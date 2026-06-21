යෞවන ක්රිකට් සටනේදී සූර්යවංශිගේ දිලිසෙන 94 ලකුණු ශ්රී ලංකාව තළා දැමීය
15 හැවිරිදි බැටිං ප්රතිභාසම්පන්නයෙකු ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව දරුණු ලකුණු 94ක් ඉනිම් රචනා කරමින් ක්රිකට් ලෝකය කම්පා කළ අතර, ඔහුගේ අසාමාන්ය දක්ෂතාව දැක රසිකයන්, විශේෂඥයන් සහ ක්රීඩකයන් එක සේ විස්මයාවිෂ්ටව ඉතිරි විය.
තරුවක් ලොවට හඳුන්වා දෙයි
තවමත් 16 වැනි උපන්දිනය සමරා නොමැති වෛභව් සූර්යවංශි, ශ්රී ලංකාවට එරෙහි යෞවන ක්රිකට් තරඟාවලිය සිය වයසට නොගැලපෙන ආකර්ශනීය පහර දැමීමේ ප්රදර්ශනයක් බවට පත් කළේය. ලොව පුරා ක්රිකට් ප්රේමීන් මේ ඉවාන් ඉදිරිපිට දැකපු දේ විස්තර කරන්නට සුදුසු වචන සොයමින් දිව ගත්හ.
විවරණකරුවන් සහ ක්රිකට් පෞද්ගලිකත්වයන් ඉක්මනින් පෙන්වා දුන්නේ සූර්යවංශි,
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.