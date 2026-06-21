ඉන්ධන මිල නির්ණය සූත්රය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා නාමල් රාජපක්ෂ අභියෝගයක් කරයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ, රටේ ඉන්ධන මිල නිර්ණය සූත්රයේ සම්පූර්ණ හා සවිස්තරාත්මක විග්රහයක් මහජනතාව වෙත නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා වත්මන් රජයට සෘජු අභියෝගයක් එල්ල කර ඇත.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීමක්
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන රාජපක්ෂ, ඉන්ධන මිල ගණනය කරන ආකාරය සහ ශ්රී ලාංකික මහජනතාවට ඉදිරිපත් කරන ආකාරය පිළිබඳව සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ප්රදර්ශනය කරන ලෙස පරිපාලනයට බල කෙළේය. විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන මිල ගණන් රට පුරා ජීවන වියදමට සැලකිය යුතු බලපෑමක් එල්ල කරමින් පවතින මෙම සන්දර්භය තුළ, පිරවුම්හලේදී ගෙවන මිල නිර්ණය කරනු ලබන ආකාරය හරියටම දැන ගැනීමට පාරිභෝගිකයන්ට අයිතියක් ඇති බව ඔහු තර්ක කෙළේය.
මෙම විපක්ෂ දේශපාලනඥයාගේ අභියෝගය, මෑත වසරවල රටට ඇති වූ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් සංවේදී ගැටළුවක් බවට පත් ව ඇති ඉන්ධන මිල ගැන වර්ධනය වෙමින් පවතින මහජන කලකිරීම පිළිඹිඹු කරයි. සාමාන්ය පුරවැසියන් රාශියක් සහ ව්යාපාර තවමත් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමේ බරෙහි ජීවිතයේ දෛනික ගමන් මඟේ දී දැනෙනු ලබයි.
රජය වෙත පීඩනය
මිල නිර්ණය සූත්රයේ සම්පූර්ණ මහජන අනාවරණයක් ඉල්ලා සිටීමෙන්, ඉන්ධන සිල්ලර මිල ගොඩනඟා ඇති ආකාරය පිළිබඳ ප්රමාණවත් පැහැදිලිකමක් නොමැති බව විවේචකයන් ලෙස හඳුන්වා ඇති කරුණ සම්බන්ධයෙන් රජය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට නාමල් රාජපක්ෂ උත්සාහ කරයි. සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සහ අදාළ අනෙකුත් ආයතන විසින් අය කරනු ලබන බදු, ගාස්තු, බෙදාහැරීමේ පිරිවැය සහ ලාභ ආන්තිකයන් ඇතුළු අවසාන මිලට බලපාන විවිධ සාධක සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ඉල්ලීම ප්රශ්න මතු කරයි.
රාජපක්ෂගේ මෙම පියවර, ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරවලට සෘජුවම බලපාන ආර්ථික කරුණු සම්බන්ධයෙන් පාලක පරිපාලනය වගකිව යුතු කිරීමට ගන්නා පුළුල් විපක්ෂ උපායමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
ඉන්ධන මිල නිර්ණය ජ්වලිත ගැටළුවක් ව පවතී
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ, විශේෂයෙන්ම ප්රමාණවත් ඉන්ධන සැපයුම් ආනයනය කිරීමට රටේ හැකියාව බිඳ වැටූ විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු, ඉන්ධන මිල ගැටළුව නිතර නිතර ගැටුම් කඳු මුදුනක් ලෙස ඉස්මතු ව ඇත. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් පිරවුම්හල් ඉදිරිපිට දිගු පෝලිම් ඇති වූ අතර, ආර්ථිකයේ සියලු ක්ෂේත්රවලට පුළුල් දුෂ්කරතා ඇති විය.
රජය මේ වන විට ඉන්ධන සැපයුම ස්ථාවර කර ඇතත්, මාසික පදනමින් මිල සංශෝධනය කිරීමට භාවිත කරන සූත්රය සහ මිල නිර්ණයේ විනිවිදභාවය සම්බන්ධ ප්රශ්න, විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යන දෙඅංශයෙන්ම දිගින් දිගටම විවේචන ආකර්ෂණය කර ගනිමින් පවතී.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාවතේ ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, නාමල් රාජපක්ෂගේ නවතම අභියෝගය ඉන්ධන ප්රතිපත්තිය ඇරදිත සංවාදය තීව්ර කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.