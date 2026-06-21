නිවට් යව්' ආරවුල: ශ්රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟය කළඹවාලූ වෛභව් සූර්යවංශි මතභේදය
ශ්රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A ක්රිකට් ගැටුම අතරතුර රඟපිටේදී ඇති වූ උණුසුම් වාද විවාදයක් දැඩි මතභේදයකට තුඩු දී ඇති අතර, ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශිට තරඟය අතරතුරදී ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයකු විසින් "නිවට් යව්" යැයි පවසා ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම ක්රිකට් ලෝකය පුරා පුළුල් අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ජාත්යන්තර මට්ටමේ ක්රීඩක හැසිරීම පිළිබඳ විවාදය නැවත ජ්වලිතව ඇත.
රඟපිටේ සිදු වූයේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකා A සමඟ ඉන්දියා A සංචාරක තරඟය අතරතුරදී මෙම ගිනි පුළිඟු ඇති විය. IPL තරඟාවලියේදී අසාමාන්ය සියවසක් ලබා ශීර්ෂ පාඨ ජය ගත් ඉතා ප්රශංසාවට පාත්ර වූ තරුණ විවෘතකයා වන සූර්යවංශිට, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ සාමාජිකයකු විසින් වාචික ප්රකෝපයකට ලක් කර ඇති බව කියැවේ. ඒ තරුණයාට යොමු කළ "නිවට් යව්" යන වාක්ය පාදය, අසල සිටි ක්රීඩකයන් හා නිලධාරීන් විසින් ඇසූ බවට වාර්තා වන අතර, තරඟය අවසන් වූ වහාම එය මහජන කතාබහට ලක් විය.
තවමත් ළමා කාලයේ සිටින සූර්යවංශි, ඉන්දීය ක්රිකට්හි දීප්තිමත්ම නැගී එන ක්රීඩා ශූරයකු ලෙස සැලකෙන අතර, නියෝජිත මට්ටමේ රඟපිටේදී තරුණ ක්රීඩකයන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ නොසතුටින් ඔහු ක්රීඩා විරෝධී අපහාසයකට ලක් වූ බව බහුලව සැලකෙයි.
ප්රතිචාර හා විවේචන
මෙම සිදුවීම ක්රිකට් විචාරකයන්, රසිකයන් සහ හිටපු ක්රීඩකයන් අතර දැඩි විවේචනයට ලක් වූ අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනකු ප්රකාශ කළේ ක්රිකට්හි තරඟකාරී ස්වභාවය කෙසේ වෙතත්, අඩු වයස් ක්රීඩකයකුට එවැනි හැසිරීමක් පිළිගත හැකි සීමාව ඉක්මවා යයි. සමාජ මාධ්ය වේදිකා ප්රතිචාර වලින් යෝධ ලෙස ගිලී ගිය අතර, ක්රිකට් ආයතන විසින් නිල ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බව බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටියේය.
ක්රිකට්හි ආත්මය ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් ජ්යේෂ්ඨ මට්ටමේ ප්රථම වතාවට ජාතිය නියෝජනය කරන තරුණ ක්රීඩකයන් — බිය ගන්වනු ලැබීම නොව, දිරිගැන්වීමට ලක් වීමයි.
ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩා ඉතිහාසයේ දිගු කලක් පැවැති බව ඇත ත්, සූර්යවංශිගේ වයසේ ක්රීඩකයකුට සතුරු ප්රකාශ යොමු කිරීම, ජාත්යන්තර වේදිකාවේ නැගී එන ක්රීඩා ශූරයන් පිළිගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් කරදරකාරී පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කරන බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
සන්දර්භය: වෛභව් සූර්යවංශි කවුද?
ඉන්දීය ප්රිමියර් ලීගයේ විස්ෆෝටක ඉනිමක් ප්රදර්ශනය කරමින්, එම තරඟාවලියේ ඉතිහාසයේ සිය ගණනාවක් ලබා ගත් කෙනෙකු ලෙස, ඉන්දීය ක්රිකට් කවයන්හි ගෘහ නාමයක් බවට වෛභව් සූර්යවංශි පත් විය. ඉන්දියා A කණ්ඩායමට ඔහු ඇතුළත් කරගත් කිරීම ස්වාභාවික ප්රගතියක් ලෙස සැලකූ අතර, සම්භාවිත ජ්යේෂ්ඨ ජාත්යන්තර රාජකාරීන්ට ප්රථම ඔහුට තරඟකාරී ක්රිකට් අත්දැකීම් ලබා දෙන්නට ඉඩ කඩ සලසාලයි.
- සූර්යවංශි ඉන්දියාවේ පරම්පරා ශූරයකු ලෙස පිතිකරණ ක්රීඩාවේ ප්රතිභාවයෙන් සැලකෙයි
- IPL තරඟාවලිය ඉතිහාසයේ ඒ සඳහා අවංකම ශූරයන් අතරින් ඔහු IPL ඉතිහාසය සෑදීය
- ඔහුගේ ඉන්දියා A පෙනීම, සම්පූර්ණ ජාත්යන්තර තේරීමට ඉදිරිපාඩමක් ලෙස සලකනු ලැබිණ
මීළඟට සිදු වන්නේ කුමක්ද?
දැනට, නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත් ද නැතිද යන්නත්, විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ලබන්නේ ද යන්නත් ක්රිකට් නිලධාරීන් තහවුරු කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, සිදුවීම ආකර්ෂණය කර ඇති මහජන අවධානය සැලකිල්ලට ගත් කල, ශ්රේෂ්ඨ ක්රිකට් මණ්ඩල මත, විශේෂයෙන් ළමා ක්රීඩකයන්ගේ — ක්රීඩකයාගේ සුභසාධනය ක්රීඩාවේ සෑම මට්ටමකම ආරක්ෂා කෙරෙමින් — කාරණය විනිවිදව ශ්රේෂ්ඨ ක්රිකට් මණ්ඩල විසින් සම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.