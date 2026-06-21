අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල නියෝජිත පිරිසක් ජූනි 24 සිට සති පුරා ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙති
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් පිරිසක් ජූනි 24 සිට 30 දක්වා ශ්රී ලංකාව නිල වශයෙන් සංචාරය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, රට ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ උත්සාහයන් මධ්යයේ ගෝලීය මූල්ය ආයතනය සමඟ පවත්නා සහයෝගීතාවය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යයි.
ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන මධ්යයේ සිදුවන සංචාරයක්
සති පුරා පැවැත්වෙන මෙම සංචාරය, ශ්රී ලංකාව සහ IMF අතර පවත්නා අඛණ්ඩ සංවාදයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. රට සිය ණය ආධාර වැඩසටහනට අදාළ කොන්දේසි ඉටු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකාව 2023 දී IMF සමඟ විධිමත් එකඟතාවකට එළඹුණු අතර, රටේ නිදහසින් පසු ඇති වූ බරපතළම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ඉතා වැදගත් මූල්ය ජීවන රේඛාවක් ලබා ගත්තේය.
IMF නියෝජිත පිරිසේ පැමිණීම, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ ප්රගතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා ප්රධාන රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයින් සහ අනෙකුත් සම්බන්ධිත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාව IMF වැඩසටහන යටතේ සිය බැඳීම් ඉටු කිරීම සඳහා මූල්ය තහවුරු කිරීම, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ යන දුෂ්කර මාවතක් ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටී. සංචාරය කරන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් නවතම ආර්ථික දර්ශක සමාලෝචනය කිරීමටත්, ආදායම් සංග්රහය, රාජ්ය වියදම් කළමනාකරණය සහ මුදල් ප්රතිපත්තිය ඇතුළු ක්ෂේත්රවල එකඟ වූ ඉලක්කවලට ගරු කිරීම ඇගයීමටත් ඉඩ ඇත.
IMF කාර්යමණ්ඩල සංචාරවල ප්රතිඵල සාමාන්යයෙන් වැඩසටහන් සමාලෝචනවලට දායක වන අතර, ඒ හරහා පසුකාලීන මූල්ය සහාය කොටස් නිදහස් කිරීම තීරණය වේ. ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම සමාලෝචනවල ධනාත්මක ගමන් මඟ පවත්වා ගැනීම, ජාත්යන්තර ණය හිමියන්ගේ සහ විදේශ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය රඳවා ගැනීමට ඉතා වැදගත් වේ.
ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා වන වැදගත්කම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා, IMF වැඩසටහන සහනයක් මෙන්ම දුෂ්කරතාවයක් ද ගෙන ආවේය. මෙම එකඟතාවය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමටත් විදේශ හුවමාරු සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමටත් උපකාර කළ නමුත්, එය බදු වැඩිවීම්, සහනාධාර කැපීම් සහ ගෘහස්ත මූල්ය තත්ත්වයට බරපතළ පීඩනයක් ගෙනා අනෙකුත් සංවරණ පියවරවලින් ද සමන්විත විය.
ජූනි සංචාරය ළඟා වන විට, ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්රගතිය සහ ඉදිරි මාසවලදී වඩාත් දරාගත නොහැකි ආර්ථික කොන්දේසිවලින් සමහරක් ලිහිල් කිරීමේ ඉදිරි දර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ඇඟවුම් ලබා ගැනීමට බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සහ පුරවැසියන් ජාගරූකව බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.