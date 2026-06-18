ඇමෙරිකාවේ 12.5% රීතිමය බදු මගහරවා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව රේගු රාමුව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව, එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% රීතිමය බදු බලපෑමෙන් අපනයන අංශය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් නව රේගු ප්රතිපත්ති සකස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වන අතර, කොළඹ, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධානතම ආර්ථික හවුල්කරුවෙකු සමඟ වූ වෙළඳ සම්බන්ධතා ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඉක්මන් පියවර ගනිමින් සිටී.
එක්සත් ජනපද වෙළඳ පීඩනයට ක්රමෝපායික ප්රතිචාරයක්
යෝජිත ප්රතිපත්ති වෙනස්කම්, ඇමෙරිකානු ආනයන බදු ශ්රී ලංකාවේ දැනටමත් අසාර්ථකව පවතින ආර්ථිකයට ඇති කළ හැකි හානිය පිළිබඳව ශ්රී ලංකා රජය තුළ වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. බදු භාරය අවම කර ගැනීමට සහ එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩවල තරඟකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට නිලධාරීන් පවතින රේගු ක්රියාවලීන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ හැකියාවන් සොයා බලමින් සිටින බව වටහා ගැනේ.
ශ්රී ලංකාවේ ලක්ෂ සංඛ්යාත කම්කරුවන් රැකියාවේ යොදවා ගෙන ඇති ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශ ඇතුළු ශ්රී ලාංකික අපනයන සඳහා එක්සත් ජනපදය තීරණාත්මක ගමනාන්තයක් ව පවතී. දිගුකාලීන රීතිමය බදු බරක් ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන් අතර ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදන සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩාල කිරීමේ අවදානමක් ඇති අතර, නිෂ්පාදකයන් විකල්ප සැපයුම් ගමනාන්ත කරා යොමු කළ හැකිය.
නව ප්රතිපත්තිවලට ඇතුළත් විය හැකි දෑ
යෝජිත රේගු රාමුවේ සම්පූර්ණ විස්තර තවම ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදන එක්සත් ජනපද ආනයනකරුවන්ට ආකර්ෂණීය සහ මිල-තරඟකාරී ලෙස පවත්වා ගැනීමේ පුළුල් අරමුණ ඇතිව, භාණ්ඩ වර්ගීකරණය, අගය නිර්ණය කිරීම සහ අපනයන ස්ථානයේ සකසනු ලබන ආකාරය ආමන්ත්රණය කිරීමට ප්රතිසංස්කරණ අපේක්ෂිත බව ඇඟෙයි.
- ප්රධාන අපනයන කාණ්ඩ සඳහා සංශෝධිත රේගු වර්ගීකරණ ක්රියාවලීන්
- අනුකූලතා පිරිවැය අඩු කිරීමට සංශෝධිත ලේඛනකරණ ක්රියාවලීන්
- අපනයනාභිමුඛ නිෂ්පාදකයන් සඳහා විභව රීතිමය බදු සහන යාන්ත්රණ
රජයේ මෙම මුලපිරීම, මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථික ප්රකෘතිය ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, බාහිර වෙළඳ පීඩනවල සම්පූර්ණ බර දරා ගැනීමට නොහැකි බව ශ්රී ලංකාව පිළිගත් බව සංඥා කරයි.
පුළුල් වෙළඳ සන්දර්භය
ආසියාව පුරා රටවල් වෙනස්වන ඇමෙරිකානු වෙළඳ ප්රතිපත්තිය සමඟ ගැලපීමට ක්රියා කරන මෙවලදී, ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහය ගෝලීය වෙළඳ සම්බන්ධතා පුළුල් ලෙස නැවත සකස් කිරීමේ පසුබිමේ සිදු වේ. ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ඵල දරනු ලෙස පමණක් බලා නොසිට, දේශීය ප්රතිපත්ති සකසීම් හරහා රීතිමය බදු අභියෝගයට ක්රියාශීලීව ප්රතිචාර දැක්වීමට කොළඹ ගත් පියවර, ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගෙන් වඩාත් ස්ථිරාසාරී ආර්ථික ස්ථාවරයක් ගන්නා බව පෙන්නුම් කරයි.
රේගු ප්රතිපත්ති යෝජනා හැඩ ගැසෙත්ම කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ අපනයනකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, ව්යාපාරික කුටුම්භ අවසාන රාමුව හැඩ ගැස්වීමේ ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කිරීමට ඉඩ ඇත. ක්රියාත්මක කිරීමේ නිශ්චිත කාල රාමුවක් රජය තවම නිවේදනය කර නොමැත.
වෙළඳ නිලධාරීන් සහ අදාළ අමාත්යාංශ අතර සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යන විට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නව රේගු ප්රතිපත්තිවල විෂය පථය සහ ව්යූහය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගන්නට ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.