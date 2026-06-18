Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

12.5% එක්සත් ජනපද තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සැරසේ

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
12.5% එක්සත් ජනපද තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සැරසේ

එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති සියයට 12.5ක තීරු බදුවලින් සහනයක් ලබා ගැනීමේ උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු ක්‍රියාවලීන් හා කම්කරු රෙගුලාසි සම්බන්ධව පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ සම්පාදනය කරමින් සිටින අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යයේ අපනයන මූලික ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් විය හැකිය.

ප්‍රතිසංස්කරණ වැදගත් වන්නේ ඇයි?

යෝජිත වෙනස්කම් ඉදිරිපත් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වොෂිංටනය දෙසින් බලන කල තරඟකාරී හා විශ්වාසදායක වෙළෙඳ හවුල්කරුවකු ලෙස තමන් ස්ථාන ගත කර ගැනීමට ප්‍රයත්න ගන්නා අවස්ථාවක ය. පුළුල් එක්සත් ජනපද වෙළෙඳ පියවරයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සියයට 12.5ක තීරු බදු අනුපාතය, ශ්‍රී ලාංකික අපනයනවල — විශේෂයෙන් රටේ භාණ්ඩ අපනයන අංශයේ කොඳු නාරටිය වන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි — තරඟකාරිත්වය දුර්වල කිරීමේ තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

රේගු විනිවිදභාවය හා කම්කරු අයිතිවාසිකම් වැනි ක්ෂේත්‍රවල අර්ථවත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රදර්ශනය කිරීම, වරප්‍රසාද සහිත වෙළෙඳ සැලකිල්ලක් හෝ සෘජු තීරු බදු අඩු කිරීමක් සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ පවත්වන සාකච්ඡාවලදී කොළඹේ ස්ථාවරය ශක්තිමත් කළ හැකි බව නිලධාරීන් විශ්වාස කරති.

යෝජනා කෙරෙන්නේ කුමක් ද?

  • ප්‍රවේශ හා පිටවීමේ වරායන්හිදී විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට හා නිලතාන්ත්‍රික ප්‍රමාදයන් අඩු කිරීමට රේගු ක්‍රියාවලීන් නවීකරණය කිරීම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්ය බල ප්‍රමිතීන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මිනුම් දඬු සමඟ වඩාත් සමීපව සමගිය කිරීම ඉලක්ක කරගත් කම්කරු නීතිවලට සංශෝධන.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ සාධාරණ හා විවෘත වෙළෙඳ ක්‍රියාවලීන් සඳහා කැපවීම ප්‍රකාශ කිරීමට අරමුණු කරගත් පුළුල් නියාමන වැඩිදියුණු කිරීම්.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති අවදානම

රටේ විදේශ ණය ගෙවීමට ඇති නොහැකියාව හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආධාර ලබා ගැනීමට සිදු වූ 2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදෙමින් ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ඉදිරිගමනේ යෙදෙමින් සිටී. එක්සත් ජනපදය වැනි ප්‍රධාන වෙළෙඳපොළවලට — විශේෂයෙන් — අපනයන ආදායම් පවත්වා ගෙන යාම හා ව්‍යාප්ත කිරීම, දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති අස්ථිර යථා තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය ව පවතී.

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් අපනයන ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන අතර, ඕනෑම දිගුකාලීන තීරු බදු අවාසියක් ගැනුම්කරුවන් කලාපයේ තරඟකාරී රාජ්‍ය දෙසට ඇද ගෙන යාමේ අවදානමක් ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදකයින් — විශේෂයෙන් ඇඟලුම් අංශයේ — දැනටමත් ඉහළ සදාචාරාත්මක හා ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන් යටතේ කටයුතු කරන බවත්, නිල නියාමන රාමු හරහා මෙය ප්‍රදර්ශනය කිරීම රටට සාකච්ඡා වාසියක් ලබා දිය හැකි බවත් කර්මාන්ත නියෝජිතයෝ දීර්ඝ කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

පුළුල් වෙළෙඳ උපාය මාර්ගයක්

සැලසුම් කෙරෙන ප්‍රතිසංස්කරණ, වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තිය දේශීය නියාමන විශ්වාසනීයතාව සමඟ යුගළ කළ යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා රජය තුළ ඇති වෙමින් ඇති පුළුල් අවබෝධයක් පිළිබිඹු කරයි. කම්කරු ක්‍රියාවලීන් හා රේගු අඛණ්ඩතාව ඇතුළු — එක්සත් ජනපද වෙළෙඳ අධිකාරීන් දෙස බලන ක්ෂේත්‍ර ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ කර ගැනීම මඟින් — කොළඹ, වොෂිංටනය සමඟ දිගුකාලීන, අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ප්‍රයෝජනදායක වෙළෙඳ සබඳතාවක් සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩනඟා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ශ්‍රී ලාංකික අධිකාරීන් හා ඔවුන්ගේ එක්සත් ජනපද සම සගයින් අතර සාකච්ඡා දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙත්දී, යෝජිත ව්‍යවස්ථාදායක හා නියාමන වෙනස්කම්වල කාල රාමුව හා ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ වැඩිද

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ Sinhala

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ

ඉරාන ගැටුම ආරම්භ වූ මුල් දිනවල සිට ගණනය කළ කාලය තුළ ඇති වූ අවම මට්ටම දක්වා බ්‍රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගිය අතර, මැදපෙරදිග කලාපීය…

18 Jun 2026 Discuss
හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි Sinhala

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඇඟලුම් අංශ සමාගම් අතරින් කැපී පෙනෙන හේලා අපරල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආදායම් మైල් ගලක් ශ්‍රී ලංකා රජය ආදායම් එකතු කිරීමේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය සියයට 50 කට වැඩි වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට…

18 Jun 2026 Discuss