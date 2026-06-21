ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ පාකිස්තානය ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි
ගෝලීය වෙළඳපොළේ තෙල් මිල පහත වැටීමට ප්රතිචාර වශයෙන් පාකිස්තාන රජය පෙට්රල් සහ ඩීසල් යන දෙඅංශයෙහිම ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.
සෑම ක්ෂේත්රයකම තියුණු මිල අඩු කිරීම්
මෙම පියවර, පසුගිය කිහිප වසර තුළ ඉහළ ගිය බලශක්ති පිරිවැය හේතුවෙන් දිරාගත් පීඩනයකට මුහුණ දුන් පාකිස්තාන පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දෙයි. ජාත්යන්තර අමු තෙල් වෙළඳපොළ චලනයන්ට අනුකූලව සිදු කෙරෙන රජයේ නවතම පාක්ෂික ඉන්ධන මිල සංශෝධනය යටතේ පෙට්රල් සහ ඩීසල් යන දෙඅංශයෙහිම මිල පහත දමා ඇත.
ගෝලීය තෙල් ප්රවණතා මෙම තීරණය පෙළඹවීය
ලෝක වේදිකාවේ සැපයුම් හා ඉල්ලුම් ගතිකතාවන් වෙනස් වීම මධ්යේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ ගෝලීය තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති අතර, ඒ ආශ්රිතව ඇතිවූ මිල අඩු කිරීම් දේශීය පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට දකුණු ආසියාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් රජයන් ක්රියා කර ඇත. මෙම නවතම නිවේදනය මඟින් පාකිස්තාන පරිපාලනය ද ඒ අනුව ක්රියා කර ඇත.
පාරිභෝගිකයන්ට එයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
සාමාන්ය පාකිස්තාන ජනතාවට, විශේෂයෙන් පෞද්ගලික වාහන සහ මහජන ප්රවාහනය මත යැපෙන්නන්ට, මෙම මිල අඩු කිරීම පොම්පය ළඟදී ඉතා ප්රයෝජනවත් සහනයක් ලෙස දැනෙනු ඇත. ඩීසල් මිල අඩු කිරීම රට පුරා භාර ප්රවාහනය, සැපයුම් දාමය සහ කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ ක්ෂේත්රවල පිරිවැයට ද බලපාන බැවින් එය පුළුල් ආර්ථික බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- නවතම රජයේ සංශෝධනය ප්රකාරව පෙට්රල් මිල අඩු කර ඇත
- ප්රවාහන හා කෘෂිකාර්මික අංශවලට ප්රයෝජනවත් වන පරිදි ඩීසල් මිල ද අඩු කර ඇත
- මෙම සංශෝධනය පාකිස්තානයේ පාක්ෂික ඉන්ධන මිල සකස් කිරීමේ සම්ප්රදායට අනුකූල වේ
රජයේ මෙම තීරණය, ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමෙන් ලැබෙන ප්රතිලාභ සෘජුවම පාකිස්තාන ජනතාව වෙත ලබා දීමේ එහි කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව සහ අනෙකුත් කලාපීය රටවල් ද මෙම ගෝලීය තෙල් මිල ප්රවණතාවන් දේශීය ඉන්ධන මිල සකස් කිරීමේ තීරණවලට සමානව බලපාන බැවින්, මෙම වෙනස්කම් ගැන සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත. සිලෝන් පෙට්රෝලියම් සංස්ථාව සහ ලංකා IOC ආයතනය මඟින් කළමනාකරණය කෙරෙන ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ව්යුහය ද සංසන්දනීය ජාත්යන්තර පීඩනයන්ට යටත් වන බැවින්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දකුණු ආසියාව පුරා බලශක්ති පිරිවැය ගත හැකි පුළුල් දිශානතිය පිළිබඳ අදාළ දර්ශකයක් ලෙස පාකිස්තානයේ මෙම ක්රියාව සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.