Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි

ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටී ඇති මෙම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව හිතාමතාම මුළා කරනවා යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාතාලී චම්පික රණවක රජය කෙරෙහි දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත.

著名 විපක්ෂ නායකයෙකු හා හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන රණවක, පවතින ඉන්ධන මිල පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් රජය ඉදිරිපත් කරන සාධාරණීකරණයන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල තත්ත්වයන් ජනතාවට අනුකූල ලෙස වෙනස් වී ඇති මෙම අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට අසාධාරණ බරක් පැටවෙනවා යැයි තර්ක කළේය.

මිල අඩු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය

හිටපු මන්ත්‍රීවරයා දේශීය ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට පැහැදිලි පදනමක් ලෙස ජාත්‍යන්තර අමු තෙල් මිලෙහි ප්‍රධාන පතනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. ආදායම් ශක්තිමත් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස භාවිත කරනවා වෙනුවට, ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල පහළ යාමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම රජයේ වගකීමක් බව ඔහු තර්ක කළේය.

වර්තමාන ඉන්ධන මිල ව්‍යූහය ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපලේ යථාර්ථය පිළිබිඹු නොකරන අතර, අධිකාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැහැදිලි කිරීම් විමර්ශනයකදී පිළිගත නොහැකි ඒවා බව රණවක ප්‍රකාශ කළේය.

ජීවන වියදම පිළිබඳ ජනතා කලකිරීම

ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස්වල ජීවිත, ද්‍රව්‍ය මිල ගණන් සමඟ දිගටම අරගල කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ ඔහුගේ ප්‍රකාශ එළිදැක්වෙන අතර, ඉන්ධන මිල දිවයිනේ පවුල්, ව්‍යාපාර හා ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන් සඳහා ප්‍රධාන සැලකිල්ලක්ව පවතී.

  • ඉහළ ඉන්ධන වියදම් මහජන ප්‍රවාහන ගාස්තු හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු කෙරෙහි සෘජුවම බලපායි
  • කුඩා ව්‍යාපාර හා ස්වයං රැකියා කරන පුද්ගලයෝ ඉහළ ශක්ති වියදම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව සිටිති
  • ආර්ථික පීඩනයන් දිගින් දිගටම පවතිද්දී පාරිභෝගිකයෝ නිරන්තරයෙන් සහනයක් ඉල්ලා සිටිති

රණවකගේ ඉල්ලීම, ජනතාව කෙරෙහි ඇති ආර්ථික බර සමනය කිරීමට ප්‍රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙස රජයට බලකරන විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධානවල වර්ධනය වන පීඩනයට එකතු වේ.

රජය තවමත් ප්‍රතිචාර දක්වා නැත

මෙම ලිපිය ලිවෙන අවස්ථාව වන විට, රණවකගේ නවතම චෝදනාවන් සම්බන්ධයෙන් රජය විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල නිර්ණය කෙරෙන්නේ සූත්‍ර පදනමක් මත සිදු කෙරෙන සංශෝධන යාන්ත්‍රණයක් හරහා ය; එහෙත් එය විනිවිදභාවයෙන් හා ස්ථිරව ක්‍රියාත්මක කරනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් විවේචකයෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රශ්න කරමින් සිටිති.

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපල දිගටම උච්චාවචනය වෙද්දී, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ ගනුදෙනුවක් ලැබෙනවාද යන්න පිළිබඳ විවාදය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වඩාත් උත්සන්න වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය, දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති 41වැනි සෝල් ජාත්‍යන්තර සංචාරක මහා…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% තීරු බදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන යන උපායමාර්ගික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු රෙගුලාසිවලට…

18 Jun 2026 Discuss
නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි Sinhala

නොවැම්බර් 14 වැනිදා නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය සඳහා සක්‍රියව සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත වී ඇත. රටේ පාර්ලිමේන්තු…

18 Jun 2026 Discuss