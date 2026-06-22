Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාසල් දරුවන්ට කංසා මිශ්‍ර මදන මොදක අලෙවි කළ බවට සැකපිට සේවනාගල තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාසල් දරුවන්ට කංසා මිශ්‍ර මදන මොදක අලෙවි කළ බවට සැකපිට සේවනාගල තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට

සේවනාගල ප්‍රදේශයේ 26 හැවිරිදි තරුණයෙකු, එම ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් කංසා මිශ්‍ර මදන මොදක — ශ්‍රී ලාංකික සාම්ප්‍රදායික රසකැවිලි — අලෙවි කළ බවට සැකපිට ගල්නෑව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

කංසා මිශ්‍ර රසකැවිලි තරුණ සිසුන්ට හිතාමතාම අලෙවි කරන බවට තොරතුරු ලැබීමත් සමඟ ගල්නෑව ප්‍රදේශයේ සිදු කළ පොලිස් මෙහෙයුමකදී සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව දෙමාපියන්, අධ්‍යාපනඥයින් සහ ප්‍රජා නායකයින් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

කලබලකාරී ප්‍රවණතාවක්

නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික රසකැවිලි මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිත කිරීම ඉතාමත් භීතිජනක සංවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙවැනි රසකැවිලි දරුවන් අතර පුළුල් ලෙස විශ්වාසය දිනාගෙන ඇති බැවින් ඒවා ඉතා පහසුවෙන් පරිභෝජනය කෙරේ. මදන මොදක ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ පරිසරයේ සුපරිචිත රසකැවිල්ලක් බැවින්, නොදන්නා තරුණ ගැනුම්කරුවන් රවටා ගැනීමට ඒවා පහසුවෙන් යොදා ගත හැකි බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි.

පරීක්ෂණය දිගටම පවතී

බෙදාහැරීමේ ජාලයේ සම්පූර්ණ විස්තාරය සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ගල්නෑව පොලිසිය පුළුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. විමර්ශන කටයුතු දිගටම කෙරෙන අතර සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.

දරුවන්ට ආසන්නව පාසල් පරිශ්‍ර අසල ආහාර ද්‍රව්‍ය හෝ රසකැවිලි අලෙවිය සම්බන්ධ සැකසහිත ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ දෙමාපියන් සහ පාසල් බලධාරීන් අවධානයෙන් සිට වාර්තා කරන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

මත්ද්‍රව්‍ය බෙදාහැරීම හරහා දරුවන් සූරාකෑමේ වරදකරුවන් වන අය නීතියේ පූර්ණ බලයට යටත් කෙරෙන බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

නඩුව අදාළ අධිකරණ බලධාරීන් වෙත යොමු කර ඇති අතර, සැකකරු ඉදිරියේදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙනී සිටීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා Sinhala

IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් මෙම සතිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇතැයි වාර්තා වන අතර, දූපත් රාජ්‍යය සිය ආර්ථික ය立直 කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය…

22 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන පෝල් කපූර් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන පෝල් කපූර් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

එක්සත් ජනපදයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, සැලකිය යුතු ආර්ථික හා දේශපාලන පරිවර්තනයක් සිදුවන මෙම අවධියේ දී ද්වීප රාෂ්ට්‍රය සමඟ…

22 Jun 2026 Discuss
රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

රක්වාන ප්‍රදේශයේදී 78වන පොසොන් පෙරහැරට සහභාගි කිරීම සඳහා ගෙන ආ ඇතෙකු විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රාණඝාතක පහරදීමකින් අනූරා සහ ඔහුගේ සහකරු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව…

22 Jun 2026 Discuss