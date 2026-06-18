නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්රී ලංකාව සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා සක්රියව සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත වී ඇත. රටේ පාර්ලිමේන්තු සංයුතිය තීරණය කරනු ලබන මෙම තීරණාත්මක ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලිය සඳහා රට සූදානම් වෙමින් පවතී.
මැතිවරණ සූදානම් කටයුතු පූර්ණ වේගයෙන් ඉදිරියට
ඡන්ද දිනට පෙර සියලු කාර්යය මෙහෙයුම්, පරිපාලන හා ආරක්ෂක කටයුතු නිසි පරිදි සකස් කිරීම සඳහා දිවයිනේ සෑම දිස්ත්රික්කයකම බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. ඡන්ද මධ්යස්ථාන සංවිධානය කිරීමේ සිට මැතිවරණ නිලධාරීන් යෙදවීම දක්වා සුමට මැතිවරණ ක්රියාවලියක් සඳහා පදනම් කටයුතු සුළුතරේ ඉදිරියට ගොස් ඇත.
ඉදිරි මහ මැතිවරණය ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන අතර, රට සංකීර්ණ ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝගයන් හමුවේ ගමන් කරන මෙවේලෙහි එය පැවැත්වීමට නියමිත වී ඇත. ඉදිරි මාස හා වසරවල ව්යවස්ථාදායක බලය කාගේ අතට පත්වේද යන්න තීරණය කරමින්, ඡන්දදායකයින් ප්රාන්ශ නියෝජිතයන් තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ඡන්ද මධ්යස්ථාන කරා යොමු වනු ඇත.
රටට තීරණාත්මක මොහොතක්
මෙම මැතිවරණය දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන අතර, එහි ප්රතිඵලය රටේ ප්රතිපත්ති දිශාව හා පාලනය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නොවැම්බර් ඡන්ද දිනට ළඟාවෙත්ම දේශපාලන පක්ෂ තම ප්රචාරක කටයුතු තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මැතිවරණ නිලධාරීන් හා අදාළ රජයේ ආයතන ඒකාබද්ධව සම්බන්ධීකරණය කරමින් ක්රියාවලිය ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රමිතීන්ට අනුකූල බව සහ සියලු පළාත්වල පුරවැසියන්ට කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඡන්ද අයිතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙන බව සහතික කිරීමට කැපවී සිටිති.
ඡන්ද දිනය ළඟා වෙත්ම, මෙම ඓතිහාසික මැතිවරණ සිදුවීමෙහි උපරිම සහභාගිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඡන්දදායක ලියාපදිංචි අවශ්යතාවන් හා ඡන්ද ප්රකාශ කිරීමේ ක්රියාවලිය පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට ශ්රී ලාංකිකයන් දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.