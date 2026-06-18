නව ඩෙංගු වර්ගයක් පැතිරීමේ අද්දැකීම් මතු වෙත්ම ශ්රී ලංකාව අවධානයෙන්
නව ඩෙංගු උණ වර්ගයක් හඳුනාගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව නව මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය රටපුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
නව රූපයකින් දිස්වන හුරු පුරුදු තර්ජනයක්
ඩෙංගු උණ දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවට සෘතුමය බරක් වී ඇතත්, නව වර්ගයක් මතු වීම තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න කර ඇත. මෙම වසංගතය වර්ධනය වෙත්ම ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් බලවත් ලෙස අවධාරණය කරමින්, මෙම ප්රභේදය ප්රජාවන් ඊට පෙර මුණ ගැසී ඇති වර්ගවලට වඩා වෙනස් ලෙස හැසිරිය හැකි බව අනතුරු අඟවයි.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව මෝසම් සෘතුවේදී හා ඉන් පසුව සැලකිය යුතු ඩෙංගු වසංගත වාර්තා කර ඇති අතර, එම කාලවලදී රැඳී පවතින ජලය ඩෙංගු වෛරසයේ මූලික වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්තී මදුරුවාට කදිම ප්රජනනය සඳහා හිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරයි. නව වර්ගයක් ආගමනය, දැනටමත් දිගු කලක සිට පවතින ගැටලුවකට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එකතු කරයි.
මහජනතාව දත යුතු කරුණු
කල්තියා හඳුනාගැනීම සහ වැළැක්වීමේ වැදගත්කම වෛද්ය විශේෂඥයන් අඛණ්ඩව අවධාරණය කරයි. ඩෙංගු ආසාදනයේ ප්රධාන අනතුරු ලකුණු අතර:
- හදිසියේ ඇතිවන තීව්ර උණ
- දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පිටිපස්සේ වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- සමේ කැසිල්ල හා රතු පැහැති කුෂ්ඨ
- මිරිකිල්ල හා වමනය
වැළැක්වීම තවමත් ප්රථම ආරක්ෂා රේඛාව ලෙස පවතී
අවහිර වූ ජලාපවහන පිරිසිදු කිරීමෙන්, වැසි ජලය රැඳෙන බඳුන් ඉවත් කිරීමෙන් සහ නිසි අපද්රව්ය කළමනාකරණ පිළිවෙත් අඛණ්ඩව අනුගමනය කිරීමෙන් මදුරු ප්රජනනයට හිතකර ස්ථාන ඉවත් කරන ලෙස බලධාරීන් ගෙවල් හා ප්රජාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.
ඩෙංගු උණට සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින ඕනෑම කෙනෙකු ස්වයං ප්රතිකාර ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වෙනුවට, නිසි සායනික ප්රතිකාර නොමැතිව රෝගය ඉක්මනින් උත්සන්න විය හැකි බැවින්, කඩිනමින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස තරයේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
රටපුරා තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙත්ම සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.