බදු ප්රතිසංස්කරණ විවේචනය සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්ය ඇමති චතුරංග හර්ෂට එරෙහිව තදින් ප්රතිචාර දක්වයි
කර්මාන්ත හා ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්ය ඇමති චතුරංග අබේසිංහ, රජයේ බදු හා ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ශක්තිමත්ව ආරක්ෂා කරමින්, විත්තිය ප්රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් රජයට එරෙහිව නොමඟ යවන සහ දේශපාලන අරමුණින් යුත් ප්රහාර එල්ල කරන බව ඔහු විස්තර කළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ දේශපාලනඥ හර්ෂ ද සිල්වාට දෙබලා විවේචන එල්ල කළේය.
ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ රජය අධිෂ්ඨානශීලීව සිටී
මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් මාධ්ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් නියෝජ්ය ඇමති අබේසිංහ අවධාරණය කළේ, වත්මන් රජය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන බදු ප්රතිසංස්කරණ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අභියෝගවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා ගෙන ඇති අවශ්ය හා සූක්ෂ්ම ලෙස සලකා බලන ලද ප්රතිචාරයක් බවයි. ඔහු තර්ක කළේ, විපක්ෂයේ විවේචනවල ඝනත්වයක් නොමැති බවත්, රටේ ප්රකෘතිය සඳහා ඵලදායී විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීමට වඩා දේශපාලන ලකුණු ලබා ගැනීම ඉලක්ක කරගත් බවත්ය.
අබේසිංහ, හර්ෂ ද සිල්වා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මත බදු පියවරවල බලපෑම වැරදි ලෙස නිරූපණය කරන බවට චෝදනා කරමින් ප්රකාශ කළේ, ඉදිරියේදී රටට වඩා සාධාරණ හා තිරසාර ආදායම් පදනමක් ගොඩනැගීම සඳහා ප්රතිසංස්කරණ සැලසුම් කර ඇති බවයි.
විපක්ෂයේ ස්ථාවරය ගිනි තබා ගනී
නියෝජ්ය ඇමතිවරයා ස්වකීය ප්රතිචාරයේදී කිසිසේත් පසු නොබසිමින්, විපක්ෂයේ ආර්ථික තර්කවල විශ්වාසනීයත්වය ප්රශ්නයට ලක් කළේ, ඔවුන් රජය හැසිරවූ ස්වකීය ඉතිහාසය ද සැලකිල්ලට ගනිමිනි. ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන කෙටි කාලයකදී මහජනතාවගෙන් කැප කිරීම් ඉල්ලා සිටිය ද, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘති සිතියමට 굳건히 අනුකූල බව ඔහු ප්රකාශ කළේය.
අබේසිංහ අවධාරණය කළේ, රජය ප්රතිසංස්කරණ ඉලක්කවලට කැපවී සිටින බවත්, පෙර බලය දැරූ අයගෙන් ලැබෙන අවස්ථාවාදී දේශපාලන විරෝධතා ඔහු විස්තර කළ ආකාරයට නතර නොවන බවත්ය.
රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ වර්ධනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට දිගටම උත්සාහ දරන අතරතුර, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් පාලන රජය හා විපක්ෂ පක්ෂ අතර ගැඹුරු වන භේදය මෙම හුවමාරුව ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.