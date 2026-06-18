කාදිනල්වරයාට එල්ල වන දේශපාලන ප්රහාර වලට ශ්රී ලංකා කතෝලික පල්ලිය දැඩි ලෙස එරෙහි වෙයි
සංවිධානාත්මක චරිත ඝාතන මෙහෙයුමක් ලෙස සභාව හෙළා දකී
ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව, ජ්යෙෂ්ඨ කාදිනල්වරයකු ඉලක්ක කරගනිමින් දැනුවත්ව සහ දේශපාලන අරමුණින් සිදු කෙරෙන අපකීර්ති ව්යාපාරයක් ලෙස තමන් හඳුනාගන්නා දෙය සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධය පළ කරමින්, පක්ෂග්රාහී වාසි සඳහා ආගමික නායකත්වය අවඥාවට ලක් කිරීමේ උත්සාහයන් ප්රතික්ෂේප කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
දේශපාලන මැදිහත්වීමේ රටාවක්
සභා නිලධාරීන් ගැඹුරු කනස්සල්ල පළ කළේ, කාදිනල්වරයාගේ කීර්තිනාමයට හානි කිරීම සඳහා දේශපාලන පාර්ශ්ව විසින් අඛණ්ඩව ගෙනයනු ලබන මෙහෙයුමක් ලෙස ඔවුන් සලකන්නේ කුමක් ද යන්න සම්බන්ධයෙනි. එවැනි හැසිරීම් ආගමික ආයතනවලටද, රට ගරු කරන පුළුල් ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකම්වලටද හානිකර බව ඔවුහු අනතුරු ඇඟවූහ.
තීව්ර ස්වරූපයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයකින් සභා නියෝජිතයින් පැහැදිළි කළේ, ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික නායකත්වයේ සදාචාරාත්මක අධිකාරිය දුර්වල කිරීම අරමුණු කරගත් සංවිධානාත්මක ප්රහාර ලෙස ඔවුන් සැලකෙන දෙය හමුවේ නිශ්ශබ්දව සිටීමට තමන් සූදානම් නොවන බවයි.
වගවීම සඳහා කැඳවීමක්
සභාව දේශපාලන නායකයින්ටද, මහජනතාවටද, ආගමික නායකයින්ට එරෙහිව නොතහවුරු ප්රකාශ ව්යාප්ත කිරීම ජාතික එකමුතුවටද සමාජ සංහිඳියාවටද බරපතළ ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන බව අවධාරණය කරමින්, එවැනි චෝදනා විවේචනාත්මකව සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
විශ්වාසවන්තයින්ටත්, යහකැමැත්තෙන් යුතු සියලු දෙනාටත් අසත්ය තොරතුරුවලට එරෙහිව නොසැලී සිටීමටත්, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අඛණ්ඩිත ප්රතිපත්තියකින් මෙරට ජනතාවට සේවය කළ ආයතනවලට සහාය දැක්වීමටත් දිරිගැන්වීම ලැබේ.
ආගමික නිදහස සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ආගමික නිරීක්ෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සඳහන් කළේ, ආගමික චරිතයන් ඉලක්ක කරගත් ප්රහාර ශ්රී ලාංකේය මහජන ජීවිතයේ ශීඝ්රයෙන් බරපතළ වෙමින් පවතින ප්රවණතාවක් බවත්, රට මුහුණ දෙන දැවෙන දේශපාලනික හා ආර්ථික ගැටලු වලින් අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමට එවැනි උපක්රම යොදා ගන්නා බවත් විවේචකයින් තර්ක කරන බවත්ය.
කතෝලික සභාව ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු ආගමික ආයතනවලින් එකක් ව පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක සැලකිය යුතු අනුගාමික පිරිසක් ඇත. පොදුවේ ප්රකාශ කිරීමට ගත් මෙම තීරණය, සභා නායකත්වය තත්ත්වයට ලබා දෙන බරපතළකම පිළිබිඹු කරයි.
කතිකාවත් කළ ව්යාපාරය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු විශේෂිත දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ පුද්ගලයකු සභාව විසින් නිල වශයෙන් නම් කර නොමැති නමුත්, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන බවත්, තත්ත්වය වැඩිදියුණු නොවුණහොත් තවදුරටත් නිවේදන නිකුත් කළ හැකි බවත් නිලධාරීන් සඳහන් කළහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.