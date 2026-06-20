තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නවත්වා තිබූ වාහනයක ගැහැනු මිතුරියගේ මෘතදේහය අතහැර දැමූ බවට සැකපිට සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරුවෙකු සොයා දිවයිනපුරා මිනීමරු සෝදිසි මෙහෙයුමක්
තෙල්දෙණිය රෝහල් පරිශ්රය අසල නවත්වා තිබූ අතහැර දැමූ වාහනයක් තුළ තම ගැහැනු මිතුරියගේ මෘතදේහය තබා ගිය බවට සැක කරනු ලබන සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරුවෙකු සොයා ශ්රී ලංකා පොලිසිය දිවයිනපුරා මිනීමරු සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇත.
මෘතදේහය අම්පාර භෞතචිකිත්සකවරියක ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ
මියගිය කාන්තාව අම්පාර දිස්ත්රික් මහ රෝහලේ සේවය කළ සුදුසුකම් ලත් භෞතචිකිත්සකවරියක වන වයස අවුරුදු 34 ක් වූ ශාම්යා දර්ශනී ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. නවත්වා තිබූ වාහනය තුළ ඇගේ මෘතදේහය සොයාගත් විමර්ශකයන් ඇගේ මරණය හා සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සොයා බලා ක්ෂණිකව අපරාධ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
සැකකරු තවමත් අත්අඩංගුවට ගෙන නැත
ගැහැනු මිතුරියගේ බෙල්ලාවූ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරුවෙකු ප්රධාන සැකකරු ලෙස බලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඔහු ඇගේ මෘතදේහය සහිත වාහනය අතහැර දමා සිදුවූ ස්ථානයෙන් පලා ගිය බැව් විශ්වාස කෙරේ. සැකකරු තවමත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර, ඔහු සොයා අල්ලා ගැනීම සඳහා දැඩි සෝදිසි මෙහෙයුමක් පොලිසිය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
මරණයට හේතුව හෝ මෘතදේහය සොයාගැනීමට තුඩු දුන් සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීමට පෙර ඇති වූ සිදුවීම් මාලාව නිශ්චිතව තහවුරු කර ගැනීමට විමර්ශකයන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටිති.
සිදුවීමට සම්බන්ධ දෙදෙනාම රටේ සෞඛ්ය හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්රවල වෘත්තීය තනතුරු දැරූ අය වීම හේතුවෙන් මෙම සිද්ධිය පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව ඇත. සැකකරුගේ ගම්යතාව සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.