Yum! Brands පිට්සා හට් අතහරිද්දී, ඉන්දීය ෆ්රැන්චයිසිය ශ්රී ලංකා මෙහෙයුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
ගෝලීය මාතෘ සමාගමක් වන Yum! Brands, Pizza Hut සන්නාමය තම ව්යාපාර පෝට්ෆෝලියෝවෙන් ඉවත් කිරීමේ අදහස් පළ කරන මෙම සන්ධිස්ථානයේ දී, ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ Pizza Hut මෙහෙයුම් පිළිබඳ වගකීම දරන ඉන්දීය ෆ්රැන්චයිසිය, ජනප්රිය පිට්සා දාමයේ ශ්රී ලංකා ක්රියාකරු සමඟ සාකච්ඡාවල නිරත වෙමින් සිටින බව වාර්තා වේ.
ඉන්දීය ක්රියාකරු ඉදිරි පියවර තබයි
කලාපයේ විශාලතම Pizza Hut ෆ්රැන්චයිසිධාරීන් අතරින් එකක් වන Sapphire Foods India, දිවයිනේ Pizza Hut අවන්හල් දැනට කළමනාකරණය කරන ශ්රී ලාංකික ආයතනය සමඟ සාකච්ඡාවල නිරත වෙමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇත. KFC සහ Taco Bell ද සතු ඇමෙරිකානු ක්ෂණික ආහාර සංස්ථාවක් වන Yum! Brands, Pizza Hut මෙහෙයුම් අතහැරීමට සුදානම් වන මෙම තීරණාත්මක මොහොතේ දී මෙම ව්යාපාරික ගනුදෙනුව ගොඩනැගෙමින් තිබේ.
ගිවිසුමකට එළඹිය හොත්, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් හඳුනාගත් ජාත්යන්තර ක්ෂණික ආහාර දාමයක් වන Pizza Hut හි හිමිකාරිත්වය සහ මෙහෙයුම් ව්යුහය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන අතර, දකුණු ආසියාව පුරා Pizza Hut හි ක්රියාකාරිත්වය තනි කලාපීය ෆ්රැන්චයිසිධාරියෙකු යටතේ එකමුතු වීමේ හැකියාවක් ද ඇත.
Yum! Brands Pizza Hut වෙතින් ඉවත් වෙයි
Yum! Brands විසින් Pizza Hut දාමයෙන් දුරස් වීමේ තීරණය, Louisville 本社 මූලස්ථාන සංස්ථාව විසින් ගෙන ඇති පුළුල් උපාය මාර්ගික නැවත ඇගයීමක් පිළිබිඹු කරයි. ශීඝ්ර සේවා අවන්හල් ක්ෂේත්රයේ පාරිභෝගික ප්රවණතා විකාශනය වෙමින් සහ තරඟකාරිත්වය තීව්ර වෙමින් පවතින පසුබිමක, ගෝලීය ව්යාපාර පෝට්ෆෝලියෝව තුළ Pizza Hut සන්නාමයේ දිගුකාලීන ශක්යතාව සහ ස්ථානගත කිරීම සමාගම විසින් සමාලෝචනය කෙරෙමින් ඇත.
දිගු කලක් තිස්සේ Pizza Hut අවන්හල් වෙත ආහාර ගැනීම සහ ගෙදර බෙදා හැරීම සඳහා යොමු වූ ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට, හිමිකාරිත්ව සංක්රාන්තිය — අවසන් වූවොත් — මෙහෙයුම් වෙනස්කම් ගෙන ආ හැකි නමුත්, ඕනෑම නව ෆ්රැන්චයිසි ගිවිසුමක් යටතේ සන්නාම අනන්යතාවය අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක් ද?
Pizza Hut, කොළඹ ඇතුළු ප්රධාන නාගරික මධ්යස්ථාන ගණනාවක ක්රියාත්මක වෙමින්, ශ්රී ලංකාවේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ දෘශ්යමාන පැවැත්මක් පවත්වාගෙන ඇත. ගැඹුරු කලාපීය අත්දැකීම් සහිත ස්ථාපිත දකුණු ආසියානු ෆ්රැන්චයිසිධාරියෙකු යටතට ව්යාපාරය පැමිණීමේ අපේක්ෂාව, මෙනු තෝරාගැනීම් සිට ව්යාප්ති සැලසුම් දක්වා සෑම දෙයකටම බලපෑ හැකිය.
- Sapphire Foods India, ඉන්දියාව සහ මාල දිවයිනේ සැලකිය යුතු Pizza Hut අවන්හල් ප්රමාණයක් ක්රියාත්මක කරයි.
- Yum! Brands, KFC සහ Taco Bell ඇතුළු ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් දාමයන්හි මාතෘ සමාගම වේ.
- ෆ්රැන්චයිසි හිමිකාරිත්වයේ ඕනෑම වෙනස්කමක් සඳහා Yum! Brands හි ගෝලීය බලපත්ර රාමුවට අනුකූල විධිමත් ගිවිසුම් අවශ්ය වනු ඇත.
කොළඹ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් සාකච්ඡා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, සාර්ථක අත්පත් කර ගැනීමක් සිදු වූවහොත්, මෑත වසරවල ආර්ථික කැළඹිලිවලින් ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති ශ්රී ලංකාවේ ආහාර පාන ක්ෂේත්රයේ දී, ස්ථානීය Pizza Hut ජාලය සඳහා අලුත් ආයෝජනයකට මග සැලසෙන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
ගෝලීය සන්නාම හිමියන් මායිම් සහ නැගී එන වෙළෙඳපොළවල් කෙරෙහි ඔවුන්ගේ සෘජු නිරාවරණය නැවත ඇගයීමට ලක් කරන අතරතුර, මෙම ගනුදෙනුවේ හැකියාව ශ්රී ලංකාවේ පාරිභෝගික වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි කලාපීය ආයෝජක විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බව අවධාරණය කරයි.
Sapphire Foods හෝ ශ්රී ලංකාවේ Pizza Hut ක්රියාකරු කිසිවෙකු, වාර්තා වූ සාකච්ඡාවන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. සාකච්ඡාවන්හි ප්රතිඵලය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.