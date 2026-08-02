Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චමාරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස කාන්තා T20I ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චමාරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස කාන්තා T20I ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චමාරි අතාපත්තු නැවත වරක් ඉතිහාසයට එක්වෙමින්, කාන්තා ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවූ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව — පිරිමි හෝ ගැහැනු භේදයකින් තොරව — බවට පත්වී ඇත. මෙම ස්වර්ණිම ජය හමුවේ ඇය ලෝකයේ ඒකාබද්ධ ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් සිව්වන ස්ථානයට ද පත්ව සිටී.

කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

අතාපත්තුගේ මෙම නවතම ජයග්‍රහණය, කාන්තා T20 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ පිත්තිකරුවන් අතරට ඇය ඇතුළත් වන බව ස්ථිරවම සනාථ කරයි. ධාවන 4,000 සීමාව ළඟා කරගැනීම යනු ලොව ඉතා සීමිත ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසකට සාක්ෂාත් කරගත හැකි ජයග්‍රහණයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකා නායිකාව දැන් ක්‍රීඩාවේ කෙටිතම අන්තර්ජාතික ආකෘතියේ ඉහළම තලයේ පිහිටි කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන්ගේ විශිෂ්ට කණ්ඩායමට එක් වී ඇත.

මෙම ඉලක්කය කරා ඇයගේ ගමන ගොඩනැගී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වසර ගණනාවක් පුරා ලබාදුන් ස්ථාවර හා බොහෝ විට තරඟ ජයගන්නා දක්ෂ ක්‍රීඩා රාශියක් මතය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාන්තා ක්‍රිකට් ගෙවී ගිය කාලය හා සැසඳීමේදී සැලකිය යුතු ලෙස දියුණු වී ඇති අතර, ඒ සඳහා ඇයගේ ක්‍රිකට් පිටියේ නායකත්වය හා බලපෑම ඉමහත් මෙහෙවරක් ඉටු කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය හැඩගැස්වූ ගමනක්

T20I ආකෘතියේ පිරිමි හෝ කාන්තා ක්‍රිකට්හිදී අතාපත්තුට පෙර කිසිදු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක් මෙම විශේෂ ජයග්‍රහණය හිමිකරගෙන නොතිබීම, ඇයගේ ජය වඩාත් ඓතිහාසික කරයි. ඉනිම් ශක්තිමත් කරගැනීමේ හැකියාව, වේගවත් ලයිස්තුගත කිරීම, සහ පීඩනය යටතේ දක්වන දක්ෂ ක්‍රීඩාව ඇය සෑම විටම සම කාල ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් වෙන්කරලීමට සමත් වී ඇත.

කාන්තා T20I ඉතිහාසයේ සමස්ත ධාවන ලැයිස්තුවේ සිව්වන ස්ථානයේ සිටින අතාපත්තු, ලෝක ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙම ආකෘතිය නිපදවූ ඉතාමත් කීර්තිමත් නම් කිහිපයක් සමඟ එකට නිල් ලේඛනගත ව සිටී.

නව පරම්පරාවකට ආභාෂය

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට්හි මුහුණ ලෙස දිගුකලක සිට හඳුනාගෙන ඇති අතාපත්තු, දිවයිනේ නව පරම්පරාවේ තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් දහදෙනකුටම ආභාෂය සපයයි. ඇයගේ වාර්තා හා ජයග්‍රහණ දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, මෙම නවතම ජයග්‍රහණය රටේ කාන්තා ක්‍රිකට්හිදී ගෘහස්ථ කැපවීම හා ආයෝජනය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට හේතු කාරකයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ හා නිලධාරීහු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නායිකාවට මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය සඳහා සුභ පතමින්, රටේ ක්‍රීඩා උරුමය සඳහා මෙය ශ්‍රේෂ්ඨ අභිමානවත් මොහොතක් ලෙස සිය ප්‍රශංසාව පළ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අධික කෑදරකමෙන් පිරී ගිය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක කලබලයක් ඇති වීමත් සමඟ හමුදාව යොදවයි Sinhala

අධික කෑදරකමෙන් පිරී ගිය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක කලබලයක් ඇති වීමත් සමඟ හමුදාව යොදවයි

දරුණු ලෙස අධික ගහනයකින් යුත් ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක බරපතල කලබලයක් ඇති වූ අතර, තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් හමුදා නිලධාරීන් යොදවා ඇති බව රටෙන් නිකුත්…

02 Aug 2026 Discuss
FIFA ඉදිරි වැඩසටහන් යෝජනාව ඉවත් කිරීමේ FIFA සභාපතිගේ තීරණයට FFSL සාදරයෙන් පිළිගනී Sinhala

FIFA ඉදිරි වැඩසටහන් යෝජනාව ඉවත් කිරීමේ FIFA සභාපතිගේ තීරණයට FFSL සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය (FFSL) විසින් FIFA ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන හා සම්බන්ධ යෝජිත මුලපිරීමක් ඉවත් කිරීමට FIFA සභාපති ජියානී ඉන්ෆන්තිනෝ ගත් තීරණයට සිය නිල…

02 Aug 2026 Discuss
බුම්රා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව — ගිල් සහ ගම්භීර්ට පිළිතුරු සොයාගත හැකිද? Sinhala

බුම්රා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව — ගිල් සහ ගම්භීර්ට පිළිතුරු සොයාගත හැකිද?

ඉන්දියාවේ වේග පන්දු යැවීමේ ශක්තිය විමර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන එක්දින තරඟාවලිය, වේග පන්දු යැවීමේ මූලික ශක්තිය වන ජස්ප්‍රීත් බුම්රාගේ…

02 Aug 2026 Discuss