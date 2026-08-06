Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තලවතුගොඩ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරය ගෝලීය සෞඛ්‍ය සම්මාන තුනක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සෞන්දර්ය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිතියමට එක් කරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තලවතුගොඩ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරය ගෝලීය සෞඛ්‍ය සම්මාන තුනක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සෞන්දර්ය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිතියමට එක් කරයි

තලවතුගොඩ පිහිටි ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරය, ග්ලෝබල් හෙල්ත් අවෝඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා 2026 සම්මාන උළෙලේදී කීර්තිමත් සම්මාන තුනක් හිමිකරගනිමින්, රටේ වර්ධනය වෙමින් පවතින සෞන්දර්ය සෞඛ්‍යසේවා කර්මාන්තය සඳහා ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කර ඇත.

දේශීය විශිෂ්ටත්වයේ ත්‍රිත්ව ජයග්‍රහණයක්

ගෝලීය පිළිගැනීමක් ලත් මෙම උළෙලේදී තලවතුගොඩ පිහිටි මෙම සායනය සම්මාන තුනක්ම හිමිකරගැනීම, ශ්‍රී ලංකාව තුළම සෞන්දර්ය හා කොස්මෙටික් වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ යමින් පවතින ප්‍රමිතීන් ඉස්මතු කරයි. මෙම පිළිගැනීම නිසා ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරය, ක්ෂේත්‍රය තුළ විශිෂ්ට කාර්යසාධනය, නවෝත්පාදනය සහ රෝගී සත්කාරය සම්බන්ධයෙන් ඇගයීමට ලක් වූ ප්‍රභූ සෞඛ්‍යසේවා සපයන්නන් අතරට එක් වේ.

සෞන්දර්ය සෞඛ්‍යසේවා ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිය ඉහළ නැංවීම

ග්ලෝබල් හෙල්ත් අවෝඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා 2026, සෞඛ්‍යසේවාවේ විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් හරහා විශිෂ්ටත්වය මැනීමේ මිණුම් දඬුවක් ලෙස කටයුතු කරයි. දේශීය කොස්මෙටික් සායනයකට සම්මාන උළෙලේ එකම සංස්කරණයකදී විශේෂ ඇගයීම් තුනක් හිමිකරගැනීම සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයකි. මෙය ඉදිරිපත් කෙරෙන සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය පමණක් නොව, ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ දක්ෂතාවයද ප්‍රතිබිම්බ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞන්දර්ය සෞඛ්‍යසේවා කර්මාන්තය මෑත වසරවලදී 着実ෙන් පුළුල් වෙමින් පවතින අතර, දේශීය හා විදේශීය රෝගීන් දෙඅංශයෙන්ම වැඩිවන සංඛ්‍යාවක් දිවයිනේ කොස්මෙටික් ප්‍රතිකාර සොයා පැමිණේ. මෙවැනි පිළිගැනීම් ක්ෂේත්‍රයට වැඩිදුර විශ්වසනීයත්වයක් ලබාදෙන අතර, ශ්‍රී ලාංකික සේවා සපයන්නන් කලාපීය හා ගෝලීය සගයන් සමඟ සාර්ථකව තරඟ කිරීමට සම්පූර්ණයෙන් සූදානම් බව සංඥා කරයි.

දේශීය කොස්මෙටික් සත්කාර කෙරෙහි වර්ධනය වන විශ්වාසය

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, මෙවැනි සම්මාන ජයග්‍රහණ මහජන විශ්වාසය සකස් කිරීමේදී සැලකිය යුතු බරක් දරන බවයි. සෞන්දර්ය ප්‍රතිකාර සොයන රෝගීන්, ප්‍රතිකාර ගැනීම සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී ක්‍රමයෙන් සහතික ලත් හා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ආයතන කරා යොමු වෙමින් සිටින නිසා, ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරයේ නවතම සම්මාන රටපුරා දක්ෂ ගනුදෙනුකරුවන් අතර එහි තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ජයග්‍රහණය, දිවයිනට සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්‍රතිලාභ දනවන වෛද්‍ය හා සෞන්දර්ය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්ථානගත කිරීමේ හැකියාවද ඉස්මතු කරයි.

ග්ලෝබල් හෙල්ත් අවෝඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා 2026 හිදී ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරය ලබාගත් ත්‍රිත්ව ජයග්‍රහණය, තලවතුගොඩ සහ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍යසේවාව සඳහාම ආඩම්බරජනක අවස්ථාවකි; ලෝකෝත්තර සෞන්දර්ය වෛද්‍ය විද්‍යාව රටේ සෑම රෝගියෙකුටම ඉතා ළඟදීම ළඟාවිය හැකි බව ඒ හරහා ඔප්පු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

දේමටගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩිතැබීමකින් සිදුවූ හත්යා උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.…

06 Aug 2026 Discuss
සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි Sinhala

සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් පොදු මාර්ගයක් දිගේ ආරක්ෂක පියවරයන් නොගෙන අතහැර දමන ලද කැණීම් වළකට වැටී සිය සැමියා තුවාල ලැබීමෙන් පසු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීන්ට එරෙහිව…

06 Aug 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 88,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 88,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරක් ඇඟවෙයි 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ ඩෙංගු උණ රෝගීන්…

06 Aug 2026 Discuss