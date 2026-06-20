Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුමේෂ් තරංග දෝහාවේදී අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් ඩයමන්ඩ් ලීග් ශූරතාව දිනා ගනී

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුමේෂ් තරංග දෝහාවේදී අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් ඩයමන්ඩ් ලීග් ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලාංකික කඩුළු විසි කිරීමේ අරුමැසි ක්‍රීඩකයෙකු වන රුමේෂ් තරංග, සෙනසුරාදා දෝහාවේදී පැවැති ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ දී අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් ශූරතාව හිමි කරගනිමින්, දෙවරක් ලෝක ශූරතාව දිනූ ඇන්ඩර්සන් පීටර්ස් පරාජය කර සිය අසාමාන්‍ය ක්‍රීඩා ශිල්පය ලෝකයා ඉදිරියේ ඔප්නැංවීය.

වයස අවුරුදු 23 වන මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයා, දැනට ශාඛාවේ ලෝක ප්‍රමුඛයා ලෙස සිටින අතර, 88.68 මීටර් දිගකට ජේවලිනය විසි කිරීමෙන් ශූරතාව සහතික කරගත්තේය. 86.38 මීටර් දුරකට ජේවලිනය විසි කළ පීටර්ස් හෙතෙමා මීටර් දෙකකට ආසන්න පරතරයකින් දෙවැනි ස්ථානයට සීමා විය.

ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රකාශනයක්

ගෝලීය ජේවලින් ශාඛාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන් අතරට ගැනෙන, දෙවරක් ලෝක ශූරතාව හිමිකරගත් ග්‍රෙනාඩාවේ තාරකාවක් වන පීටර්ස්ට එරෙහිව ලබාගත් මෙම ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලාංකික තරුණ ක්‍රීඩකයා ලෝක ක්‍රීඩා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ මුදුනට සීඝ්‍රයෙන් නැඟීම කෙතරම් හදිසි දියුණුවක් දැයි හොඳින් ගෙනහැර දක්වයි. තරඟය ජය ගත් දිනයේ දී තරංගගේ ස්ථාවරත්වයට හා ශක්තියට සරිලන ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පීටර්ස්ට නොහැකි විය.

කීර්තිමත් ඩයමන්ඩ් ලීග් ශ්‍රේණිගත ධාවන ශූරතා තරඟාවලියේ ආධිපත්‍යධාරී බලවතෙකු ලෙස දැන් තමන් ස්ථාපිත කරගත් තරංගට, සීමාන්ත ලකුණු තැබූ මෙම ශූරතාලාභය ඔහුගේ ඓතිහාසික සමයෙහි තවත් ột ột සන්ධිස්ථානයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආඩම්බරය

ඩයමන්ඩ් ලීග් ශූරතා හැට්ට්‍රිකය, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැමරෙනු ඇත. අඛණ්ඩව ලෝකයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන් සමඟ ඔරොත්තු දෙමින් ජය ගැනීමේ හැකියාව ඔහු සාර්ථකව ඔප්නිංවා ඇත.

ක්‍රීඩා සමය තවමත් දිගහැරෙමින් පවතින බැවින්, ඉදිරි තරඟාවලිවලදී තරංගට මෙම විශ්මය ජනක ගමන් ගතිය පවත්වා ගත හැකිද යන්න දෙස සමස්ත ක්‍රීඩා ලෝකයේ ම ඇස් යොමු වී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන දඩ මුදල් වැඩි කළ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරුණු ප්‍රකාශය අසත්‍යයක් බව කරුණු සත්‍යාපකයෝ පවසති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන දඩ මුදල් වැඩි කළ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරුණු ප්‍රකාශය අසත්‍යයක් බව කරුණු සත්‍යාපකයෝ පවසති

ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන දඩ මුදල් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කර ඇතැයි සමාජ මාධ්‍ය හරහා පුළුල් ලෙස පැතිරෙමින් තිබූ ප්‍රකාශය කරුණු සත්‍යාපකයන් විසින් බොරු බව හෙළිදරව් කර…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි ගුවන් සේවා සමාගම් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ඓතිහාසික අන්තර් රේඛා ගිවිසුම් අත්සන් කරයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි ගුවන් සේවා සමාගම් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ඓතිහාසික අන්තර් රේඛා ගිවිසුම් අත්සන් කරයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, එම රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන ගුවන් සේවා…

20 Jun 2026 Discuss
රන් ණය නියාමන වෙනස්කම් බැංකුවලට වඩා මූල්‍ය සමාගම් වෙත බරපතල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

රන් ණය නියාමන වෙනස්කම් බැංකුවලට වඩා මූල්‍ය සමාගම් වෙත බරපතල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් ණය ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් යෝජිත නියාමන වෙනස්කම් වාණිජ බැංකුවලට සාපේක්ෂව බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් මත සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි බරක් පැටවීමට ඉඩ ඇති…

20 Jun 2026 Discuss