යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවේ මහේස්ත්රාත් විනිසුරුවරයා කැඳවීමක් නොකරන බවට අනූ ජනරාල්වරයා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දෙයි
යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවෙන් නිරුක්ත වූ කරුණකට සම්බන්ධව මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු කැඳවීමක් සිදු නොකරන බවට නීතිපතිවරයා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දී ඇත. ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් විසින් සිදු කරන ලද දැඩි නෛතික මැදිහත්වීමකින් අනතුරුව මෙම ස්ථාවරය ගනු ලැබීය.
මතභේදයේ පසුබිම
යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවේ නිකුත් කරන ලද අධිකරණ නියෝගයක් සම්බන්ධයෙන් එක් මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු විසින් තවත් විනිසුරුවරයෙකු කැඳවීමට පියවර ගෙන ඇති බව මූලික වාර්තා හෙළිදරව් කිරීමෙන් පසු මෙම මතභේදය මතු විය. මෙම ක්රියාමාර්ගය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ අධිකරණ තීරණ ගැනීමේ ශුද්ධභාවය සම්බන්ධයෙන් නෛතික ක්ෂේත්රය තුළ බරපතල ශංකා ඇති කළේය.
ඊට ප්රතිචාර වශයෙන්, නීතිඥ සංගමයේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් තිදෙනෙකු ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ රිට් අයදුම්පතක් ගොනු කළ අතර, අධිකරණ නියෝගයක් සම්බන්ධයෙන් ධුරයේ සිටින විනිසුරුවරයෙකු කැඳවීම නීතියේ ආධිපත්යය සහ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ ස්ථාපිත මූලධර්ම සඳහා බරපතල තර්ජනයක් වන බව ඔවුහු තර්ක කළහ.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ තර්ක
ප්රකට නීතිඥ ආචාර්ය රොමේෂ් ද සිල්වා, ජනාධිපතිවරයාගේ උපදේශකවරයා, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිට, විනිසුරුවරුන් ඔවුන්ගේ අධිකරණ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී නිකුත් කරන නියෝග සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න කළ නොහැකි බවත්, වගකිව යුතු නොවන බවත් බලවත් ලෙස තර්ක කළේය. එවැනි ක්රියාවලියකට ඉඩ දීම අධිකරණ ස්වාධීනත්වය මූලිකව සුනු විසුනු කිරීමක් වන අතර ශ්රී ලාංකික නෛතික ක්රමය සඳහා භයානක පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කරනු ඇති බව ඔහු ඉදිරිපත් කළේය.
අධිකරණය විසින් අතුරු නියෝගය නිකුත් කෙරේ
ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා කැඳවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තවදුරටත් පියවරක් අත්හිටුවමින් අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ඉන් අනතුරුව නීතිපතිවරයා විසින් එවැනි කැඳවීමක් ඉදිරියට නොගෙන යන බවට අධිකරණයට විධිමත් කැමැත්ත ලබා දෙන ලද අතර, කරුණ සම්බන්ධයෙන් ශංකා මතු කළ අය වෙත ක්ෂණික සහනයක් ලබා දීමට එය හේතු විය.
ශ්රී ලංකාවේ නෛතික ප්රජාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති මෙම නඩුව, ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥ සාමාජිකයන්ගේ ඉක්මන් මැදිහත්වීම රටේ අධිකරණ ක්රමයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ වෘත්තියේ කැපවීම පිළිබිඹු කරන බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.