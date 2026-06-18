Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව ඩෙංගු වර්ගයක පැතිරීමට එරෙහිව සටන් කරයි — සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් වර්ධනය වෙමින්

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව නව ඩෙංගු වර්ගයක පැතිරීමට එරෙහිව සටන් කරයි — සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් වර්ධනය වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාව දැනට නව ඩෙංගු උණ වර්ගයක පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය රටපුරා පොදු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නැවත නැවතත් මතුවන පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පැවත ඇති අතර, විශේෂයෙන් මදුරුවන් වැඩිවන වැසි කාලය තුළ මෙය වඩාත් උග්‍ර වේ. එහෙත් නව වර්ගයක් මතුවීම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ කනස්සල්ල තවදුරටත් තීව්‍ර කර ඇත; මෙම වර්ගය පෙර දැනගත් ප්‍රභේදවලට වඩා වෙනස් ලෙස ප්‍රකාශ විය හැකි බැවින්, රෝග හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සංකීර්ණ විය හැකිය.

නව රූපයක් ගන්නා නොනැසෙන තර්ජනය

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා බෝවන ඩෙංගු උණ, දැඩි උණ සහ දරුණු හිසරදයේ සිට සන්ධි වේදනාව දක්වා සහ බරපතල අවස්ථාවල ජීවිතයට තර්ජනාත්මක රක්තපාත සංකූලතා දක්වා රෝග ලක්ෂණ ඇති කරයි. නව වර්ගයක් මතුවීම, දැනටමත් සංකීර්ණ පොදු සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකට අමතර දුෂ්කරතා එක් කරයි.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මහජනතාවට සිය නිවාස සහ කාර්යස්ථාන අවට මදුරු වාසස්ථාන අඩු කිරීම සඳහා පූර්වක ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැඩිව අනතුරු අඟවා ඇත.

මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු

  • නිවාස වටා ඇති භාජන, මල් පෝච්චි සහ කාණු වල고인 ජලය ඉවත් කරන්න
  • විශේෂයෙන් අලුයම සහ සන්ධ්‍යාව වේලාවල මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කරන්න
  • හදිසි දැඩි උණ, සමේ කුෂ්ඨ හෝ දරුණු ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගන්න
  • ස්වයං ඖෂධ ගැනීමෙන් වළකින්න; නිසි රෝග විනිශ්චය සඳහා සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබාගන්න

බලධාරීන් අවධානයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, පීඩිත ප්‍රදේශවල දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කොටසක් ලෙස ප්‍රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනුයේ, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස සහ තම ප්‍රජාවන් තුළ උණ ආශ්‍රිත රෝගාබාධ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යාමක් දුටුවහොත් ප්‍රමාදයකින් තොරව ළඟම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට දන්වන ලෙසය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී Sinhala

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී

නිලක්ෂිකා විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙයවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව අමතකනොවන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව තම අපනයන මත ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පනවා ඇති 12.5% තීරුබදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රේගු ක්‍රියා පටිපාටි සහ කම්කරු නීති රෙගුලාසි පිළිබඳ පුළුල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සටහන් කරමින් අසාධාරණ ඉහළ නැගීමක් ලබා ඇති අතර, මෑත වසරවල දේශය යටපත් කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන්…

18 Jun 2026 Discuss