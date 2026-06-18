ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව තම අපනයන මත ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පනවා ඇති 12.5% තීරුබදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රේගු ක්රියා පටිපාටි සහ කම්කරු නීති රෙගුලාසි පිළිබඳ පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ සකස් කරමින් සිටින අතර, මෙය රට තුළ වෙළඳාම මත යැපෙන ආර්ථිකයට දීර්ඝකාලීන ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි පියවරක් ලෙස සැලකේ.
මෙම ප්රතිසංස්කරණ වැදගත් වන්නේ ඇයි
යෝජිත වෙනස්කම් කොළඹ රජය විසින් ගනු ලබන සැලකිය යුතු ප්රතිපත්ති වෙනසක් සංඥා කරයි. ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශයේ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් — විශේෂයෙන්ම — ලාභදායී ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළෙන් තල්ලු කර දැමෙන්නෙන් ආරක්ෂා කිරීමට රජය කඩිනමින් කටයුතු කරමින් සිටී. රට දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් මෙහෙයුම් කරන මෙම අවස්ථාවේ 12.5% තීරුබදු අනුපාතය ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩවල තරඟකාරීත්වය බරපතල ලෙස අඩපණ කිරීමේ අවදානමක් ඇත.
රේගු රාමුව නවීකරණය කිරීමෙන් සහ කම්කරු ප්රමිතීන් ජාත්යන්තරව පිළිගත් මිනුම් දඬු වලට අනුකූල කිරීමෙන්, ශ්රී ලංකාව වඩාත් සාධාරණ වෙළඳ සැලකිල්ලකට සුදුසුකම් ලබන බව වොෂිංටනයට ඔප්පු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
යෝජනා කෙරෙන දේ
- වෙළඳ ක්රියා පටිපාටි සරල කිරීම හා විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් රේගු නීති සංශෝධන
- ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන් බලාපොරොත්තු වන ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් සමඟ සමගාමී කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද කම්කරු රෙගුලාසි ප්රතිසංස්කරණ
- ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ පවත්වනු ලබන සාකච්ඡා වලදී තීරුබදු සහන ලබා ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් ව්යූහාත්මක ගැලපීම්
ශ්රී ලංකාව සඳහා අවදානම
ශ්රී ලංකාවේ සුවිශේෂ වැදගත්ම අපනයන ගමනාන්ත අතුරෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛ ස්ථානයක පවතින අතර, රෙදිපිළි හා ඇඳුම් කර්මාන්තය එම නැව්ගත කිරීම් වල සැලකිය යුතු කොටසක් සඳහා වගකිව යුතු වේ. තීරුබදු පිරිවැය ස්ථිරව ඉහළ ගියහොත්, දහස් ගණන් කම්හල් සේවකයින්ගේ රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇතිවන අතර, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සඳහා රට තීරනාත්මකව රඳා පවතින විදේශ විනිමය ආදායමට ද තර්ජනයක් එල්ල වේ.
ශ්රී ලංකාවේ අභ්යන්තර ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ කැමැත්ත, ඇමෙරිකාවේ අලුත් ආරක්ෂාවාදී ක්රියාමාර්ග හමුවේ ගෝලීය වෙළඳ ගතිකත්වය වෙනස් වෙත්ම කුඩා අපනයන-නැඹුරු ආර්ථිකයන්ට මුහුණ දෙන පුළුල් පීඩනය පිළිබිඹු කරයි.
ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ කර්මාන්ත නායකයින් රජයේ ක්රියාශීලී ප්රවේශය පොදුවේ ආදරයෙන් පිළිගෙන ඇති නමුත්, ඇමෙරිකා වෙළඳ බලධාරීන් සමඟ පවත්වන සාකච්ඡා වලදී ඒවාට බලය ලැබෙන්නේ නම්, ප්රතිසංස්කරණ ඉක්මනින් හා විශ්වාසනීය ලෙස ක්රියාත්මක කළ යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු අනතුරු අඟවයි.
පුළුල් කලාපීය අභියෝගයක්
මෙම පීඩනයට මුහුණ දෙන්නේ ශ්රී ලංකාව තනිව නොවේ. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තීරුබදු බලය රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික මෙවලමක් ලෙස නැවත ප්රකාශ කිරීමෙන් පසු, ආසියානු ආර්ථිකයන් කිහිපයක් ප්රතිපත්ති සකස් කිරීමට ඉතා කඩිනමින් කටයුතු කිරීමට සිදු ව ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාව සඳහා, අර්බුදයෙන් පසු ඇති අස්ථිර ෆිස්කල් ස්ථාවරය සහ විදේශ ණය බැඳීම් සේවය සඳහා අපනයන ආදායම මත ඇති දැඩි රඳා පැවැත්ම හේතුවෙන් හදිසි අවශ්යතාවය විශේෂයෙන් ඉහළ මට්ටමක පවතී.
කොළඹ නිලධාරීන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ අදාළ ව්යවස්ථාදායක හා නියාමන නාලිකා හරහා මෙම යෝජනා ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ ප්රකාශ ව්යාපාරය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර මූල්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.