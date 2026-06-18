Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනයේදී FBI සාක්ෂි ඉල්ලා සිටියාද යන්න පිළිබඳ පිළිතුරු ඉල්ලා එජාප ඉදිරිපත් වෙයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනයේදී FBI සාක්ෂි ඉල්ලා සිටියාද යන්න පිළිබඳ පිළිතුරු ඉල්ලා එජාප ඉදිරිපත් වෙයි

අමෙරිකානු FBI ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එජාප කනස්සල්ල මතු කරයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පවතින විමර්ශනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය එක්සත් ජනපදයේ ෆෙඩරල් විමර්ශන කාර්යාංශයෙන් (FBI) ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) විධිමත් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එජාපයේ අභියෝගයේ කේන්ද්‍රය වන වගවීම

විපක්ෂ පක්ෂය, අමෙරිකානු ෆෙඩරල් බලධාරීන් සමඟ සම්භාව්‍ය සහයෝගීතාවය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, FBI සතු තීරණාත්මක විමර්ශන ද්‍රව්‍ය, නඩුව අධීක්ෂණය කරන දේශීය නිලධාරීන් විසින් විධිමත් ලෙස ඉල්ලා නොසිටිය හැකි බව ඇඟවෙන සේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

2019 අප්‍රේල් බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනයේ වේගය හා විනිවිදභාවය පිළිබඳව විපක්ෂ පෙළපාලි අතර වැඩෙන කලකිරීම, එජාපයේ නිවේදනය ඇඟවුම් කරයි. දිවයිනේ ගිම්හාන පල්ලි සහ ප්‍රධාන හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත ප්‍රහාරවලදී මිනිසුන් 260 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු විය.

විමර්ශනයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න

අපරාධකරුවන් හා ඔවුන්ගේ ජාලයන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ඒමේදී ලබා ගත හැකි සියලු ජාත්‍යන්තර සම්පත් හා බුද්ධිතල තතු සම්පූර්ණයෙන් යොදා ගෙන ඇත්දැයි යන්න සම්බන්ධ දිගුකාලීනව පවතින කනස්සල්ලට, එජාපයේ මැදිහත් වීම නැවත ජනතා අවධානය යොමු කරන බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්‍රස්ත ක්‍රියා අතර ඉතිරිව ඇති අතර, ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සිය ගිල්ලූ ගලක්වත් නොනැසී තබන සම්පූර්ණ හා විශ්වාසදායක විමර්ශනයක් ඉල්ලා අඛණ්ඩව හඬ නඟා ඇත.

රජය තවමත් විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත

ප්‍රකාශය නිකුත් කරන විට, එජාපයේ නිවේදනයට රජය විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි. ශ්‍රී ලංකා විමර්ශකයන්ට සවිස්තරාත්මක නඩු ගොනුවක් ඉදිකිරීමට සහාය විය හැකි සාක්ෂි හෝ බුද්ධිතල ද්‍රව්‍ය සඳහා FBI වෙත නිල ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත්දැයි යන්න තවමත් අපැහැදිලිය.

විමර්ශනය සම්බන්ධව විදේශ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ ස්ථාපිත කරන ලද ලිපි හුවමාරු හෝ සන්නිවේදනයේ විධිමත් මාර්ග ජනතාවට හෙළිදරව් කිරීමටත්, සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියා කිරීමටත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස එජාප 촉구 කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි Sinhala

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් බලධාරීන් අතිරේක තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර, එම මරණය සිදු වූ…

18 Jun 2026 Discuss
බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක් Sinhala

බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක්

බහු-ඒජන්සි මෙහෙයුමකින් බොස්ටන් හෝටලයේදී සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට එක්සත් ජනපදයේ බොස්ටන් නුවර හෝටලයක් වැටලීමකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුවක්…

18 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සිය රේගු හා ශ්‍රම නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලාංකේය භාණ්ඩ සඳහා…

18 Jun 2026 Discuss