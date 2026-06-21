Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟයේදී නව යොවුන් ක්‍රිකට් රණශූර වෛභව් සූර්යවංශීට "ගෙදර යන්න" යැයි කීමෙන් උණුසුම් මතභේදයක් ඇවිළේ

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟයේදී නව යොවුන් ක්‍රිකට් රණශූර වෛභව් සූර්යවංශීට "ගෙදර යන්න" යැයි කීමෙන් උණුසුම් මතභේදයක් ඇවිළේ

තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීට තරඟය අතරතුර "ගෙදර යන්න" යැයි පැවසූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A ක්‍රිකට් තරඟාවලියෙන් උණුසුම් මතභේදයක් මතු වී ඇති අතර, එය ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා පුළුල් විවාදයකට තුඩු දී තිබේ.

ක්‍රීඩාංගනයේ සිදු වූයේ කුමක්ද?

රසිකයන් සහ ක්‍රිකට් විචාරකයන්ගේ ක්ෂණික අවධානය ඇදී ගිය මෙම සිද්ධිය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර A කණ්ඩායම් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා වෙමින් පවතිද්දී සිදු විය. ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම ප්‍රබෝධමත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස රැල්ල මවමින් සිටින සූර්යවංශී, බොහෝ දෙනා විසින් ක්‍රීඩා විරෝධී හා ඕනෑම මට්ටමකදී නුසුදුසු ලෙස නම් කරන ලද ප්‍රකාශ වලට ලක් විය.

එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් සාකච්ඡාවට ලක්ව පවතින අතර, තරුණ පිතිකරු වෙත යොමු කෙරුණු වාක්‍ය ඛණ්ඩය, ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම සහ ක්‍රිකට් ආත්මය පිළිබඳව, විශේෂයෙන් තරුණ ක්‍රීඩකයන් තවමත් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය වෙමින් සිටින සංවර්ධන මට්ටමේ තරඟ සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

වෛභව් සූර්යවංශී යනු කවුද?

සූර්යවංශී ඉන්දීය ක්‍රිකට් තරාතිරම් ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ නංවා ගනිමින්, නිර්භීත හා අසාමාන්‍ය ලෙස දක්ෂ තරුණ පිතිකරුවෙකු ලෙස කීර්තියක් උපයා ගෙන ඇත. ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී ස්ට්‍රෝක් ක්‍රීඩාව හා වයසට ඉක්මවා ගිය පරිණතභාවය ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම පිතිකරුවන් සමඟ සැසඳීමට හේතු වී ඇති අතර, ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි අනාගත තරුවක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

ඔහුගේ අඩු වයසේ ක්‍රීඩකයෙකු වෙත එවැනි ප්‍රකාශ යොමු වූ බව, සිද්ධියෙන් අනතුරුව ඇති වූ විරෝධයට තව දුරටත් බරක් එකතු කර ඇත.

ප්‍රතිචාර සහ අනතුරු ඇඟවීම්

මෙම මතභේදය ක්‍රිකට් රසිකයන්, හිටපු ක්‍රීඩකයන් සහ සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂකයන් අතර දැඩි ප්‍රතිචාර අවුස්සා ඇති අතර, බොහෝ දෙනා මෙම හැසිරීම ක්‍රීඩාව ගොඩ නැඟී ඇති සාධාරණ ක්‍රීඩාව හා ගෞරවය යන වටිනාකම් වලට පටහැනි බව හෙළා දකිති. විවේචකයන් ක්‍රිකට් පරිපාලකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙම කාරණය බැරෑරුම් ලෙස සලකා ක්‍රීඩාවේ සෑම මට්ටමකදීම නිසි හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යාමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

  • සිද්ධිය සිදු වූයේ ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුරදීය
  • තරඟය අතරතුර සූර්යවංශීට "ගෙදර යන්න" යැයි කීවා යැයි වාර්තා වේ
  • එම ප්‍රකාශය ක්‍රිකට් ආත්මයට පටහැනි ලෙස බහුලව හෙළා දකිනු ලැබේ
  • ක්‍රීඩක හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධව නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කෙරී ඇත

ක්‍රිකට්හි හැසිරීම පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයක්

මෙම සිද්ධිය ක්‍රිකට්හි, විශේෂයෙන් තරුණ හා නැඟී එන ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ තරඟ වලදී, ස්ලෙජිං සහ වාචික හැසිරීම පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයක් නැවත ඇවිලවා ඇත. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සෑම විටම තරඟකාරී උසුල් පැහැදිලි කිරීම ක්‍රීඩාවේ අංගයක් ව පැවතිය ද, පෞද්ගලිකව අපහාසාත්මක හෝ අවමන් කරවන ස්වභාවයේ ප්‍රකාශ පැහැදිලි සීමාවක් ඉක්මවා යන බව බොහෝ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව, ඉතා දිගු කාලයක් තිස්සේ තරඟකාරී නමුත් ගෞරවනීය ක්‍රිකට් සම්ප්‍රදායක් ඇති රටක් ලෙස ආඩම්බර වෙමින් සිටින හෙයින්, මෙම සිද්ධිය ක්‍රීඩාවේ සෑම මට්ටමකදීම තම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව ආත්ම විමර්ශනය කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙන යෙමින් සිටිද්දී, මෙම තත්ත්වය ඉදිරියේදී කෙසේ කළමනාකරණය කරනු

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ට්‍රම්ප් කියයි ඉරානයට හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය හරහා තීරු බදු අය කළ නොහැකිය — එහෙත් ඇමෙරිකාවට හැකිද? Sinhala

ට්‍රම්ප් කියයි ඉරානයට හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය හරහා තීරු බදු අය කළ නොහැකිය — එහෙත් ඇමෙරිකාවට හැකිද?

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ හෝමුස් සමුද්‍රධුනිය හරහා ගමන් කරන නෞකාවලින් ඉරානයට තීරු බදු අය කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවයි — එහෙත් එම අයිතිය…

21 Jun 2026 Discuss
පාසල් කෑම් හල්වල අයහපත් ආහාර විකිණීම සීමා කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරයි Sinhala

පාසල් කෑම් හල්වල අයහපත් ආහාර විකිණීම සීමා කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, රට පුරා පාසල් කෑම් හල්වල අධික සීනි, අධික මේද සහ සැකසූ ආහාර අලෙවිය තහනම් කරමින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමෙන් පාසල් දරුවන්ගේ…

21 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙයි - රෝගීන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වී රෝහල් පීඩනයට Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙයි - රෝගීන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වී රෝහල් පීඩනයට

ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ යෑමෙන් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය අත්තනොකොළේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මේ වන විට වාර්තා වී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

21 Jun 2026 Discuss