ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී 7%ඉක්මවයි — මහ බැංකුවේ ඉහළ ඉලක්ක සීමාව පළඳිනයට
ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී සියයට 7 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පරාසයේ ඉහළ මායිම බිඳ දමමින්, රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අළුත් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත්තේ රට තවමත් ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලියක නිරතව සිටින අවස්ථාවකදීය.
ආහාර මිල ගණන් වැඩිවීම ප්රධාන හේතුව
වාර්ෂික ආහාර උද්ධමනය මෙම ඉහළ යාමට මූලික හේතුව වූ අතර, එය 2026 ජූනි මාසයේ සියයට 3.6 සිට 2026 ජූලි මාසයේදී සියයට 6.3 දක්වා තියුණු ලෙස ඉහළ ගියේය. එකම මාසයක් තුළ ඇතිවූ මෙම සැලකිය යුතු වැඩිවීම නිවාස අයවැය කෙරෙහි නැවත වරක් බලපෑමක් ඇති කර ඇති අතර, ආදායමෙන් අසාමාන්ය ලෙස විශාල කොටසක් ආහාර හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා වැය කරන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඊට වඩාත්ම ගොදුරු වී ඇත.
මහ බැංකු ඉලක්කය පීඩනයට ලක්වෙයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමන ඉලක්ක පරාසයක් පවත්වාගෙන ආ අතර, නවතම දත්ත අනුව සමස්ත උද්ධමනය දැන් එම පරාසයේ ඉහළ සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මිල ගණන් පිළිබඳ පීඩනය නැවත පාලනයකට ගෙනඒමට වැඩිදුර මැදිහත්වීමක් අවශ්යද යන්න තක්සේරු කිරීමේදී මුදල් ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් ගේ දැඩි අවධානය මෙම වර්ධනය කෙරෙහි යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- 2026 ජූලි මාසයේදී සමස්ත උද්ධමනය සියයට 7 ඉක්මවා ගියේය
- ආහාර උද්ධමනය ජූනි මාසයේ සියයට 3.6 සිට ජූලි මාසයේ සියයට 6.3 දක්වා ඉගිළ ගියේය
- මෙම අගයන් මහ බැංකුවේ ඉහළ උද්ධමන ඉලක්ක පරාසය බිඳ දැමීය
ප්රතිපත්ති හා ජනතාව කෙරෙහි බලපෑම්
ඉහළ උද්ධමනය ආපසු හිස ඔසවා තිබෙන්නේ ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවකදීය; රට පසුගිය වසරවල ඇති වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කරමින් සිටී. ඉදිරි සතිවලදී මහ බැංකුව තම මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයේ ගැලපීම් සිදු කරයිදැයි විශ්ලේෂකයෝ කුතූහලයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයින්ට ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යාම වඩාත්ම ක්ෂණික කනස්සල්ල ලෙස පවතී, මන්ද සිල්ලර ආහාර වියදම් රට පුරා දෛනික ජීවන තත්ත්වයට කෙලින්ම බලපාන බැවිනි.
උද්ධමන ප්රවණතාව තාවකාලික එකක්ද, නැතහොත් මිල ගණන් කෙරෙහි වඩාත් දිගුකාලීන ඉහළ යාමේ පීඩනයක සංඥාවක්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් සහ ආර්ථික නිරීක්ෂකයෝ ඉදිරි මාසික දත්ත ඉතා සූක්ෂ්ම අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.