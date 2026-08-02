ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරය තුළ හටගත් ප්රචණ්ඩ ගැටුම්වලදී රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු මියයයි
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් මාරාන්තික අසහනයෙන් සසල වෙයි
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වයක් පුපුරා ගොස් ඇති අතර, රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. බලධාරීන් පහසුකම් තුළ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට දරන උත්සාහය මධ්යේ, පුළුල් සමාජ කණගාටුවට තුඩු දී ඇති මෙම ගැටුම් රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මුහුණ දෙන නොනිමෙන අභියෝග ඉස්මතු කරයි.
මේ දක්වා අප දන්නා කරුණු
රැඳවියන් අතර හටගත් ප්රචණ්ඩ ගැටුම් හේතුවෙන් බන්ධනාගාරය තුළ දී කිහිප දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම රටේ නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ හා බන්ධනාගාර ප්රජාව කම්පනයට ලක් කළේය. ;දිගිනිදිගටම ජීවිත හානි සිදු නොවන ලෙස තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවන ලදී.
අධික රැඳවියන් ගණනකින් පිරී ඉතිරෙන, සම්පත් හිඟ ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් මෙම සිදුවීම හරහා නැවත වරක් මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, මාරාන්තික ගැටුමට මූලික හේතු පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිලධාරීන් යටත් පීඩනයට ලක්ව සිටිති.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
ගැටුම් පිළිබඳ ක්ෂණික විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස බන්ධනාගාර බලධාරීන් හා රජයේ නිලධාරීන්ට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී. ක්රියාත්මකව තිබූ ආරක්ෂක ක්රමවේදයන්හි ප්රමාණාත්මකභාවය සහ රැඳවියන් අතර හටගෙන තිබූ ආතතීන්හි මුල් අනතුරු සංඥා නොතකා හැර ඇත්ද යන්න පිළිබඳව ප්රශ්න මතු වෙමින් තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ නියමිත ධාරිතාවයට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක ක්රියාත්මක වන බව වාර්තා වී ඇති අතර, මෙම තත්ත්වය රැඳවියන් අතර ආතතිය හා ප්රචණ්ඩ සිදුවීම්වල අවදානම ඉහළ නැංවීමට දායක වන බව පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.
ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මාරාන්තික සිදුවීමෙන් අනතුරුව සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය හදිසි ප්රතිසංස්කරණයට ලක් කිරීම සඳහා නැවත වරක් හඬ නඟා ඇත. ඉදිරිපත් වී ඇති කනස්සල්ල් අතර ප්රධාන වන්නේ:
- දිවයිනේ රැඳවුම් මධ්යස්ථානවල පවතින නිදන්ගත අධික ජනාකීර්ණභාවය
- බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට ලබා දෙන ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ නුසුදුසු පුහුණුව
- පුනරුත්ථාපන හා ගැටුම් නිරාකරණ වැඩසටහන් සඳහා සීමිත ප්රවේශය
- අධිකරණ ක්රියාවලිය ප්රමාද වීම හේතුවෙන් රැඳවියන් බොහෝ දෙනෙකු දිගුකාලීනව රිමාන්ඩ් රැඳවීමේ රඳවා ගැනීම
රැඳවියන් හා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් යන දෙපිරිසේම ආරක්ෂාව ජාතික ප්රමුඛතාවක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, මෙවැනි සිදුවීම් තාවකාලික ප්රතිචාරයකට වඩා වැඩියෙන් ඉල්ලා සිටී — ඒවාට අවශ්ය වන්නේ ස්ථිර, ව්යුහාත්මක වෙනසකි.
විමර්ශන ක්රියාත්මක වන අතරතුර රජය වැඩිදුර නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රචණ්ඩත්වයේ නිශ්චිත හේතු පිළිබඳ නිගමනවලට එළඹීමට පෙර නිල විමර්ශනයේ ප්රතිඵල බලාසිටින ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.