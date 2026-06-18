යුක්රේනය මොස්කව් බලා දියත් කළ වසර ගණනාවකට පසු විශාලතම ප්රහාරය — තෙල් පිරිපහදුවට ගිනි අවුළයි
රුසියානු අගනුවර ඉලක්ක කරගත් දැවැන්ත ඩ්රෝන් ප්රහාරය
බ්රහස්පතින්දා දින යුක්රේනය රුසියානු අගනුවර බලා දියත් කළ ප්රහාරය විශ්ලේෂකයන් විසින් මෑත වසරවල සිදු වූ වඩාත් සැලකිය යුතු ප්රහාරය ලෙස හඳුන්වා දෙන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ප්රධාන තෙල් පිරිපහදුවක් දාවාන්තයට පත් වීමත් සමඟ මොස්කව් නගරය කලබලයෙන් ගිලී ගියේය.
පිරිපහදු ගිනිදැල් මොස්කව් අහස රතු කරයි
ප්රහාරයෙන් ඇති වූ දැවැන්ත කළු දුම් කඳු නගරය ඉහළින් නැඟෙද්දී, හදිසි සේවා කාර්මිකයන් ඉලක්ක කරගත් පිරිපහදුවේ ගිනිදැල් මැඩලීමට කඩිනමින් ක්රියා කළහ. මෙම ප්රහාරයේ පරිමාණය, නැගෙනහිර යුක්රේනයේ සටන් පෙරමුණු ඉක්මවා ගොස් යුද ගැටුම සෘජුවම රුසියානු භූමිය දක්වා ගෙන ඒමට යුක්රේනය දක්වන කැමැත්ත හා හැකියාව විදහා පාන劇的 නාට්යමය ආකාරයකින් තීව්ර වී ඇති බව ඉස්මතු කරයි.
ගැටුමේ සැලකිය යුතු හැරවුම් ලක්ෂ්යය
මෙම ප්රහාරය යුක්රේන හමුදා උපාය මාර්ගයේ ඉහළ යන ආත්මවිශ්වාසය ඉස්මතු කරන අතර, කීව් ක්රමයෙන් රුසියාවේ ගැඹුරේ පිහිටි යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගනිමින් සිටී. එවැනි ප්රහාර බහුලව සලකනු ලබන්නේ පහත සඳහන් අරමුණු ඉටු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙසයි:
- යුද ව්යාපාරය පෝෂණය කරන රුසියානු ඉන්ධන හා බලශක්ති සැපයුම් දාම බාධා කිරීම
- රුසියාවේ ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතිවල දුර්වලතා හෙළිදරව් කිරීම
- රුසියානු සිවිල් ජනතාව හා නායකත්වය කෙරෙහි මනෝ විද්යාත්මක පීඩනය ගෙනයාම
රුසියාවේ ප්රතිචාරය
රුසියානු බලධාරීන් ප්රහාරය තහවුරු කරමින් මොස්කව් කලාපය පුරා ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති සක්රීය කරන ලද බව වාර්තා කළහ. හානිවල ප්රමාණය අවම කොට දැක්වීමට නිලධාරීහු ඉක්මනින් ක්රියා කළ නමුත්, අන්තර්ජාලයේ ව්යාප්ත වූ ඡායාරූප හා දර්ශන විශාල කාර්මික ගිනි දැල්වෙන ප්රකට ලෙස වෙනස් කතාවක් කීය.
මොස්කව් බලා එල්ල වූ මෙම ප්රහාරය, ක්රෙම්ලිනයේ ද්වාරය දක්වාම යුද ගැටුම ගෙන ඒමත් සමඟ, යුද්ධයේ සංකේතාත්මකව වඩාත් බලසම්පන්න මොහොතක් නියෝජනය කරයි.
කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්
මෙම ප්රහාරය දිගුකාලීන රුසියා-යුක්රේන ගැටුම සමීපව නිරීක්ෂණය කරන රටවල් අතර, විශේෂයෙන් ජාත්යන්තර අවධානය දැඩි ලෙස ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ස්ථාවර ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ මත යැපෙන ශ්රී ලංකාව හා අනෙකුත් රටවලට, මෙවැනි තීව්රතා සඳහා තෙල් මිල හා කලාපීය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කෙරෙහි ඇතිවිය හැකි ප්රතිවිපාක රැසක් ඇත.
යුද්ධය තවත් දැඩි අවධියකට ප්රවේශ වෙද්දී, බ්රහස්පතින්දා දිනේ ප්රහාරය, රුසියානු භූමියේ හදවතට කිසිදා නොතිබූ ආකාරයේ ඇල්ලීමක් දක්වමින්, කිසිම පාර්ශ්වයක් ගැටුම් තීව්රතාව අඩු කිරීම කෙරෙහි යොමු නොවන බව සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.