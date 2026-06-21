අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ තම නවතම තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතින් පරාජයට පත් වූ අතර, මෙය දූපත් රාජ්යේ කණ්ඩායමට අභියෝගාත්මක ලෙස ඉදිරියට යන තරඟාවලි ගමනේ තවත් එක් පරාජයක් ලෙස එක් විය.
ශ්රී ලංකාවට දුෂ්කර අවස්ථාවක්
ශ්රී ලංකා කාන්තාවන්ට මෙම තරඟය ඉතාමත් දුෂ්කර එකක් බවට පත් වූ අතර, ඔවුන්ට අධිෂ්ඨානශීලී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමක් අභිබවා යාමට නොහැකි විය. කැරිබියන් කණ්ඩායම ටී20 ක්රිකට්හිදී බොහෝ කලක සිටම වෙස්ට් ඉන්ඩියානු ක්රීඩාවේ සංකේතයක් බවට පත් වූ ආක්රමණශීලී හා නිවැරදි ක්රිකට් ක්රීඩාවෙන් ශ්රී ලංකාව සමස්ත තරඟය පුරාම පීඩනයට ලක් කළේය.
ශ්රී ලංකා පිතිකරුවන්ට තරඟාත්මක එකතුවක් රැස් කිරීමට හෝ හඹා යාමට අවශ්ය ස්ථාවර හවුල්කාරිත්ව ගොඩනගා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ක්රීඩාවේ තීරණාත්මක මොහොතේදී වඩා හොඳ සන්සුන් භාවයකින් හා ක්රියාත්මක කිරීමකින් ශ්රේෂ්ඨත්වය ප්රකාශ කළේය.
ලෝක කුසලාන පීඩනය ඉහළ යයි
තරඟාවලියේ කාණ්ඩ අදියර හරහා ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ගමන් කරන විට මෙම පරාජය ඔවුන් මත තවදුරටත් පීඩනය එකතු කරයි. ලෝක කුසලානයේ සෑම තරඟයක්ම විශාල බරක් දරන අතර, කණ්ඩායමට ඉතිරි තරඟවලදී වැඩිදියුණු වූ දස්කම් ලබා දීම කෙරෙහි ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය වී අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වනු ඇත.
ශ්රී ලංකා රසිකයන් කණ්ඩායමට මෙම අත්දැකීමෙන් ශක්තිය ලබා ගෙන ශක්තිමත්ව ආපසු එනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන අතර, ලෝක වේදිකාවේ අමතක නොවන දස්කම් පෙන්වීමට සමත් බව කණ්ඩායම අතීතයේ ඔප්පු කර ඇත.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
පුහුණු කාර්යමණ්ඩලය හා කණ්ඩායම් කළමනාකරණය නිසැකවම තරඟය සමීපව විශ්ලේෂණය කරමින් යෙදවීම් සකස් කළ හැකි ක්ෂේත්ර හඳුනා ගනු ඇත. කාණ්ඩය පුරා ප්රතිඵල මත රඳා පවතින සුදුසුකම් ලැබීමේ අවස්ථා තවමත් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින නිසා, ශ්රී ලංකාවට මෙම පසුබෑම ගැන දිගු කාලයක් කල්පනා කර සිටීමට ඉඩක් නොමැත.
ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින සහයකයන් කණ්ඩායම පිටුපස ඒකරාශී වෙමින්, තරඟාත්මකව හා අනාවැකි කිව නොහැකි ලෙස ඉදිරියට යන කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ඔවුන් ඉදිරියට තල්ලු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.