Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් පැතිරීමේ අද්දැකීම් මතු වෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව අවධානයෙන්

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව ඩෙංගු වර්ගයක් පැතිරීමේ අද්දැකීම් මතු වෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව අවධානයෙන්

නව ඩෙංගු උණ වර්ගයක් හඳුනාගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව නව මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය රටපුරා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.

නව රූපයකින් දිස්වන හුරු පුරුදු තර්ජනයක්

ඩෙංගු උණ දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට සෘතුමය බරක් වී ඇතත්, නව වර්ගයක් මතු වීම තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න කර ඇත. මෙම වසංගතය වර්ධනය වෙත්ම ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් බලවත් ලෙස අවධාරණය කරමින්, මෙම ප්‍රභේදය ප්‍රජාවන් ඊට පෙර මුණ ගැසී ඇති වර්ගවලට වඩා වෙනස් ලෙස හැසිරිය හැකි බව අනතුරු අඟවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව මෝසම් සෘතුවේදී හා ඉන් පසුව සැලකිය යුතු ඩෙංගු වසංගත වාර්තා කර ඇති අතර, එම කාලවලදී රැඳී පවතින ජලය ඩෙංගු වෛරසයේ මූලික වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්තී මදුරුවාට කදිම ප්‍රජනනය සඳහා හිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරයි. නව වර්ගයක් ආගමනය, දැනටමත් දිගු කලක සිට පවතින ගැටලුවකට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එකතු කරයි.

මහජනතාව දත යුතු කරුණු

කල්තියා හඳුනාගැනීම සහ වැළැක්වීමේ වැදගත්කම වෛද්‍ය විශේෂඥයන් අඛණ්ඩව අවධාරණය කරයි. ඩෙංගු ආසාදනයේ ප්‍රධාන අනතුරු ලකුණු අතර:

  • හදිසියේ ඇතිවන තීව්‍ර උණ
  • දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පිටිපස්සේ වේදනාව
  • සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
  • සමේ කැසිල්ල හා රතු පැහැති කුෂ්ඨ
  • මිරිකිල්ල හා වමනය

වැළැක්වීම තවමත් ප්‍රථම ආරක්ෂා රේඛාව ලෙස පවතී

අවහිර වූ ජලාපවහන පිරිසිදු කිරීමෙන්, වැසි ජලය රැඳෙන බඳුන් ඉවත් කිරීමෙන් සහ නිසි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පිළිවෙත් අඛණ්ඩව අනුගමනය කිරීමෙන් මදුරු ප්‍රජනනයට හිතකර ස්ථාන ඉවත් කරන ලෙස බලධාරීන් ගෙවල් හා ප්‍රජාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඩෙංගු උණට සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින ඕනෑම කෙනෙකු ස්වයං ප්‍රතිකාර ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වෙනුවට, නිසි සායනික ප්‍රතිකාර නොමැතිව රෝගය ඉක්මනින් උත්සන්න විය හැකි බැවින්, කඩිනමින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස තරයේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

රටපුරා තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙත්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය, දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති 41වැනි සෝල් ජාත්‍යන්තර සංචාරක මහා…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% තීරු බදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන යන උපායමාර්ගික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු රෙගුලාසිවලට…

18 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි

ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටී ඇති මෙම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව හිතාමතාම මුළා කරනවා යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු…

18 Jun 2026 Discuss