Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දීය සංචාරකයන් මිලියනය ඉක්මවත්ම ශ්‍රී ලංකාව නොවැම්බර් වන විට සංචාරක කලාප 20ක් විවෘත කිරීමට සූදානම්

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දීය සංචාරකයන් මිලියනය ඉක්මවත්ම ශ්‍රී ලංකාව නොවැම්බර් වන විට සංචාරක කලාප 20ක් විවෘත කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව තම සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නව රූපාන්තරයකට ගෙන යාමට තීරණාත්මක පියවර ගනිමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයට පෙර නව සංචාරක කලාප විස්සක් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙය සිදු වන්නේ, විශේෂයෙන්ම සමීපතම කලාපීය අසල්වැසියා වන ඉන්දියාවෙන් සංචාරකයන් පැමිණීම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ ය.

ඉන්දියාව ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළ ලෙස ඉදිරියට

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ බලගතුම සංචාරක හවුල්කරු ලෙස තම ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇති අතර, එම උපමහාද්වීපයෙන් සංචාරකයන් 1.07 මිලියනය ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත. මෙම සන්ධිස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පදනමේ සංයුතිය තුළ සිදු වූ විශාල වෙනසක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවන අතර, ඉන්දීය සංචාරකයන් දැන් සෙසු සියළු ජාතීන්ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින බවත්, පුළුල් කලාපීය වර්ධනයේ ගමන් වේගය නිර්ණය කරන බවත් පෙනී යයි.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, දෙරටෙහි ඇති භූගෝලීය සමීපත්වය, ගමනාගමනයේ දැරිය හැකි මිල ගණන් සහ ශක්තිමත් සංස්කෘතික බැඳීම් එකතු වී ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින සංචාරක ආර්ථිකයේ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ශක්තියක් බවට පත් කර ඇති බව ය.

නව ගමනාන්ත විස්සක් සැලසුම් කෙරේ

කොළඹ, මහනුවර සහ ගාල්ල වැනි සාම්ප්‍රදායික සංචාරක ස්ථාන ඔබ්බෙහි ඇති ප්‍රදේශ කරා සංචාරක ගමනාගමනය විසිරවීම අරමුණු කරගත් ජාතික ගමනාන්ත ප්‍රතිසංස්කරණ සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස, නොවැම්බර් මාසයට ප්‍රථම රට පුරා නව සංචාරක කලාප විස්සක් නම් කිරීමේ ධෛර්යසම්පන්න සැලැස්මක් බලධාරීන් එළිදැක්වූහ.

මෙම මුලපිරීම සම්ප්‍රදායික සංචාරක පථවලින් ඓතිහාසිකව පසෙකට ලක් වූ ග්‍රාමීය හා වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට ආර්ථික අවස්ථා සකස් කරමින්, නැවත නැවත පැමිණෙන සංචාරකයන් සඳහා නව අත්දැකීම් ලබා දෙමින් දිවයිනේ අඩුවෙන් සොයා ගිය ප්‍රදේශ විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

තිරසාර වර්ධනය සඳහා පුළුල් උපාය මාර්ගයක්

සංචාරක කලාප පුළුල් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය අනාගතයට සූදානම් කිරීම සඳහා වන දිගුකාලීන විශාල උපාය මාර්ගයේ කොටසකි. නිලධාරීන් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, වැඩිදියුණු කළ සම්බන්ධතා සහ වඩාත් විවිධාකාර හා අධික වියදම් දරන සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා පරිසර සංචාරය හා සංස්කෘතික උරුම දීමනා ප්‍රවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.

2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් සහ ඉන් අනතුරු ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදයෙන් දරුණු පසු බැසීමකට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දෘඪ නැවත නැඟී සිටීමක් සිදු කරමින් ඇත. නවතම සංචාරක පැමිණීමේ සංඛ්‍යා සහ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයන්, ක්ෂේත්‍රය තිරසාර, ව්‍යූහගත වර්ධනයේ නව අදියරකට ඇතුළු වෙමින් ඇති බවට වැඩෙන විශ්වාසය ඇති බව සංඥා කරයි.

කර්මාන්තයට මෙයින් සිදු වන්නේ කුමක් ද?

  • ඉන්දීය සංචාරකයන් 1.07 මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇති අතර, ඉන්දියාව දිවයිනේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළ බවට පත් ව ඇත
  • 2025 නොවැම්බර් මාසයට ප්‍රථම නව සංචාරක කලාප විස්සක් දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත
  • ජාතිය ව්‍යාප්ත ගමනාන්ත ප්‍රතිසංස්කරණය සාම්ප්‍රදායික සංචාරක කොරිඩෝ මත අධික රඳා පැවතීම අඩු කිරීමට 겨냥 කෙරේ
  • ග්‍රාමීය හා වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට වැඩි සංචාරක ව්‍යාප්තියෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට ඉඩ ඇත
  • ඉන්දීය සංචාරකයන් ගේ අඛණ්ඩ වර්ධනය සමඟ ඒකාබද්ධව වඩාත් විවිධාකාර ජාත්‍යන්තර සංචාරක මිශ්‍රණයක් ඉලක්ක කරමින් බලධාරීන් කටයුතු කරයි

ගතිවේගය ගොඩ නැඟෙමින් සහ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි වසරවලදී දකුණු ආසියාවේ ප්‍රම

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි Sinhala

අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හට පරාජය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අයිසීසී කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ තම නවතම තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතින් පරාජයට පත් වූ අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යේ කණ්ඩායමට…

21 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සවි කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 1.95ක් වෙන් කරමින් රෝහල් 11කට නව සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර සවි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, රට පුරා රෝහල් ජාලය හරහා සීටී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර 11ක් ප්‍රසම්පාදනය කර ස්ථාපනය…

21 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

අපනයන කාර්යසාධනය බාධාවන් මධ්‍යයේ ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු 6%ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය අභියෝගාත්මක හා අවිනිශ්චිත ගෝලීය පරිසරය මධ්‍යයේ…

21 Jun 2026 Discuss