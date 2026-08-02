Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

FIFA ඉදිරි වැඩසටහන් යෝජනාව ඉවත් කිරීමේ FIFA සභාපතිගේ තීරණයට FFSL සාදරයෙන් පිළිගනී

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
FIFA ඉදිරි වැඩසටහන් යෝජනාව ඉවත් කිරීමේ FIFA සභාපතිගේ තීරණයට FFSL සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය (FFSL) විසින් FIFA ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන හා සම්බන්ධ යෝජිත මුලපිරීමක් ඉවත් කිරීමට FIFA සභාපති ජියානී ඉන්ෆන්තිනෝ ගත් තීරණයට සිය නිල සාදරය පළ කර ඇති අතර, එම පියවර නිසා දේශීය පාපන්දු පරිපාලකයන් අතර සහනයක් ඇති වී තිබේ.

ඉන්ෆන්තිනෝගේ තීරණය ආපසු හැරීමට සම්මේලනය ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වයි

FIFA ප්‍රධානියාගේ මෙම පියවර සාමාජික සංගම් සඳහා ධනාත්මක ප්‍රගතියක් ලෙස FFSL පිළිගත් අතර, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා පාපන්දු රටවල් සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් වේ. එවැනි රටවල් මූල් මට්ටමේ හා ජාතික මට්ටමේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා FIFA ගේ සංවර්ධන අරමුදල් හා ආධාරක ව්‍යුහයන් මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.

FIFA ඉදිරි වැඩසටහන යනු ලෝකය පුරා සාමාජික සංගම්වලට පාපන්දු සංවර්ධනය, යටිතල පහසුකම් සහ පරිපාලනය සඳහා ආධාර බෙදා හැරීමට නිර්මාණය කරන ලද FIFA ගේ ප්‍රධාන මූල්‍ය ආධාර වැඩසටහනයි. වැඩසටහනේ යෝජිත වෙනස්කම් නිසා, සිය මෙහෙයුම් අයවැය සහ දීර්ඝකාලීන සැලසුම් කෙරෙහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම් ගැන සේවා සංගම් කිහිපයක් කනස්සල්ල පළ කළේය.

මෙම ඉවත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ක්‍රීඩාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවට FIFA ඉදිරි අරමුදල් පාපන්දු සංවර්ධන මුලපිරීම් පවත්වා ගැනීමේදී ඉතා ወሳ‍නා කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, ඒවාට පුහුණු වැඩසටහන්, රෙෆරි අධ්‍යාපනය සහ දිවයිනේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළත් වේ. එබැවින් යෝජිත මුලපිරීම ඉවත් කිරීම මෙම සංවර්ධන ප්‍රයත්නයන්ගේ අඛණ්ඩ ස්ථාවරත්වය සඳහා ආරක්ෂාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

FFSL ගේ සාදරීය ප්‍රකාශය දේශීය පාපන්දු ප්‍රජාව තුළ පවතින පුළුල් සහන හැඟීමක් පිළිඹිඹු කරන අතර, යෝජිත වෙනස්කම් මතු කළ අවිනිශ්චිතතාවෙන් තොරව පරිපාලකයන්ට දැන් පවතින සංවර්ධන සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යා හැකිය.

ඉන්ෆන්තිනෝගේ තීරණය පුළුල් අවධානයක් ඇද ගනී

FIFA සිය සාමාජික සංගම් සමඟ සබඳතා කළමනාකරණය කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය පාපන්දු පාලනය තුළ ප්‍රශ්න මතුවෙමින් පවතින අතරතුර, ජියානී ඉන්ෆන්තිනෝ යෝජනාව ආපසු ගැනීමේ තීරණය ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබ්බට ද පාපන්දු සම්මේලනයන් විසින් මෙම ආපසු හැරීම වටහා ගෙන ඇති අතර, FIFA ගේ අරමුදල් හා නියාමන රාමු කෙරෙහි ඇති ඕනෑම වෙනසක් ගැන කුඩා රාජ්‍ය විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ක්‍රීඩාව කලාපීය හා ජාතාන්තර ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමේ සිය ප්‍රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙන යන විට, ගෝලීය පාලක ආයතනවලින් ස්ථාවර හා පුරෝකථනය කළ හැකි ආධාරයක් ලැබීම අත්‍යවශ්‍ය ව පවතී. FFSL ගේ ප්‍රතිචාරය ලෝක පාපන්දු පරිපාලනයේ ඉහළම මට්ටමේ සිදුවීම් සමඟ සම්මේලනයේ ක්‍රියාශීලී සම්බන්ධතාව තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බුම්රා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව — ගිල් සහ ගම්භීර්ට පිළිතුරු සොයාගත හැකිද? Sinhala

බුම්රා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව — ගිල් සහ ගම්භීර්ට පිළිතුරු සොයාගත හැකිද?

ඉන්දියාවේ වේග පන්දු යැවීමේ ශක්තිය විමර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන එක්දින තරඟාවලිය, වේග පන්දු යැවීමේ මූලික ශක්තිය වන ජස්ප්‍රීත් බුම්රාගේ…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරය තුළ හටගත් ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම්වලදී රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු මියයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරය තුළ හටගත් ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම්වලදී රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු මියයයි

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් මාරාන්තික අසහනයෙන් සසල වෙයි ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයක් පුපුරා ගොස් ඇති අතර, රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට…

02 Aug 2026 Discuss
බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි Sinhala

බුම්රා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉවත් වෙයි

ඉන්දීය වේග පිතිකරණ නායක ජස්පිත් බුම්රා, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මෙය දින දෙකකට පෙර ඔහු යෝග්‍යතා තක්සේරුවන්…

02 Aug 2026 Discuss