Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට පැමිණීමට පොරොන්දු වෙයි — G7 සමුළුවේදී මෝදි සමඟ සබඳතා උණුසුම් වෙමින්

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට පැමිණීමට පොරොන්දු වෙයි — G7 සමුළුවේදී මෝදි සමඟ සබඳතා උණුසුම් වෙමින්

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට සංචාරයක් සිදු කිරීමට අදහස් කරන බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, ප්‍රංශයේ පැවති G7 සමුළුවේ දාර සාකච්ඡාවකදී ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි සමඟ ද්විපාර්ශ්වික හමුවකදී මෙම පොරොන්දුව ලබා දෙන ලදී.

රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවල උණුසුම් වීමක්

මෙම නිවේදනය දෙරට නායකයන් අතර ශෛලිය කැපී පෙනෙන ලෙස වෙනස් වූ බවට සාක්ෂියකි. වෙළඳ හා විදේශ ප්‍රතිපත්ති මතභේද හේතුවෙන් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ඔවුන් අතර සබඳතා සීතල වී ඇතැයි පෙනී ගොස් තිබිණි. රාජ්‍ය සංචාරයක් සිදු කිරීමේ පොරොන්දුව, වොෂිංටනය සහ නව දිල්ලිය යන දෙපාර්ශ්වයම ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට නැවත ප්‍රයත්නයක් ගන්නා බවට සංඥාවකි.

අධි-සංඛ්‍යාත G7 රැස්වීමේ දාර සාකච්ඡාවෙන් දෙරට නායකයන්ට සෘජු මුහුණට මුහුණ රාජතාන්ත්‍රිකත්වයේ නිරත වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණු අතර, ට්‍රම්ප්ගේ ඉන්දියා සංචාර පොරොන්දුව මෝදි රජය කෙරෙහි සුවිශේෂ සුහද ඉඟියක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ලෝකයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවලින් එකක් බෙදා ගනී; එය ආරක්ෂක සහයෝගිතාව, වෙළඳ සබඳතා සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා කලාපීය ස්ථාවරත්වය සඳහා පොදු අවශ්‍යතා ඇතුළත් වේ. ජනාධිපති සංචාරයක් ගෝලීය බල ගතිකයන් ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙකල ඒ බැඳීම් තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇත.

නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ ට්‍රම්ප් සහ මෝදි අතර සබඳතා උණුසුම් වීම ජාත්‍යන්තර රාජතාන්ත්‍රිකත්වයට පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කළ හැකි බවත්, විශේෂයෙන් ගෝලීය වෙළඳ රාමු සහ ආසියාවේ ආරක්ෂක සන්ධාන පිළිබඳ කෙරෙමින් පවතින සාකච්ඡාවලට අදාළව එය වැදගත් බවත්ය.

ට්‍රම්ප්ගේ යෝජිත ඉන්දියා සංචාරයේ කාලය සහ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර කිසිදු රජයක් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් ගිවිසුම දිනා ගැනීමට Infosys ඉදිරියෙන් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් ගිවිසුම දිනා ගැනීමට Infosys ඉදිරියෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ගිවිසුම ඉන්දීය තාක්ෂණ දැවැන්තයා වන Infosys සමාගමට පිරිනමනු…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකාවේ 12.5% රීතිමය බදු මගහරවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව රේගු රාමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකාවේ 12.5% රීතිමය බදු මගහරවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව රේගු රාමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% රීතිමය බදු බලපෑමෙන් අපනයන අංශය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් නව රේගු ප්‍රතිපත්ති සකස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වන…

18 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග අනතුරුවලින් මිනිස් දිවි 1,200කට අධික සංඛ්‍යාවක් බිලිගෙන ඇතැයි පොලිසිය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග අනතුරුවලින් මිනිස් දිවි 1,200කට අධික සංඛ්‍යාවක් බිලිගෙන ඇතැයි පොලිසිය අනතුරු අඟවයි

2026 ජනවාරි 1 සිට ජූනි 30 දක්වා කාලය තුළ රට පුරා සිදු වූ මාර්ග අනතුරුවලින් පුද්ගලයන් 1,297 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හෙළිදරව් කිරීමත් සමඟ…

18 Jun 2026 Discuss