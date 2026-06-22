Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හේලීස් ෆැබ්‍රික් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනේපුර විශ්වවිද්‍යාලය කැලණි ගඟේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ ඓතිහාසික අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ කරයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හේලීස් ෆැබ්‍රික් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනේපුර විශ්වවිද්‍යාලය කැලණි ගඟේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ ඓතිහාසික අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ කරයි

හේලීස් ෆැබ්‍රික් පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනේපුර විශ්වවිද්‍යාලය (USJP) එක්ව කැලණි ගඟේ ද්‍රෝණියේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ රටේ පළමු සවිස්තරාත්මක පාදක රේඛා අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ පරිසර හා මහජන සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත්이정표යක් ශ්‍රී ලංකාව ළඟා කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික පළමු පියවරක්

දිවයිනේ ඉතාමත් තීරණාත්මක淡水 පද්ධතිවලින් එකක් වන කැලණි ගඟේ ද්‍රෝණිය තුළ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධී ජීවීන්ගේ පැවැත්ම හා ව්‍යාප්තිය අවබෝධ කර ගැනීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ලෙස මෙම අධ්‍යයනය සලකුණු වේ. කැලණි ගඟේ ද්‍රෝණිය මහා කොළඹ ජනගහනයෙන් 80%කට අධික ප්‍රමාණයකට පානීය ජලය සපයන ප්‍රධාන ප්‍රභවය වන හෙයින්, මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

විවිධාංගීකරණය වූ හේලීස් පීඑල්සී සමූහයේ අනුෂ්ඨාන සමාගමක් වන හේලීස් ෆැබ්‍රික් පීඑල්සී, ශ්‍රී ජයවර්ධනේපුර විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ හවුලේ මෙම පර්යේෂණය පවත්වා, ගඟේ පද්ධතිය තුළ ඉදිරියේ දී ඇති විය හැකි ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධතා මට්ටම්වල වෙනස්කම් මැනීමට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක මිණුම් සලකුණක් ස්ථාපිත කළේය.

මෙම අධ්‍යයනය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය ලොව පුරා මහජන සෞඛ්‍යයට එල්ල වන ඉතාමත් හදිසි තර්ජනවලින් එකක් ලෙස පිළිගනු ලැබේ. ස්වාභාවික ජල ප්‍රභවයන්හි බැක්ටීරියා ප්‍රතිජීවකවලට ප්‍රතිරෝධය ගොඩනඟා ගත් විට, විශේෂයෙන් දෛනික පරිභෝජනය හා භාවිතය සඳහා එම ජල ප්‍රභවයන් මත රඳා පවතින ප්‍රජාවන්ගේ මානව සෞඛ්‍යයට එය දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.

මෙම පාදක රේඛාව ස්ථාපිත කිරීම හරහා, පර්යේෂකයන්ට හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට කොළඹ නාගරික කලාපය හා ඉන් ඔබ්බෙහි ද, පරිසරය සහ මහජන සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රවණතා නිරීක්ෂණය කිරීමට, අවදානම් තක්සේරු කිරීමට සහ දැනුවත් උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට මූලික කරනු ලබන ආශ්‍රය ස්ථානයක් ලැබී ඇත.

ආයතනික-අකාදමික සහයෝගිතාවට ආදර්ශයක්

හේලීස් ෆැබ්‍රික් පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනේපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර ඇති කර ගත් හවුල්කාරිත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රවර්ධනයේ දී පෞද්ගලික අංශයේ සංවිධාන ඉටු කරන වර්ධනීය භූමිකාව ඉස්මතු කරයි. පරිසර තිරසාරත්වය හා ප්‍රජා සුභසාධනය යන දෙකම හරහා විහිදෙන කාරණාවක් විසඳීම සඳහා කර්මාන්ත ප්‍රවීණත්වය හා අකාදමික දැඩිකම එකමුතු කරමින් මෙම සහයෝගිතාව ක්‍රියාත්මක වේ.

කැලණි ගඟේ ද්‍රෝණිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය, රටේ අනෙකුත් ප්‍රධාන ගංගා පද්ධතිවල ද මෙවැනි පර්යේෂණ මුලපිරීම්වලට ආදර්ශයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, පරිසර නිරීක්ෂණය හා තිරසාර ජල සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ප්‍රයත්නයන්ට දායක වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss
කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි Sinhala

කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් තම කණ්ඩායම ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු කඳුළු සලමින් බිඳ වැටුණු අතර, ඇය ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss