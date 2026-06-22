Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආධාරයෙන් සිදු කළ පුරෝගාමී ශල්‍යකර්මයකින් හිස් කබල් ඒකාබද්ධව උපන් නිවුන් සහෝදරියන් සාර්ථකව වෙන් කෙරේ

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආධාරයෙන් සිදු කළ පුරෝගාමී ශල්‍යකර්මයකින් හිස් කබල් ඒකාබද්ධව උපන් නිවුන් සහෝදරියන් සාර්ථකව වෙන් කෙරේ

නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී मील ගල් සනිටුහනක් තබමින්, කෘත්‍රිම බුද්ධියේ සහාය ඇතිව සිදු කළ සංකීර්ණ ශල්‍යකර්ම මාලාවක් හරහා හිස් කබලින් ඒකාබද්ධව උපත ලැබූ නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනෙකු සාර්ථකව වෙන් කිරීමට වෛද්‍ය කණ්ඩායමකට හැකි වී තිබේ.

දුර්ලභ හා අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක්

හිස් කබලින් සම්බන්ධ වී සිටින ක්‍රේනියෝපේගස් නිවුන් දරුවන් — වෛද්‍ය විද්‍යාවට දන්නා ඒකාබද්ධ නිවුන් දරුවන්ගේ ආකාර අතරින් දුර්ලභම හා ශල්‍යකර්මීය වශයෙන් වඩාත්ම සංකීර්ණ ආකාරය ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම තත්ත්වය ජීවත් උපත් මිලියන 2.5 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් එකක් තරම් දුර්ලභ ලෙස ඇතිවන අතර, ඓතිහාසිකව මෙවැනි වෙන් කිරීමේ ශල්‍යකර්ම ජීවිතයට තර්ජනාත්මක රුධිර වහනය හා돌이킬 නොහැකි ස්නායු හානි ඇතුළු අතිශය ඉහළ අවදානම් දරා ඇත.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය වෙනස්කමක් ඇති කළ ආකාරය

මෙම සෙවනැලි ශල්‍යකර්ම, නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීමේදී මතුවන අසාමාන්‍ය ශාරීරික සංකීර්ණතා සමඟ ගමන් කිරීමට වෛද්‍ය කණ්ඩායම්වලට සහාය වීමෙහිලා අත්‍යාධුනික කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණය මත රඳා පැවතිණ. සාම්ප්‍රදායික රූපණ හා සැලසුම් ක්‍රම හරහා පමණක් ළඟා වීම කළ නොහැකි නිරවද්‍යතා මට්ටමකින් හවුල් රුධිර නාල, මොළයේ ව්‍යුහ හා වෙනත් තීරණාත්මක ශරීර රචනාව සිතියම් ගත කිරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධිය යොදා ගනු ලැබිණ.

සවිස්තරාත්මක ත්‍රිමාන ආකෘති හා පූර්වානුමාන ශල්‍ය කිරීමේ අනුකරණ ජනනය කිරීමෙන්, AI මෙවලම් ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට ශල්‍යාගාරයට ඇතුළු වීමට බොහෝ කලකට පෙරදී ම ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය අභ්‍යාස කිරීමට හා පිරිපහදු කිරීමට ඉඩ සැලසූ අතර, සජීවී ශල්‍යකර්ම අතරතුර දෝෂ ඇතිවීමේ ඉඩකඩ සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළේය.

දීර්ඝ හා සූක්ෂ්ම ක්‍රියාවලියක්

වෙන් කිරීම එකම ශල්‍යකර්මයකින් ඉටු කරනු ලැබුවේ නැත. ඒ වෙනුවට, ශල්‍ය වෛද්‍යවරු දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් පුරා, එකිනෙක මත ප්‍රවේශමෙන් ගොඩ නගා ගත් අවධිගත ශල්‍යකර්ම මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කළහ. නිවුන් දරුවන් තීරණාත්මක ශිරස් ව්‍යුහ හවුල් කර ගන්නා අවස්ථාවල දී මෙම අදියරගත ප්‍රවේශය අත්‍යවශ්‍ය යැයි සැලකෙන්නේ, ශරීරයට අනුගත වීමට කාලය ලබා දෙන අතර විනාශකාරී සංකූලතා ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරන බැවිනි.

ශල්‍ය සැලසුම්කරණයේ දී කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නව මායිමක් නියෝජනය කරන අතර, වරක් ශල්‍යකර්මයට නුසුදුසු හෝ ඉමහත් ලෙස භයානක යැයි සැලකූ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන රෝගීන්ට බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙයි.

වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අනාගතය සඳහා වැදගත්කම

සාර්ථක වෙන් කිරීම ශල්‍ය ප්‍රායෝගිකත්වයේ AI හි භූමිකාව සඳහා නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස වෛද්‍ය විශේෂඥයෝ ප්‍රශංසාවෙන් අගය කළහ. කෘත්‍රිම බුද්ධිය දැන් රෝග නිර්ණය හා දත්ත විශ්ලේෂණය තෙක් ම සීමා නොවන බවත් — එය ශල්‍යාගාරය තුළ ම ස්පර්ශ කළ හැකි, ජීවිත ගලවා ගන්නා මෙවලමක් බවට පත් ව ඇති බවත් මෙම සිද්ධිය ඔප්පු කරයි.

  • AI-ජනනිත ශාරීරික රචනා සිතියම්කරණය නිසා ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට හවුල් මොළ හා රුධිර නාල ව්‍යුහ පෙර කිසි දිනක නොලැබූ විස්තරාත්මකව දෘශ්‍යමාන කිරීමට හැකි විය.
  • ශල්‍ය කිරීමේ අනුකරණ මගින් සංකූලතා ඇතිවීමට පෙරම ඒවා ගැන කල්තියා සිතීමට කණ්ඩායමට හැකි විය.
  • AI අවබෝධයන් මගින් මෙහෙයවනු ලැබූ අදියරගත ශල්‍ය ප්‍රවේශය, ශල්‍යකර්මයේ සෑම අදියරකදී ම අවදානම අවම කළේය.

ඓතිහාසික ශල්‍යකර්ම අනුගාමීව නිවුන් දරුවන් සුවය ලබමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ඔවුන්ගේ සිද්ධිය ලොව පුරා අනාගත ඒකාබද්ධ නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීම් සඳහා මිනුම්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන…

22 Jun 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව…

22 Jun 2026 Discuss