Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම - වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි සිලෙක්ට් XI තරගය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වෙයි

පළපුරුදු පිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට දිනිති රැකගන්නා සංචාරක තරගයෙන් මඟ පෙන්වයි

ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේදී පළපුරුද්ද කොතරම් වැදගත්ද යන්න දිනේෂ් චන්දිමාල් නැවතත් ඔප්පු කළේය. නියමිත ජාත්‍යන්තර තරග මාලාවට පෙර සිදු කළ සංචාරක කණ්ඩායමේ පෙරහුරු තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සිලෙක්ට් XI කණ්ඩායමෙන් දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවට ඔහු සන්සුන් හා කල්පනාකාරී ඉනිමක් ඉදිරිපත් කරමින් ලකුණු රාශිය යළි ගොඩනංවා ගැනීමට දායකත්වය ලබා දුන්නේය.

අභියෝගාත්මක පෙරහුරු තරගය ස්වරය නිර්ණය කරයි

ප්‍රධාන තරග මාලාව ආරම්භ වීමට පෙර සංචාරක කණ්ඩායමේ දුර්වලතා හෙළිකර ගැනීම සඳහා සැකසූ සිලෙක්ට් XI කණ්ඩායම ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු විය. සිලෙක්ට් XI කණ්ඩායම එම අවස්ථාවෙන් මනාව ප්‍රයෝජන ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ පෙළට කඩාකප්පල්කාරී පරීක්ෂණයක් එල්ල කළ අතර, ඒ හරහා කණ්ඩායමේ සූදානම පිළිබඳ ඉක්මන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කළේය.

කෙසේ වෙතත්, දිගු ජාත්‍යන්තර ජීවිතය පුරාවට නොයෙකුත් වාරයක් දක්නට ලැබුණු ලෙසින්ම, චන්දිමාල් කඩා වැටීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. දැඩි තත්ත්ව යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් විශ්වාසනීය රංගරු ශූරයා ලෙස ඔහු දිනාගත් ප්‍රසිද්ධිය ගළපෙන සාන්ත, ශෘඞ්ගල ගත පිතිකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම රඳවා ගන්නට ඔහු සමත් විය.

චන්දිමාල්ගේ දායකත්වය ලාංකික විශ්වාසය ඉහළ නංවයි

ක්‍රීඩාවේ තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී ඉනිම ස්ථාවර කරමින් තරගයේ විවිධ අවස්ථාවල බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු රාශියක් ගොඩ නගා ගැනීමට ඔහු දෙපා වලින් සිටියේය. ඔහුගේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරිදිග නිරාවරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ශේෂ පිතිකරුවන් ස්ථිරව රදවා ගැනීමට හේතු වූ අතර, ඉහළ විශ්වාසයෙන් කණ්ඩායමට යළිත් සංවිධිත ලෙස ගොඩ නඟා ගැනීමට හැකිවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ වික්කට් රකිනු-පිතිකරුගේ දායකත්වය විශේෂයෙන් වැදගත් විය. ක්‍රීඩා තත්ත්ව කියවා ඒ අනුව ක්‍රීඩාව සකස් කර ගැනීමේ ඔහුගේ හැකියාව මනාව ප්‍රදර්ශනය වූ අතර, නිරාවේදී සුරාකාරකත්වය සහ තෝරා ගත් ආක්‍රමණශීලිත්වය දෙකම මිශ්‍ර කරමින් ලකුණු පුවරුව ගමන් කරවමින් ම විනිශ්චයකරුවන් ආකර්ෂණය කරගැනීමට උනන්දු ගාවීමු ද්වාරක ප්‍රහාරකයන්ගෙන් සිය ගේට්ටුව ආරක්ෂා කළේය.

දෑස් දැන් ප්‍රධාන තරග මාලාව වෙත යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කළමනාකාරිත්වය හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා, ඉදිරියේ අපේක්ෂිත තරඟකාරී ජාත්‍යන්තර 경기 ඉදිරියේ චන්දිමාල්ගේ ඉනිම සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දී ඇත. සිලෙක්ට් කණ්ඩායම් සමඟ පෙරහුරු තරග පැවැත්වෙන්නේ හරියටම මෙම අරමුණ සඳහාය - දුර්වලතා හඳුනාගෙන, ක්‍රීඩා රිද්මය ගොඩ නගා ගෙන, ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථිතියකින් නොමැති හෝ රිද්මය සෙවිමේ දැඩිකම අත්විඳින ක්‍රීඩකයන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩ නැඟීමය.

ප්‍රධාන තරග මාලාව ක්ෂිතිජය මත පෙනී සිටියදී, ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රාර්ථනා කරනු ඇත්තේ චන්දිමාල්ගේ සන්සිඳිලිය කණ්ඩායම තුළ ව්‍යාප්ත වී, තරඟකාරී ක්‍රීඩාව ආරම්භ වූ විට සිලෙක්ට් XI අභියෝගයෙන් ලද පාඩම් ශක්තිමත් සාමූහික ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඵල ගෙනෙනු ඇතැයි කියාය.

නිවසේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයෝ, කැරිබියන් ප්‍රදේශය තුළ ශක්තිමත් හැඟවීමක් ඇති කිරීමට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ගත් උත්සාහ දෙස හිතාමතාම ඇස් ගසා සිටිනු ඇති අතර, පෙරහුරු තරගයේ චන්දිමාල්ගේ ස්ථිර රදවාගැනීම, කණ්ඩායමේ පිතිකරණ ශේෂ්ඨතාව සම්බන්ධ ඉතිරිව ගිය ඕනෑම සැකයක් සමනය කිරීමට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වූ බව නොඅනුමානය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූජාවට සමීප වෙයි

කැරිබියන් කණ්ඩායම නොක්අවුට් අදියර බලාපොරොත්තු තහවුරු කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, අලුත්ම තරඟාවලි තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව相手 ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අජේය තත්ත්වය රකිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තම හදවත් ගත් ගමන් මග දිගටම පවත්වාගෙන ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකාව විකට් 5කින් පරාජය කරමින් තරඟාවලියේ තමන්ගේ…

21 Jun 2026 Discuss
වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශීගේ රекорд් බිඳ දැමූ බෝල 11කින් හාෆ් සෙஞ்சுරිය ඉන්දියා-A ට ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකෝණ තරගාවලි ජයක් අත් කර දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ ශූරතාව ඉන්දියා-A කණ්ඩායම විසින් දිනා ගනු ලැබූ අතර, යෞවන ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශී බෝල 11කින් පමණක් අර්ධ සතකයක් ලබා ගනිමින්…

21 Jun 2026 Discuss