කොතලාවල මත්ද්රව්ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්රව්ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී
කොළඹ කොතලාවල ප්රදේශයේදී ග්රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්රමාණයක්, සාමාන්යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්රව්යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්රව්ය කාර්යාංශය (PNB) සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය වෙළඳාමට දැඩි පහරක් එල්ල වී තිබේ.
රුපියල් මිලියන 60කට අධික අගයක් සහිත විශාල තොගයක්
අත්පත් කරගත් මත්ද්රව්යවල වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 60කට අධික බව ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, මෑත කාලීනව වාර්තා වූ සැලකිය යුතු අයිස් තොග අත්පත් කිරීම් අතරින් මෙය ඉහළ ස්ථානයක් ගනී. රට පුරා දෘඩ මත්ද්රව්ය ව්යාප්තිය මැඩලීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නය මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ද මනාව පිළිබිඹු වේ.
සැකකරු අත්අඩංගුවට
පොලිස් මත්ද්රව්ය කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් කොතලාවල ප්රදේශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී පිරිමි සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ශ්රී ලංකාවේ කැපවූ මත්ද්රව්ය විරෝධී නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඒකකය ලෙස කටයුතු කරන පොලිස් මත්ද්රව්ය කාර්යාංශය, නාගරික ප්රදේශවල ක්රමයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින ඉතා ඇබ්බැහි කරවන ස්ඵටිකරූපී උත්තේජකයක් වන අයිස් බෙදාහැරීම හා ජාවාරම ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් තීව්ර කර ඇත.
අයිස් ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනයවන උද්වේගය
අයිස් මත්ද්රව්යය ශ්රී ලාංකික සමාජයට, විශේෂයෙන් තරුණ පරම්පරාවට, බරපතළ හා වර්ධනයවන තර්ජනයක් එල්ල කරන බව බලධාරීන් වරින් වර අනතුරු අඟවා ඇත. මෙතැම්ෆෙටමීන්හි ශක්තිමත් ස්වරූපයක් වන මෙම මත්ද්රව්යය මෑත වසරවලදී දේශසීමා ඇතුළු නාගරික ප්රදේශවල ද ක්රමයෙන් වැඩිවන සංඛ්යාවකින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබෙමින් පවතී.
සැකකරු දැනට පොලිස් මත්ද්රව්ය කාර්යාංශයේ භාරයේ සිටින අතර, නියමිත වේලාවේදී මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු දිගටම ක්රියාත්මකව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.