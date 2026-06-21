Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ පාකිස්තානය ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ පාකිස්තානය ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළේ තෙල් මිල පහත වැටීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පාකිස්තාන රජය පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් යන දෙඅංශයෙහිම ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

සෑම ක්ෂේත්‍රයකම තියුණු මිල අඩු කිරීම්

මෙම පියවර, පසුගිය කිහිප වසර තුළ ඉහළ ගිය බලශක්ති පිරිවැය හේතුවෙන් දිරාගත් පීඩනයකට මුහුණ දුන් පාකිස්තාන පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දෙයි. ජාත්‍යන්තර අමු තෙල් වෙළඳපොළ චලනයන්ට අනුකූලව සිදු කෙරෙන රජයේ නවතම පාක්ෂික ඉන්ධන මිල සංශෝධනය යටතේ පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් යන දෙඅංශයෙහිම මිල පහත දමා ඇත.

ගෝලීය තෙල් ප්‍රවණතා මෙම තීරණය පෙළඹවීය

ලෝක වේදිකාවේ සැපයුම් හා ඉල්ලුම් ගතිකතාවන් වෙනස් වීම මධ්‍යේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ ගෝලීය තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති අතර, ඒ ආශ්‍රිතව ඇතිවූ මිල අඩු කිරීම් දේශීය පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට දකුණු ආසියාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් රජයන් ක්‍රියා කර ඇත. මෙම නවතම නිවේදනය මඟින් පාකිස්තාන පරිපාලනය ද ඒ අනුව ක්‍රියා කර ඇත.

පාරිභෝගිකයන්ට එයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

සාමාන්‍ය පාකිස්තාන ජනතාවට, විශේෂයෙන් පෞද්ගලික වාහන සහ මහජන ප්‍රවාහනය මත යැපෙන්නන්ට, මෙම මිල අඩු කිරීම පොම්පය ළඟදී ඉතා ප්‍රයෝජනවත් සහනයක් ලෙස දැනෙනු ඇත. ඩීසල් මිල අඩු කිරීම රට පුරා භාර ප්‍රවාහනය, සැපයුම් දාමය සහ කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ ක්ෂේත්‍රවල පිරිවැයට ද බලපාන බැවින් එය පුළුල් ආර්ථික බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • නවතම රජයේ සංශෝධනය ප්‍රකාරව පෙට්‍රල් මිල අඩු කර ඇත
  • ප්‍රවාහන හා කෘෂිකාර්මික අංශවලට ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි ඩීසල් මිල ද අඩු කර ඇත
  • මෙම සංශෝධනය පාකිස්තානයේ පාක්ෂික ඉන්ධන මිල සකස් කිරීමේ සම්ප්‍රදායට අනුකූල වේ
රජයේ මෙම තීරණය, ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සෘජුවම පාකිස්තාන ජනතාව වෙත ලබා දීමේ එහි කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් කලාපීය රටවල් ද මෙම ගෝලීය තෙල් මිල ප්‍රවණතාවන් දේශීය ඉන්ධන මිල සකස් කිරීමේ තීරණවලට සමානව බලපාන බැවින්, මෙම වෙනස්කම් ගැන සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත. සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාව සහ ලංකා IOC ආයතනය මඟින් කළමනාකරණය කෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ව්‍යුහය ද සංසන්දනීය ජාත්‍යන්තර පීඩනයන්ට යටත් වන බැවින්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දකුණු ආසියාව පුරා බලශක්ති පිරිවැය ගත හැකි පුළුල් දිශානතිය පිළිබඳ අදාළ දර්ශකයක් ලෙස පාකිස්තානයේ මෙම ක්‍රියාව සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය Sinhala

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය, විශ්ලේෂකයන් විසින් එහි ධුර කාලයේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී අභියෝගයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට මුහුණ…

21 Jun 2026 Discuss
අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි Sinhala

අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි

ඉන්ධන පිරවුම්හලේදී සහනයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට තවත් මාස කිහිපයක් රැඳී සිටීමට සිදුවිය හැකි අතර, ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සලකා බැලීමට ඉඩ…

21 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් රටපුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් පොදු අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, එය "ව්‍යාජ පෙම්වතුන්" ලෙස හඳුන්වන වංචා රැල්ලක් පිළිබඳ වූවකි.…

21 Jun 2026 Discuss