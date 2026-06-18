ශ්රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි
ශ්රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සටහන් කරමින් අසාධාරණ ඉහළ නැගීමක් ලබා ඇති අතර, මෑත වසරවල දේශය යටපත් කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතී.
දිනෙන් දින වෙනස් වන ඉරණම
මෙම සංඛ්යා, ප්රාථමික මූල්ය බැඳීම් ඉටු කිරීමටවත් අරගල කළ රටක් සඳහා ඉතා ප්රබල පරිවර්තනයක් නියෝජනය කරයි. ශ්රී ලංකාවේ බදු-දළ දේශීය නිෂ්පාදන අනුපාතය දැන් දෙගුණයකට වඩා ඉහළ ගොස් සියයට 15ක් ඉක්මවා ඇති අතර, ආර්ථික අර්බුදය උච්ච අවස්ථාවේ සටහන් වූ සියයට 8කට අඩු භයානක මට්ටම් ඉක්මවා ඇත — ඉන්ධන හිඟය, ඉහළ යන උද්ධමනය සහ පුළුල් පොදු දුෂ්කරතා මගින් සලකුණු වූ යුගයක් ලෙස.
රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්ව ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ක්රියාත්මක කළ ව්යුහාත්මක මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ප්රත්යක්ෂ හා මැනිය හැකි ප්රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇති බව මෙම දියුණුව සංඥා කරයි.
මෙම වර්ධනය ඇති කරන සාධක
ආදායම් එකතු කිරීමේ ඉහළ යෑම පිටුපස ඇති සාධක ගණනාවක් විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති, ඒවා අතර:
- ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ හරහා බදු පදනම පුළුල් කිරීම
- දැඩි ක්රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණ සහ බදු ගොරෝසු කිරීම අඩු කිරීම
- ව්යාපාර සහ තනි බදු ගෙවන්නන් අතර අනුකූලතාව වැඩිදියුණු කිරීම
- ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ක්රමානුකූලව නමුත් ස්ථිරව යථා තත්ත්වයට පත් වීම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගය සඳහා වැදගත්කම
සෞඛ්ය සම්පන්න බදු-දළ දේශීය නිෂ්පාදන අනුපාතයක් රජයක ජනතා සේවා සඳහා මුදල් සැපයීමේ, ණය බැඳීම් ඉටු කිරීමේ සහ දීර්ඝකාලීන සංවර්ධනයට ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාවේ තීරණාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ. 2022 වසරේ විදේශ ණය සඳහා අසමසම පැහැර හැරීමකට අනුව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනකට ඇතුළු වූ ශ්රී ලංකාව සඳහා, මූල්ය විනය රැකීම කේවල ප්රතිපත්ති තේරීමක් නොව — ආදායම් ලාභ ජාත්යන්තර මූල්ය සහාය දිගටම ලබා ගැනීම සඳහා මූලික කොන්දේසියකි.
ශ්රී ලංකාවේ බදු-දළ දේශීය නිෂ්පාදන අනුපාතය, ආර්ථික අර්බුදය මුහුණ දුන් සියයට 8කට අඩු මට්ටමේ සිට දෙගුණයකට වඩා ඉහළ ගොස් දැනටමත් සියයට 15 ඉක්මවා ඇත.
ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඉදිරියට යෙදෙමින් පවතින අතර, රටේ මූල්ය ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන් විසින් මෙම ජයග්රහණය ධනාත්මකව සලකා බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සැලකිලිමත් ශුභවාදිත්වය
ආදායම් සංඛ්යා ධෛර්යජනක වුවද, මෙම වේගය පවත්වා ගැනීමට ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි අඛණ්ඩ කැපවීමක් අවශ්ය බව ආර්ථික විද්යාඥයෝ අවවාද කරති. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය තවමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති අතර, ආදායම් එකතු කිරීමේ ඕනෑම අබලන් වීමක් පසුගිය වසර දෙක තුළ ලබාගත් අස්ථිර ජයග්රහණ අනතුරේ හෙළිය හැකිය.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, වැඩිදියුණු වූ රජයේ ආදායම් අවසාන වශයෙන් වඩා හොඳ රාජ්ය සේවා, අඩු ණය ගැනීමේ පිරිවැය සහ වඩාත් ස්ථාවර ආර්ථික පරිසරයක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුව ජීවත් වෙයි — අර්බුදයේ නරකම අවධිය ස්ථිරවම ඉකුත් ව ගිය බවට ප්රත්යක්ෂ සංඥා ලෙස.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.