Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාපනයේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව නිල වාර්තාවලට වඩා බෙහෙවින් වැඩිය — ඇමැතිවරයා අනතුරු අඟවයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යාපනයේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව නිල වාර්තාවලට වඩා බෙහෙවින් වැඩිය — ඇමැතිවරයා අනතුරු අඟවයි

දශක ගණනාවක් පුරා පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ සැබෑ සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් සටහන් වී ඇති ප්‍රමාණයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි බව ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ ඇමැතිවරයෙකු අනතුරු අඟවා ඇති අතර, එය උතුරේ යුද්ධයෙන් පසු වගවීමේ ක්‍රියාවලියේ සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ නව සැකයන් මතු කර ඇත.

නිල සංඛ්‍යා ප්‍රමාණවත් නොවේ — ඇමැතිවරයා පවසයි

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) විසින් යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී මෑතකදී පවත්වන ලද රැස්වීමකදී, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් යුද්ධය හා සම්බන්ධව අතුරුදහන් වූ බව නිල වශයෙන් වාර්තා වී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 2,452 ක් බව අනාවරණය විය. එහෙත්, ධීවර, ජලජ සම්පත් හා සාගර සම්පත් ඇමැති රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර් මහතා එම සංඛ්‍යාවට එකඟ නොවෙමින්, නිල වාර්තාවල දැනට පිළිබිඹු වන ප්‍රමාණයට වඩා අතුරුදහන් වූවන්ගේ සත්‍ය සංඛ්‍යාව බෙහෙවින් වැඩි බව තරයේ ප්‍රකාශ කළේය.

ඇමැතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, උතුරු පළාතේ දිගු කලක් තිස්සේ පීඩාවට පත් පවුල් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන දරන ස්ථාවරය කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. ඔවුන් දශක ගණනාවක් පුරා පෙන්වා දෙමින් සිටින්නේ, යුද්ධ සමයේ දී සිදු වූ දහස් ගණනාවක් අතුරුදහන් වීම් කිසිදා නිල වශයෙන් අධිකාරීන් ලමඟ ලියාපදිංචි නොවූ බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බොහෝ නඩු නිල විමර්ශන ක්‍රියාවලියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැරව ඇති බවත්ය.

ලේඛනගත කිරීමේ හිඩැස් දිගුකාලීන අභියෝගයක් ලෙස පවතී

ඇමැති චන්ද්‍රසේකර් මහතා ඉස්මතු කළ විෂමතාව, ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය ක්‍රියාවලීන් මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝගයක් කෙරෙහි ආලෝකය විහිදුවයි. විශේෂයෙන් යාපනය, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් වැනි ගැටුමින්打击 විශාල ලෙස打击 බලපෑමට打击 ලක් වූ දිස්ත්‍රික්කවල බොහෝ打击打击 පවුල්, ගැටුම打击打击打击打击打击打击打击 සමයේ打击 හෝ ඉන් After打击 ගෙවී ගිය打击 ගිය打击打击 ගිය ගිය ගිය

2016打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击打击

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන…

22 Jun 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව…

22 Jun 2026 Discuss