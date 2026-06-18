Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා සක්‍රියව සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත වී ඇත. රටේ පාර්ලිමේන්තු සංයුතිය තීරණය කරනු ලබන මෙම තීරණාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය සඳහා රට සූදානම් වෙමින් පවතී.

මැතිවරණ සූදානම් කටයුතු පූර්ණ වේගයෙන් ඉදිරියට

ඡන්ද දිනට පෙර සියලු කාර්යය මෙහෙයුම්, පරිපාලන හා ආරක්ෂක කටයුතු නිසි පරිදි සකස් කිරීම සඳහා දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සංවිධානය කිරීමේ සිට මැතිවරණ නිලධාරීන් යෙදවීම දක්වා සුමට මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සඳහා පදනම් කටයුතු සුළුතරේ ඉදිරියට ගොස් ඇත.

ඉදිරි මහ මැතිවරණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන අතර, රට සංකීර්ණ ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝගයන් හමුවේ ගමන් කරන මෙවේලෙහි එය පැවැත්වීමට නියමිත වී ඇත. ඉදිරි මාස හා වසරවල ව්‍යවස්ථාදායක බලය කාගේ අතට පත්වේද යන්න තීරණය කරමින්, ඡන්දදායකයින් ප්‍රාන්ශ නියෝජිතයන් තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු වනු ඇත.

රටට තීරණාත්මක මොහොතක්

මෙම මැතිවරණය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන අතර, එහි ප්‍රතිඵලය රටේ ප්‍රතිපත්ති දිශාව හා පාලනය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නොවැම්බර් ඡන්ද දිනට ළඟාවෙත්ම දේශපාලන පක්ෂ තම ප්‍රචාරක කටයුතු තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මැතිවරණ නිලධාරීන් හා අදාළ රජයේ ආයතන ඒකාබද්ධව සම්බන්ධීකරණය කරමින් ක්‍රියාවලිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල බව සහ සියලු පළාත්වල පුරවැසියන්ට කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඡන්ද අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙන බව සහතික කිරීමට කැපවී සිටිති.

ඡන්ද දිනය ළඟා වෙත්ම, මෙම ඓතිහාසික මැතිවරණ සිදුවීමෙහි උපරිම සහභාගිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඡන්දදායක ලියාපදිංචි අවශ්‍යතාවන් හා ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට ශ්‍රී ලාංකිකයන් දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය, දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති 41වැනි සෝල් ජාත්‍යන්තර සංචාරක මහා…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% තීරු බදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන යන උපායමාර්ගික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු රෙගුලාසිවලට…

18 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි

ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටී ඇති මෙම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව හිතාමතාම මුළා කරනවා යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු…

18 Jun 2026 Discuss