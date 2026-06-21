Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ තම නවතම තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතින් පරාජයට පත් වූ අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යේ කණ්ඩායමට අභියෝගාත්මක ලෙස ඉදිරියට යන තරඟාවලි ගමනේ තවත් එක් පරාජයක් ලෙස එක් විය.

ශ්‍රී ලංකාවට දුෂ්කර අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ට මෙම තරඟය ඉතාමත් දුෂ්කර එකක් බවට පත් වූ අතර, ඔවුන්ට අධිෂ්ඨානශීලී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමක් අභිබවා යාමට නොහැකි විය. කැරිබියන් කණ්ඩායම ටී20 ක්‍රිකට්හිදී බොහෝ කලක සිටම වෙස්ට් ඉන්ඩියානු ක්‍රීඩාවේ සංකේතයක් බවට පත් වූ ආක්‍රමණශීලී හා නිවැරදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව සමස්ත තරඟය පුරාම පීඩනයට ලක් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට තරඟාත්මක එකතුවක් රැස් කිරීමට හෝ හඹා යාමට අවශ්‍ය ස්ථාවර හවුල්කාරිත්ව ගොඩනගා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩාවේ තීරණාත්මක මොහොතේදී වඩා හොඳ සන්සුන් භාවයකින් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමකින් ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ප්‍රකාශ කළේය.

ලෝක කුසලාන පීඩනය ඉහළ යයි

තරඟාවලියේ කාණ්ඩ අදියර හරහා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ගමන් කරන විට මෙම පරාජය ඔවුන් මත තවදුරටත් පීඩනය එකතු කරයි. ලෝක කුසලානයේ සෑම තරඟයක්ම විශාල බරක් දරන අතර, කණ්ඩායමට ඉතිරි තරඟවලදී වැඩිදියුණු වූ දස්කම් ලබා දීම කෙරෙහි ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය වී අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් කණ්ඩායමට මෙම අත්දැකීමෙන් ශක්තිය ලබා ගෙන ශක්තිමත්ව ආපසු එනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන අතර, ලෝක වේදිකාවේ අමතක නොවන දස්කම් පෙන්වීමට සමත් බව කණ්ඩායම අතීතයේ ඔප්පු කර ඇත.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

පුහුණු කාර්යමණ්ඩලය හා කණ්ඩායම් කළමනාකරණය නිසැකවම තරඟය සමීපව විශ්ලේෂණය කරමින් යෙදවීම් සකස් කළ හැකි ක්‍ෂේත්‍ර හඳුනා ගනු ඇත. කාණ්ඩය පුරා ප්‍රතිඵල මත රඳා පවතින සුදුසුකම් ලැබීමේ අවස්ථා තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නිසා, ශ්‍රී ලංකාවට මෙම පසුබෑම ගැන දිගු කාලයක් කල්පනා කර සිටීමට ඉඩක් නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින සහයකයන් කණ්ඩායම පිටුපස ඒකරාශී වෙමින්, තරඟාත්මකව හා අනාවැකි කිව නොහැකි ලෙස ඉදිරියට යන කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ඔවුන් ඉදිරියට තල්ලු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සවි කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සවි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, රට පුරා රෝහල් ජාලය හරහා සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර 11ක් ප්‍රසම්පාදනය කර ස්ථාපනය…

21 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

අපනයන කාර්යසාධනය බාධාවන් මධ්‍යයේ ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය අභියෝගාත්මක හා අවිනිශ්චිත ගෝලීය පරිසරය මධ්‍යයේ…

21 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය සංචාරකයන් මිලියනය ඉක්මවත්ම ශ්‍රී ලංකාව නොවැම්බර් වන විට සංචාරක කලාප 20ක් විවෘත කිරීමට සූදානම් Sinhala

ඉන්දීය සංචාරකයන් මිලියනය ඉක්මවත්ම ශ්‍රී ලංකාව නොවැම්බර් වන විට සංචාරක කලාප 20ක් විවෘත කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව තම සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නව රූපාන්තරයකට ගෙන යාමට තීරණාත්මක පියවර ගනිමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයට පෙර නව සංචාරක කලාප විස්සක් විවෘත කිරීමට…

21 Jun 2026 Discuss