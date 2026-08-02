Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධික කෑදරකමෙන් පිරී ගිය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක කලබලයක් ඇති වීමත් සමඟ හමුදාව යොදවයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධික කෑදරකමෙන් පිරී ගිය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක කලබලයක් ඇති වීමත් සමඟ හමුදාව යොදවයි

දරුණු ලෙස අධික ගහනයකින් යුත් ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක බරපතල කලබලයක් ඇති වූ අතර, තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් හමුදා නිලධාරීන් යොදවා ඇති බව රටෙන් නිකුත් වන වාර්තා සඳහන් කරයි.

මුර ගෙවල් තුළ කැළඹීම් ඇති වෙයි

හමුදා මැදිහත්වීම අවශ්‍ය වන තරමට උත්සන්න වූ මෙම කලහය, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මුහුණ දෙන දරුණු තත්ත්වයන් කෙරෙහි නැවතත් දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත. රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යස්ථාන තුළ දිගු කලක් තිස්සේ විසඳා නොගත් ජ්වලිත අර්බුදයක් ලෙස සිරකරුවන් අධික ලෙස ඇතුළත් කිරීම සඳහන් කෙරෙමින් ආ අතර, ආරක්ෂක විශේෂඥයන් අනතුරු ඇඟවූ ආකාරයේ කැළඹීම් ඇති කිරීමට හේතු වන ස්වාභාවික භූමිකාවක් මෙය ඉටු කරයි.

සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හමුදාව කැඳවෙයි

හමුදා ඒකක පීඩිත බන්ධනාගාරයට යොදවමින් තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීමට බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළ අතර, එය සිද්ධියේ බරපතලකම අවධාරණය කරයි. හමුදාව යොදවීමේ තීරණය කලහයේ පරිමාණය සහ විශාල පරිමාණ සිරකරු කැරළිවලට මුහුණ දීමේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට ඇති සීමාවන් පිළිබිඹු කරයි.

අර්බුදයේ හදවතේ ඇත්තේ අධික ගහනයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ නිල ධාරිතාව ඉක්මවා බෙහෙවින් වැඩි සිරකරු ප්‍රමාණයකට ඉඩ සලසමින් දෙවේදී ගොස් ඇත. අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පෙරටු ගාමකයන් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීම් නගා ඇත:

  • භයංකර ලෙස ඉහළ ගිය සිරකරු-කාර්යමණ්ඩල අනුපාත
  • ප්‍රමාණවත් නොවන පහසුකම් සහ දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන්
  • පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය
  • දිගු කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා ගැනීමට හේතු වන අධිකරණ පද්ධතියේ නඩු තීරණ ප්‍රමාදය
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරවල අධික ගහනය ජ්වලිත මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, සමහර පහසුකම් ඒවායේ නියමිත ධාරිතාවට වඩා කිහිප ගුණයක් ඉක්මවා ඇත — සිරකරු ජනගහනය අතර 緊張 තතත්ත්වය සහ අස්ථාවරත්වය ඇති කිරීමට දිගින් දිගටම හේතු වන තත්ත්වයකි.

හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම නවතම සිද්ධිය අර්ථාන්විත ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය සහ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කෙරෙහි නැවත පීඩනය ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දිගු කාලීන නඩු පෙර රඳවා ගැනීම සහ ප්‍රමාණවත් නොවන යටිතල පහසුකම් ඇතුළු මූල හේතු විසඳීමට තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග නොගත්තහොත්, එවැනි කැරළිවලින් සිරකරුවන්ට මෙන්ම බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ටද බරපතල අවදානමක් ඇති වෙමින්ම පවතිනු ඇතැයි පෙරටු ගාමකයන් තර්ක කරයි.

සම්බන්ධ නිශ්චිත බන්ධනාගාරය, සම්බන්ධ සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව සහ සිදු වූ ඕනෑම තුවාල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චමාරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස කාන්තා T20I ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවයි Sinhala

චමාරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස කාන්තා T20I ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චමාරි අතාපත්තු නැවත වරක් ඉතිහාසයට එක්වෙමින්, කාන්තා ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට්හිදී ධාවන 4,000 සීමාව ඉක්මවූ…

02 Aug 2026 Discuss
FIFA ඉදිරි වැඩසටහන් යෝජනාව ඉවත් කිරීමේ FIFA සභාපතිගේ තීරණයට FFSL සාදරයෙන් පිළිගනී Sinhala

FIFA ඉදිරි වැඩසටහන් යෝජනාව ඉවත් කිරීමේ FIFA සභාපතිගේ තීරණයට FFSL සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය (FFSL) විසින් FIFA ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන හා සම්බන්ධ යෝජිත මුලපිරීමක් ඉවත් කිරීමට FIFA සභාපති ජියානී ඉන්ෆන්තිනෝ ගත් තීරණයට සිය නිල…

02 Aug 2026 Discuss
බුම්රා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව — ගිල් සහ ගම්භීර්ට පිළිතුරු සොයාගත හැකිද? Sinhala

බුම්රා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව — ගිල් සහ ගම්භීර්ට පිළිතුරු සොයාගත හැකිද?

ඉන්දියාවේ වේග පන්දු යැවීමේ ශක්තිය විමර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන එක්දින තරඟාවලිය, වේග පන්දු යැවීමේ මූලික ශක්තිය වන ජස්ප්‍රීත් බුම්රාගේ…

02 Aug 2026 Discuss