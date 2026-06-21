Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි

කැරිබියන් කණ්ඩායම නොක්අවුට් අදියර බලාපොරොත්තු තහවුරු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, අලුත්ම තරඟාවලි තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව相手 ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් අර්ධ අවසන් පූජා ස්ථානයක් සහතික කර ගැනීමට සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට තබා ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟාවලියෙහි ඉදිරියට යාමේ ද්‍රෝහිය බලාපොරොත්තු ද එමඟින් කඩා වැටී ඇත.

තරඟාවලි ගමනාන්තය වෙනස් කළ ප්‍රතිඵලයක්

මුළු තරඟාවලිය පුරාවටම වේගය ගොඩ නඟා ගනිමින් සිටි කැරිබියන් කණ්ඩායමට මෙම ජයග්‍රහණය ඉතාමත් තීරණාත්මක එකක් බවට පත් විය. මෙම ප්‍රතිඵලය නොක්අවුට් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟය තද කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිය සඳහා අනෙකුත් ප්‍රතිඵල ඔවුන්ට හිතකරව යාමට අවශ්‍ය තත්ත්වයකට ඇද දමා ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ආත්මවිශ්වාසයෙන් යුතුව තරඟයට පිවිස, තරඟාවලියෙහි ඉදිරියට ශ්‍රීමත් නිශ්චිතාර්ථය පිළිබිඹු කළ දක්ෂ දස්කම් දැක්වූහ. ක්‍රීඩාවේ සෑම අදියරකදීම ඔවුන් ප්‍රදර්ශනය කළ ශික්ෂිත කාර්යසාධනය, ප්‍රතිඵලය ගැන දැඩි ලෙස කලකිරීමට පත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජය ගැනීමට ප්‍රමාණවත් විය.

ශ්‍රී ලංකාව පීඩනය යටතේ

ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම පරාජය ඔවුන්ගේ ප්‍රචාරණය කෙරෙහි පීඩනය එක් කරමින්, ඊළඟ අදියරට සුදුසුකම් ලැබීමේ හැකියාව ගැන බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරයි. තරඟාවලි බලාපොරොත්තු ජීවතුන් අතර තබා ගැනීම සඳහා, කණ්ඩායම ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය වෙමින් ඉදිරි තරඟවල ශක්තිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට සිදු වනු ඇත.

ස්වදේශයේ රසිකයන්, කණ්ඩායමට මෙම පසුබෑමෙන් සුවය ලබා ඔවුන්ගේ ප්‍රචාරණය ගලා යන ඉදිරි තරඟවලදී සිය ක්‍රීඩා රටාව නිවැරදි කර ගත හැකිවේ යැයි බලාපොරොත්තු කෙරෙති.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අර්ධ අවසන් ස්ථානයට ඇස් ගසයි

ඒ අතරතුර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම මෙම ප්‍රතිඵලයෙන් ශක්තිමත් වෙමින් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළ ස්ථානයේ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත. තරඟාවලියේ වඩාත්ම බලගතු කණ්ඩායම් අතර ස්ථානය ඔප්පු කරමින් ක්‍රීඩා කරන කැරිබියන් කණ්ඩායමට, අර්ධ අවසන් ස්ථානය දැන් ඔවුන්ගේ දෑත් ළඟ පෙනෙන්නට ඇත.

අවසාන හතරට ස්ථාන සඳහා තවමත් සටන් කරන කණ්ඩායම් සඳහා ඉතිරි සෑම තරඟයක්ම අති විශාල වැදගත්කමක් දරන, තරඟාවලිය එහි වඩාත්ම තීරණාත්මක අදියරට ඇතුළු වන බැවින්, කලාපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි Sinhala

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි

පළපුරුදු පිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට දිනිති රැකගන්නා සංචාරක තරගයෙන් මඟ පෙන්වයි ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේදී පළපුරුද්ද කොතරම් වැදගත්ද යන්න දිනේෂ් චන්දිමාල් නැවතත් ඔප්පු…

21 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තම හදවත් ගත් ගමන් මග දිගටම පවත්වාගෙන ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරමින් තරඟාවලියේ තමන්ගේ…

21 Jun 2026 Discuss
වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ ශූරතාව ඉන්දියා-A කණ්ඩායම විසින් දිනා ගනු ලැබූ අතර, යෞවන ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශී බෝල 11කින් පමණක් අර්ධ සතකයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss