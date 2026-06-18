Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රෝගීන් රවටා රුපියල් මිලියන 60ක් වංචා කළ වෛද්‍යවරියක් මෙන් පෙනී සිටි කාන්තාව අත්අඩංගුවට

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රෝගීන් රවටා රුපියල් මිලියන 60ක් වංචා කළ වෛද්‍යවරියක් මෙන් පෙනී සිටි කාන්තාව අත්අඩංගුවට

බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍ර දෙකෙහිම සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරියක් ලෙස පෙනී සිට රෝගීන් රවටා රුපියල් මිලියන 60කට ආසන්න මුදලක් වංචා කළ බවට චෝදනා ලැබෙන වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

දිගු කාලයක් පුරා සිදු කළ සූක්ෂ්ම රැවටිල්ල

නිල වශයෙන් අනන්‍යතාව හෙළිදරව් නොකළ සැකකාරිය, සාම්ප්‍රදායික ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාව යන දෙඅංශයෙන්ම පුහුණුව ලත් සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වූ බවට චෝදනා එල්ල වේ. ප්‍රතිකාර සඳහා පැමිණෙන රෝගීන්ගේ විශ්වාසය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්, ව්‍යාජ සුදුසුකම් භාවිතා කර දිගු කාලයක් තිස්සේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණ රවටා ගත් බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරයි.

රුපියල් මිලියන 60කට ආසන්න මුදලක් ඇතුළත් කරගත් මෙම කුමන්ත්‍රණය, නීත්‍යානුකූල සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා ගන්නා බව විශ්වාස කළ බොහෝ දෙනෙකු ඉලක්ක කරගත් ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස සැලසුම් කළ වංචා යෝජනා ක්‍රමයකට අදාළ බව ඉන් පෙනී යයි.

බලධාරීන් විසින් සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම

සැකකාරියගේ හැසිරීම සහ සුදුසුකම් පිළිබඳව අවසානයේ සැකය දැනෙන්නට පටන් ගත් රෝගීන් විසින් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලි මත පදනම්ව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් ඇය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය තුළ ලියාපදිංචි නොවූ හා සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයන් ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකා බලේ.

මහජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්

සත්‍යාපනය නොකළ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගෙන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ අන්තරාය පිළිබඳ නැවුම් අනතුරු ඇඟවීමක් මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් මතු වී ඇත. පහත සූරක්ෂිතාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී:

  • ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පෙර සෑම විටම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව හෝ අදාළ ආයුර්වේද නියාමන ආයතනය සමඟ වෛද්‍ය වෘත්තිකයාගේ ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගන්න.
  • විශාල මුදල් අත්තිකාරම් ඉල්ලා සිටින හෝ අසාමාන්‍ය ප්‍රතිකාර ප්‍රතිඵල පොරොන්දු වන වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ගැන ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න.
  • වෛද්‍ය සුදුසුකම් ඇතැයි කියාගන්නා සැකසහිත පුද්ගලයන් ගැන වහාම ළඟම ඇති පොලිස් මුරපොළට හෝ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට වාර්තා කරන්න.
වංචාවේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම පවතින අතර, තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කර ඇත.

සැකකාරිය දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිසිදු, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ඇය මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තවත් රෝගීන් ඉදිරිපත් විය හැකි බවත්, එමඟින් කියන ලද වංචාවේ මුළු වටිනාකම තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවත් නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී Sinhala

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී

නිලක්ෂිකා විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙයවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව අමතකනොවන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව තම අපනයන මත ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පනවා ඇති 12.5% තීරුබදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රේගු ක්‍රියා පටිපාටි සහ කම්කරු නීති රෙගුලාසි පිළිබඳ පුළුල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සටහන් කරමින් අසාධාරණ ඉහළ නැගීමක් ලබා ඇති අතර, මෑත වසරවල දේශය යටපත් කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන්…

18 Jun 2026 Discuss