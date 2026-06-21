Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිවට යන්න" අවුල: ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර ඇත්තටම සිදු වූයේ කුමක්ද?

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිවට යන්න" අවුල: ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර ඇත්තටම සිදු වූයේ කුමක්ද?

මෑතකදී පැවැති ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළ රත් වූ වාද-විවාදයක් දැන් සැලකිය යුතු මතභේදයක් බවට පත්ව ඇත. ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරණ ශූරයා වන වෛභව් සූර්යවංශීට "නිවට යන්න" යැයි තරඟ අතරතුර කීවා යැයි වාර්තා වීම, උපමහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් හා විචාරකයන් අතර පුළුල් අවධානයක් ඇති කර ඇත.

පිටියේදී සිදු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර A කණ්ඩායම් තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ මෙම සිද්ධිය, තරුණ දක්ෂයෙකු වන වෛභව් සූර්යවංශී වෙත යොමු කෙරුණු වාචික ප්‍රකාශ හා සම්බන්ධ වේ. වාර්තාවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු විසින් තරඟය අතරතුර සූර්යවංශීට "නිවට යන්න" යැයි කීවා අතර, එම අදහස බොහෝ නිරීක්ෂකයන් විසින් වාචික ප්‍රහාරයක් හරහා ඔහු කැළඹීමට ගත් උත්සාහයක් ලෙස අර්ථකථනය කෙරී ඇත.

මෑත කාලයේ ඉන්දියාවේ වඩාත්ම සාකච්ඡාවට ලක් වූ තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු ලෙස සලකනු ලබන සූර්යවංශී, මෙම තරඟාවලියේදී ඉන්දියා A නියෝජනය කළ අතර, ඔහුගේ දස්කම් සඳහා සැලකිය යුතු අවධානයක් හිමි කර ගෙන සිටියේය.

ප්‍රතිතිචාර හා ඇති වූ ගැටලු

මෙම සිද්ධිය සමාජ මාධ්‍ය හා ක්‍රිකට් කවයන් තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වූ අතර, එම ප්‍රකාශ පිටියේ පිළිගත හැකි හැසිරීම් සීමාව ඉක්මවා ගියේ දැයි බොහෝ දෙනෙකු ප්‍රශ්න කළහ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සතුටු සහගත හාස්‍ය සහ ක්‍රීඩා විරෝධී හැසිරීම් අතර සියුම් සමතුලිතතාවක් සෑම විටම පවත්වාගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම ඒ විවාදය නැවත දල්වා ඇත.

විවේචකයන් තර්ක කළේ, නැගී එන දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු වෙත එවැනි ප්‍රකාශ යොමු කිරීම අනවශ්‍ය වූ අතර ක්‍රිකට්හි ආත්මය පිළිබඳ දුර්වල ප්‍රතිරූපයක් ඇති කරන බවය. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ සමහර සහය දක්වන්නන් පෙන්වා දුන්නේ, ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රිකට්හිදී තරඟකාරී වාචික හුවමාරු සාමාන්‍ය දෙයක් බවත්, ඒවා අනවශ්‍ය ලෙස දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් නොකළ යුතු බවත්ය.

සූර්යවංශීගේ ප්‍රතිතිචාරය

කම්පාවට පත් නොවී, සූර්යවංශී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට හැකි හොඳම ආකාරයෙන් — තම පිත්තය හරහා — ප්‍රතිතිචාර දැක්වූ බව වාර්තා වේ. ඒ තරුණ ක්‍රීඩකයා, වාචික ප්‍රකෝපනයට නොසැලී සැලකිය යුතු මනෝ ස්ථිරත්වයක් හා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, ඒ හේතුවෙන් සමීපව නරඹමින් සිටි ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ ස්නේහය ඔහුට තවත් ලගා විය.

හැසිරීම් පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක්

මෙම මතභේදය, A කණ්ඩායම් හා නැගී එන ක්‍රීඩකයන්ගේ මට්ටමේ ක්‍රිකට්හිදී ක්‍රීඩක හැසිරීම් පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති කර ඇත. ඒ අවස්ථාවල තරුණ ක්‍රීඩකයන් තම කුසලතා පමණක් නොව, මානසික ශක්තිය හා වෘත්තීය ආකල්පය ද වර්ධනය කර ගනිමින් සිටිති.

  • සිද්ධිය සිදු වූයේ ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුරය
  • සූර්යවංශීට "නිවට යන්න" යැයි ප්‍රකාශ යොමු කෙරිණි
  • ඒ තරුණ පිතිකරු මනෝ ස්ථිරත්වයෙන් හා ශක්තිමත් දස්කම් සහිතව ප්‍රතිතිචාර දැක්වීය
  • සිදුවීම, පිටියේ හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ විවාදයක් අවුළුවා ඇත

දෙරට ක්‍රිකට් මණ්ඩල මෙතෙක් විනය පියවර සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නැති අතර, නිල මාර්ගවලින් මෙය ගෙන යනු ඇත්දැයි තවමත් පැහැදිලි නැත. දැනට, මෙම සිද්ධිය අපට සිහිපත් කරන්නේ තරුණ දක්ෂයන් දිරිමත් කිරීමට ශක්තිමත් පුහුණු පරිසරයක් පමණක් නොව, පිටියේ ගෞරව සංස්කෘතියක් ද අත්‍යවශ්‍ය බවය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ස්විට්සර්ලන්තයේදී එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ — ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

පසුගිය සතියේ දෙරට අතර ප්‍රාථමික සාම ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමත් සමග, එක්සත් ජනපද හා ඉරාන නිලධාරීන් ස්විට්සර්ලන්තයේදී රැස්ව සෘජු සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත. දිගුකාලීන…

21 Jun 2026 Discuss
රඳවා ගෙන සිටින හිටපු ශ්‍රී ලංකා ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාගේ බිරිඳ පවුලට ආරක්ෂක ආයතන විසින් හිරිහැර කරන බව චෝදනා කරයි Sinhala

රඳවා ගෙන සිටින හිටපු ශ්‍රී ලංකා ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාගේ බිරිඳ පවුලට ආරක්ෂක ආයතන විසින් හිරිහැර කරන බව චෝදනා කරයි

දැනට රඳවාගෙන සිටින හිටපු ශ්‍රී ලංකා ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාගේ බිරිඳ, රාජ්‍ය ආරක්ෂක ආයතන විසින් තම පවුලට හිරිහැර සිදු කරන බවට බරපතල චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් මහජනතාව…

21 Jun 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරමින් T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අජය ව්‍යාපෘතිය රකී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරමින් T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අජය ව්‍යාපෘතිය රකී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ව්‍යාපෘතියට තවත් බරපතල පසුබෑමක් සිදු වූ අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම විකට් පහක ජයග්‍රහණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරමින්, එංගලන්තය සමඟ…

21 Jun 2026 Discuss