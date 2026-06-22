Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කටාර්හි ප්‍රධාන ගෑස් අපනයන පර්යන්තයේ දරුණු පිපිරීමක් — දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබා කම්කරුවන් 18ක් අතුරුදහන්

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කටාර්හි ප්‍රධාන ගෑස් අපනයන පර්යන්තයේ දරුණු පිපිරීමක් — දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබා කම්කරුවන් 18ක් අතුරුදහන්

ඉරිදා රාත්‍රී යාමයේ කටාර්හි වඩාත්ම තීරණාත්මක ස්වාභාවික ගෑස් අපනයන පහසුකම්වලින් එකක් ඉලක්ක කරගත් දරුණු පිපිරීමක් සිදු වූ අතර, ගල්ෆ් රාජ්‍යයෙන් ලැබී ඇති ප්‍රාථමික වාර්තාවලට අනුව අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 54 දෙනෙකු තුවාල ලබා කම්කරුවන් 18 දෙනෙකු සොයාගත නොහැකිව ඇත.

මෙහෙයුම් යළි ආරම්භ කරන අතරතුර පිපිරීම සිදු වේ

කටාර්හි ද්‍රවීකෘත ස්වාභාවික ගෑස් (LNG) අපනයනයේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස සේවය කරන මෙම පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් යළි ආරම්භ කිරීමේ කටයුතුවල නිරත කම්කරුවන් සිටිය දී මෙම පිපිරීම සිදු විය. පිපිරීමේ නිශ්චිත හේතුව තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර, සිදුවීමෙන් පසු ක්ෂණිකව හදිසි කණ්ඩායම් සිදුවීම් ස්ථානයට යොමු කරන ලදී.

කටාර් ලෝකයේ විශාලතම ද්‍රවීකෘත ස්වාභාවික ගෑස් අපනයනකරුවන් අතර එකක් වන අතර, එහි අපනයන යටිතල පහසුකම්වලට ඇති කිසිදු බාධාවක් රටේ ආර්ථිකයට පමණක් නොව, කටාර් ගෑස් සැපයුම් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළවලටද සැලකිය යුතු ගැටලු ඇති කරයි.

හානි තක්සේරු කිරීම සහ සෙවීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි

පිපිරීමෙන් පුද්ගලයින් 54 දෙනෙකු තුවාල ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, සිදුවීමෙන් පසු අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වන කම්කරුවන් 18 දෙනා සොයා ගැනීම සඳහා සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් දියත් කරන ලදී. රෝහල්ගත කරන ලද අය අතර තුවාල වල බරපතලකම ප්‍රාථමික වාර්තා කිරීම් අවස්ථාව වන විට සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබුණි.

පහසුකම් ස්ථානයේ ඇති ඕනෑම තවදුරටත් අවදානමක් මෙහෙයවීමට සහ පාලනය කිරීමට ගිනි නිවීමේ ඒකක සහ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ඉක්මනින් ක්ෂේත්‍රයට යොමු කරන ලදී.

ගෝලීය ශක්ති සැපයුමට බලපෑම

ගෝලීය LNG වෙළඳපොළේ කටාර් ඉටු කරන ප්‍රමුඛ භූමිකාව හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. රට යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බට ද ජාතීන් රාශියකට ස්වාභාවික ගෑස් සපයන අතර, එහි අපනයන පර්යන්ත දිගුකාලීන බාධා ඇතිවීම දැනටමත් අස්ථායී ගෝලීය ශක්ති මිල ගණන් මත ඊළඟ ඉහළ යෑමේ පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.

  • කටාර් ලෝකයේ ඉහළම LNG අපනයනකරුවන් තිදෙනා අතර ස්ථානගත වේ
  • රටේ ගෑස් අපනයනය එහි ජාතික ආදායමේ කුළුණු ගලක් වේ
  • මෑත වසරවලදී සැපයුම් බාධා සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළ සංවේදී ව පවතී

පිපිරීමේ මූල හේතුව සම්බන්ධ විමර්ශන කටාර් බලධාරීන් විසින් දියත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. තුවාල ලද සහ අතුරුදහන් කම්කරුවන්ගේ අනන්‍යතා හා ජාතිකත්වය, මෙන්ම පර්යන්තයට සිදු වූ ව්‍යුහාත්මක හානිවල සම්පූර්ණ විස්තාරය සම්බන්ධ තවදුරටත් තොරතුරු, තත්ත්වය දිනෙන් දිනෙන් 展開 වීමත් සමඟ බලාපොරොත්තු සහගතව ඇත.

ස්ථානයේ බේරාගැනීමේ හා විමර්ශන මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකව පවතින බැවින් නිල ප්‍රකාශ බලාපොරොත්තු සිටින ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව, අනෙකුත් බොහෝ ජාතීන් මෙන්, මැදපෙරදිග ශක්ති යටිතල පහසුකම්වල ගෝලීය ඉන්ධන මිල ගණන් සහ රටේ ජීවන වියදම් මත ඇති ඒ කලාපයේ බලපෑම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්ති සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss
කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි Sinhala

කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් තම කණ්ඩායම ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු කඳුළු සලමින් බිඳ වැටුණු අතර, ඇය ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss