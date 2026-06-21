Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද උප ජනාධිපති වෑන්ස් තීරණාත්මක ඉරාන න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණේ

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද උප ජනාධිපති වෑන්ස් තීරණාත්මක ඉරාන න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණේ

එක්සත් ජනපදයේ උප ජනාධිපති ජේඩී වෑන්ස් ඉරාන නිලධාරීන් සමඟ ඉහළ අවදානම් සහිත සාකච්ඡා පැවැත්වීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණ ඇති අතර, වොෂිංටනය සහ තෙහෙරාන් අතර ගැටුම් අවසන් කිරීම අරමුණු කරගත් තාවකාලික එකඟතාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දෙරට එකිනෙකා සමඟ කටයුතු කරමින් සිටී.

සටන් විරාම දීර්ඝ කිරීම වේදිකාව සකසයි

මෙම රාජතාන්ත්‍රික සංචාරය සිදු වන්නේ මේ සතියේ මුල් භාගයේ ඇති වූ වැදගත් සිදුවීමකට අනතුරුව ය. එනම්, තවදුරටත් සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ඉඩ සැලසීම පිණිස එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය දිනසිය හැට ගණනක් සටන් විරාමය දීර්ඝ කිරීමට එකඟ වීම යි. මෙම දීර්ඝ කිරීම, දෙරටම ගැටුම් දිගටම ගෙන යාමට වඩා රාජතාන්ත්‍රික විසඳුමක් ලුහු බැඳීමට ඇති අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්ත සංඥා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, ඉදිරි මාර්ගය සංකීර්ණතාවලින් තොර නොවේ. ඉරානයේ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක හමුදාව (IRGC) සාකච්ඡා මත සෙවනැල්ලක් දැමීමට තරම් ගැඹුරු ගැටළු මතු කර ඇති අතර, දැනටමත් ඉතා සංකීර්ණ භූ දේශපාලන තත්ත්වයකට අවිනිශ්චිතතාවේ තවත් මානයක් එකතු කරයි.

උදාසීන භූමියේ ඉහළ අවදානම් රාජතාන්ත්‍රිකත්වය

සංවේදී ජාත්‍යන්තර සාකච්ඡා සඳහා උදාසීන ස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සිට සැලකෙන ස්විට්සර්ලන්තය, එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස ඔප්පු විය හැකි දෙයකට පසුබිම් වේදිකාව සපයයි. ස්ථාන තෝරාගැනීම සාකච්ඡාවේ සියුම් ස්වභාවය පිළිබිඹු කරන අතර, දෙපාර්ශ්වයම සාකච්ඡා සඳහා ප්‍රවේශමෙන් කළමනාකරණය කළ පරිසරයක් ආශා කරයි.

උප ජනාධිපති වෑන්ස්ගේ සහභාගීත්වය, මෙම සාකච්ඡාවලට වොෂිංටනය ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරන අතර, රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියේ මෙම අවස්ථාවේ දී ස්ථිර විසඳුමක් විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස බයිඩන් පරිපාලනය සලකන බව සංඥා කරයි.

ස්විස් සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලය ගෝලය පුරා ආණ්ඩු සහ විශ්ලේෂකයන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, මැද පෙරදිග ස්ථාවරත්වයේ ඕනෑම වෙනසක් ශක්ති සැපයුම් දාමයන් සහ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව සඳහා වැදගත් ඇඟවීම් දරන ආසියා-පැසිෆික් සහ දකුණු ආසියා කලාපයන් ද ඊට ඇතුළත් ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි Sinhala

අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ තම නවතම තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතින් පරාජයට පත් වූ අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යේ කණ්ඩායමට…

21 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සවි කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සවි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, රට පුරා රෝහල් ජාලය හරහා සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර 11ක් ප්‍රසම්පාදනය කර ස්ථාපනය…

21 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

අපනයන කාර්යසාධනය බාධාවන් මධ්‍යයේ ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය අභියෝගාත්මක හා අවිනිශ්චිත ගෝලීය පරිසරය මධ්‍යයේ…

21 Jun 2026 Discuss