමුත් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී.
පහරදීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.