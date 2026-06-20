රුමේෂ් තරංග දෝහාවේදී අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් ඩයමන්ඩ් ලීග් ශූරතාව දිනා ගනී
ශ්රී ලාංකික කඩුළු විසි කිරීමේ අරුමැසි ක්රීඩකයෙකු වන රුමේෂ් තරංග, සෙනසුරාදා දෝහාවේදී පැවැති ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ දී අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් ශූරතාව හිමි කරගනිමින්, දෙවරක් ලෝක ශූරතාව දිනූ ඇන්ඩර්සන් පීටර්ස් පරාජය කර සිය අසාමාන්ය ක්රීඩා ශිල්පය ලෝකයා ඉදිරියේ ඔප්නැංවීය.
වයස අවුරුදු 23 වන මෙම තරුණ ක්රීඩකයා, දැනට ශාඛාවේ ලෝක ප්රමුඛයා ලෙස සිටින අතර, 88.68 මීටර් දිගකට ජේවලිනය විසි කිරීමෙන් ශූරතාව සහතික කරගත්තේය. 86.38 මීටර් දුරකට ජේවලිනය විසි කළ පීටර්ස් හෙතෙමා මීටර් දෙකකට ආසන්න පරතරයකින් දෙවැනි ස්ථානයට සීමා විය.
ශ්රේෂ්ඨ ප්රකාශනයක්
ගෝලීය ජේවලින් ශාඛාවේ දක්ෂතම ක්රීඩකයන් අතරට ගැනෙන, දෙවරක් ලෝක ශූරතාව හිමිකරගත් ග්රෙනාඩාවේ තාරකාවක් වන පීටර්ස්ට එරෙහිව ලබාගත් මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික තරුණ ක්රීඩකයා ලෝක ක්රීඩා ශ්රේෂ්ඨත්වයේ මුදුනට සීඝ්රයෙන් නැඟීම කෙතරම් හදිසි දියුණුවක් දැයි හොඳින් ගෙනහැර දක්වයි. තරඟය ජය ගත් දිනයේ දී තරංගගේ ස්ථාවරත්වයට හා ශක්තියට සරිලන ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පීටර්ස්ට නොහැකි විය.
කීර්තිමත් ඩයමන්ඩ් ලීග් ශ්රේණිගත ධාවන ශූරතා තරඟාවලියේ ආධිපත්යධාරී බලවතෙකු ලෙස දැන් තමන් ස්ථාපිත කරගත් තරංගට, සීමාන්ත ලකුණු තැබූ මෙම ශූරතාලාභය ඔහුගේ ඓතිහාසික සමයෙහි තවත් ột ột සන්ධිස්ථානයකි.
ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරය
ඩයමන්ඩ් ලීග් ශූරතා හැට්ට්රිකය, ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්රහණයක් ලෙස සැමරෙනු ඇත. අඛණ්ඩව ලෝකයේ දක්ෂතම ක්රීඩකයන් සමඟ ඔරොත්තු දෙමින් ජය ගැනීමේ හැකියාව ඔහු සාර්ථකව ඔප්නිංවා ඇත.
ක්රීඩා සමය තවමත් දිගහැරෙමින් පවතින බැවින්, ඉදිරි තරඟාවලිවලදී තරංගට මෙම විශ්මය ජනක ගමන් ගතිය පවත්වා ගත හැකිද යන්න දෙස සමස්ත ක්රීඩා ලෝකයේ ම ඇස් යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.