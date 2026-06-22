Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය (PNB) සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට දැඩි පහරක් එල්ල වී තිබේ.

රුපියල් මිලියන 60කට අධික අගයක් සහිත විශාල තොගයක්

අත්පත් කරගත් මත්ද්‍රව්‍යවල වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 60කට අධික බව ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, මෑත කාලීනව වාර්තා වූ සැලකිය යුතු අයිස් තොග අත්පත් කිරීම් අතරින් මෙය ඉහළ ස්ථානයක් ගනී. රට පුරා දෘඩ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්තිය මැඩලීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නය මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ද මනාව පිළිබිඹු වේ.

සැකකරු අත්අඩංගුවට

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් කොතලාවල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී පිරිමි සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවූ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකකය ලෙස කටයුතු කරන පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය, නාගරික ප්‍රදේශවල ක්‍රමයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ඉතා ඇබ්බැහි කරවන ස්ඵටිකරූපී උත්තේජකයක් වන අයිස් බෙදාහැරීම හා ජාවාරම ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇත.

අයිස් ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනයවන උද්වේගය

අයිස් මත්ද්‍රව්‍යය ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට, විශේෂයෙන් තරුණ පරම්පරාවට, බරපතළ හා වර්ධනයවන තර්ජනයක් එල්ල කරන බව බලධාරීන් වරින් වර අනතුරු අඟවා ඇත. මෙතැම්ෆෙටමීන්හි ශක්තිමත් ස්වරූපයක් වන මෙම මත්ද්‍රව්‍යය මෑත වසරවලදී දේශසීමා ඇතුළු නාගරික ප්‍රදේශවල ද ක්‍රමයෙන් වැඩිවන සංඛ්‍යාවකින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබෙමින් පවතී.

සැකකරු දැනට පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ භාරයේ සිටින අතර, නියමිත වේලාවේදී මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss
කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි Sinhala

කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් තම කණ්ඩායම ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු කඳුළු සලමින් බිඳ වැටුණු අතර, ඇය ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාව, කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාව පුරා වාණිජ කටයුතු සඳහා ප්‍රමුඛ ද්වාරය ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කීර්තිමත් ව්‍යාපාරික…

22 Jun 2026 Discuss