Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෞවන ක්‍රිකට් සටනේදී සූර්යවංශිගේ දිලිසෙන 94 ලකුණු ශ්‍රී ලංකාව තළා දැමීය

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෞවන ක්‍රිකට් සටනේදී සූර්යවංශිගේ දිලිසෙන 94 ලකුණු ශ්‍රී ලංකාව තළා දැමීය

15 හැවිරිදි බැටිං ප්‍රතිභාසම්පන්නයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දරුණු ලකුණු 94ක් ඉනිම් රචනා කරමින් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පා කළ අතර, ​ ​ඔහුගේ අසාමාන්‍ය දක්ෂතාව ​ දැක රසිකයන්, විශේෂඥයන් සහ ක්‍රීඩකයන් එක සේ විස්මයාවිෂ්ටව ඉතිරි විය.

තරුවක් ලොවට හඳුන්වා දෙයි

තවමත් 16 වැනි උපන්දිනය සමරා නොමැති වෛභව් සූර්යවංශි, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෞවන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සිය වයසට නොගැලපෙන ආකර්ශනීය පහර දැමීමේ ප්‍රදර්ශනයක් බවට පත් කළේය. ලොව පුරා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් මේ ඉවාන් ඉදිරිපිට දැකපු දේ විස්තර කරන්නට සුදුසු වචන සොයමින් දිව ගත්හ.

විවරණකරුවන් සහ ක්‍රිකට් පෞද්ගලිකත්වයන් ​ ​ ඉක්මනින් පෙන්වා දුන්නේ සූර්යවංශි, ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ට්‍රම්ප් කියයි ඉරානයට හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය හරහා තීරු බදු අය කළ නොහැකිය — එහෙත් ඇමෙරිකාවට හැකිද? Sinhala

ට්‍රම්ප් කියයි ඉරානයට හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය හරහා තීරු බදු අය කළ නොහැකිය — එහෙත් ඇමෙරිකාවට හැකිද?

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය හරහා ගමන් කරන නෞකාවලින් ඉරානයට තීරු බදු අය කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවයි — එහෙත් එම අයිතිය…

21 Jun 2026 Discuss
පාසල් කෑම් හල්වල අයහපත් ආහාර විකිණීම සීමා කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරයි Sinhala

පාසල් කෑම් හල්වල අයහපත් ආහාර විකිණීම සීමා කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, රට පුරා පාසල් කෑම් හල්වල අධික සීනි, අධික මේද සහ සැකසූ ආහාර අලෙවිය තහනම් කරමින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමෙන් පාසල් දරුවන්ගේ…

21 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙයි - රෝගීන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වී රෝහල් පීඩනයට Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙයි - රෝගීන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වී රෝහල් පීඩනයට

ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ යෑමෙන් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය අත්තනොකොළේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මේ වන විට වාර්තා වී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

21 Jun 2026 Discuss