ශ්රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට එරෙහිව දිවයිනේ පවතින සටනේ තීව්රතාවය හදිසියේ ඉහළ ගොස් ඇති බවට බරපතල පොදු සෞඛ්ය අවධානමක් ඇති කර තිබේ.
දෛනික රෝගී සංඛ්යාව භයාවහ සීමාව ඉක්මවයි
ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකයේ වැඩකරන අධ්යක්ෂවරයා පවසන පරිදි, පසුගිය පැය 24 තුළ රටපුරා ඩෙංගු රෝගීන් 1,069 දෙනෙකු වාර්තා විය. මෙවැනි ඉහළ සංඛ්යාවක් එකම දිනකදී වාර්තා වීම රටේ පොදු සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරන බැවින්, සෞඛ්ය නිලධාරීන් මෙම තත්ත්වය ඉතා හදිසි ලෙස සලකා ක්රියා කරති.
වර්ධනය වන පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ පුනරාවර්තී වාර්තික තර්ජනයක් ව පවතී. කෙසේ වෙතත්, දිනකට රෝගී සංඛ්යාව 1,000 ඉක්මවීම, රෝගය දැනට ප්රජාවන් අතර පැතිරෙන වේගය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් ජනිත කර ඇත.
වෛරසය තවදුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීමට ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය අධිකාරීන් ඉල්ලීම් කරති. නිලධාරීන් නිර්දේශ කරන ප්රධාන පියවර අතර:
- මදුරුවන් බෝ වන නිවාස, උද්යාන හා කාර්යාල අවට고여 ඇති නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් පාන්දර හා සවස් කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- දැනුවත් කිරීමේ හා දුම් ගැසීමේ වැඩසටහන් පවත්වන දේශීය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
ජනතාව අවදියෙන් සිටින ලෙස අවධාරණය කෙරේ
වැසි කාලගුණය මදුරුවන් බෝ වීමට හිතකර තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන බැවින්, ප්රජා හා ගෘහ මට්ටම් දෙකෙහිම වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග නොගත හොත් රෝගී සංඛ්යාව ඉහළ යා හැකි බවට සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවති. වැඩිවන රෝගී ප්රමාණය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට රටපුරා රෝහල් හා සායන සූදානම් තත්ත්වයේ තබා ඇත.
ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය තත්ත්වය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින්, රෝග ව්යාප්තිය වැළැක්වීමට ක්ෂිප්ර ප්රතිචාරයක් දැක්වීම සඳහා කලාපීය සෞඛ්ය අධිකාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.
සියලු පළාත්වල පදිංචිකරුවන් නිල සෞඛ්ය උපදෙස් හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙසත්, ප්රමාදයකින් තොරව ඔවුන්ට ළඟම පිහිටි රාජ්ය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරයාට මදුරු බෝ වන ස්ථාන වාර්තා කරන ලෙසත් දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.